3 'ông lớn' xây dựng trúng gói thầu gần 3.400 tỷ đồng ở Sân bay Long Thành

Ngày 16/9, nguồn tin của Báo Điện tử VTC News xác nhận, Liên danh HANTA2 gồm Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons, Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP (Hancorp) và Công ty CP Kết cấu thép ATAD vừa trúng gói thầu số 7.8 thuộc Dự án thành phần 3 – Các công trình thiết yếu trong Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành giai đoạn I, với giá trúng thầu 3.379 tỷ đồng.

Sân bay Long Thành đang được gấp rút thi công. (Ảnh: Lương Ý)

Gói thầu số 7.8 bao gồm hạng mục thi công phần thân, hạ tầng ngoài nhà, lắp đặt thiết bị cho Nhà ga hàng hóa số 1 và các công trình phụ trợ. Thời gian thực hiện hợp đồng là 330 ngày.

Với công suất tiếp nhận 550.000 tấn hàng hóa mỗi năm, hạng mục này giữ vai trò then chốt trong khai thác vận tải hàng không, xứng tầm với Long Thành – sân bay quy mô lớn hàng đầu Đông Nam Á. Công trình giúp bảo đảm tiến độ và quy mô khai thác theo kế hoạch của ACV, đồng thời tạo nền tảng để Long Thành trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa của khu vực.

Với quy mô 8,4 ha diện tích sàn xây dựng, chiều cao công trình lên đến 30m, gói thầu 7.8 đòi hỏi giải pháp kết cấu thép – bê tông tiên tiến, thi công đồng bộ và khẩn trương trong vòng 330 ngày, bao gồm cả lễ, Tết.

Tiến độ khẩn trương cùng yêu cầu kỹ thuật phức tạp khiến gói thầu này trở thành thử thách lớn với các doanh nghiệp xây dựng, liên danh Coteccons với thế mạnh bổ trợ được lựa chọn.

Coteccons đã thực hiện các công trình hạ tầng hàng không quy mô lớn như: Nhà ga hàng hóa Tân Sơn Nhất, Nhà ga T2 – Nội Bài, hay gần đây nhất là gói thầu 11.5 tại Long Thành (hạng mục Nhà để xe, trị giá hơn 3.143 tỷ đồng).

Ngoài hàng không, Coteccons cũng hiện diện tại hàng loạt dự án đầu tư công tiêu biểu như: dự án Đường Lương Hòa – Bình Chánh, Chỉnh trang trục đường Thuỳ Vân (TP. Vũng Tàu), Đại học Quốc gia TP.HCM…

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, ông Võ Hoàng Lâm, Phó Tổng Giám đốc Coteccons cho biết, đầu tư công và hạ tầng đang mở ra một ‘thế trận lớn’ cho ngành xây dựng Việt Nam. Doanh nghiệp xác định mảng này sẽ trở thành trụ cột chiến lược song song với xây dựng dân dụng, giúp đa dạng hóa danh mục dự án, củng cố nguồn doanh thu bền vững và tạo động lực tăng trưởng dài hạn.

“Đây không chỉ là cơ hội kinh doanh, mà còn là cách chúng tôi đóng góp vào nền tảng phát triển quốc gia và hiện thực hóa mục tiêu doanh thu 3 tỷ USD và vốn hóa 1 tỷ USD”, ông Lâm nói.

Theo ước tính của Trung tâm Cơ sở hạ tầng toàn cầu (Global Infrastructure Hub), trung bình mỗi năm, Việt Nam cần 25 tỷ USD (khoảng 659.000 tỷ đồng) trong 20 năm tới, phần lớn tập trung vào giao thông.