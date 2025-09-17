Quảng Ngãi: Ì ạch dự án đường tránh 1.500 tỉ đồng

Dự án thuộc nhóm B, gồm 2 hợp phần với tổng mức đầu tư gần 1.500 tỉ đồng, trong đó nguồn Trung ương 746,3 tỉ đồng, phần còn lại là ngân sách địa phương. Mục tiêu của dự án là giảm tải cho tuyến Hồ Chí Minh (đoạn qua TP Kon Tum cũ), nâng cao năng lực thông hành, hạn chế tai nạn, đồng thời kết nối các khu công nghiệp, đô thị, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao và cả sân bay Kon Tum.

Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông phía Tây, mở ra không gian phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương nói riêng và khu vực Tây Nguyên nói chung. Đặc biệt, dự án còn khai thác quỹ đất rộng lớn ven sông Đăk Bla, tạo thêm dư địa phát triển đô thị và kinh tế.

Dự án ì ạch sau nhiều năm triển khai

Dù dự án được kỳ vọng sẽ mở ra bước đột phá cho hạ tầng và kinh tế, nhưng sau 5 năm thi công, tuyến đường trục chính phía Tây TP Kon Tum cũ vẫn còn dang dở, nhiều đoạn chỉ là nền đất đỏ, nhấp nhô ổ gà, mưa xuống thì lầy lội, nắng lên bụi bay mù mịt.

Bà Hồ Thị Hà (ngụ phường Đăk Cấm) bức xúc: "Người dân đi qua rất khổ sở, xe cộ dễ hư hỏng. Chúng tôi chỉ mong chính quyền và đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành để bà con bớt vất vả".

Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi - đơn vị chủ đầu tư, nguyên nhân chính khiến dự án trên chậm tiến độ là vướng khâu đền bù, khiến công tác giải phóng mặt bằng ì ạch.

Hiện nay, nhà thầu mới thi công được 2/3 gói thầu (số 1 và 2), nhưng cũng trong tình trạng "chắp vá" vì mặt bằng bàn giao rải rác. Gói thầu số 3 (đoạn Km11 - Km19+840) chưa có mặt bằng, nên vẫn nằm trên giấy.

Liên quan đến dự án này, trước đó, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum cũ, đơn vị đã có văn bản đề nghị Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh quan tâm, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng của các hộ có đất, công trình trên đất nằm trong ranh giới giải phóng mặt bằng đường trục chính phía Tây; đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết, tháo gỡ khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng của dự án.