Địa phương đầu tiên trên cả nước 'hé lộ' mức tăng trưởng GRDP dự kiến trong 9 tháng năm 2025

Vào ngày 11/9/2025, UBND tỉnh Phú Thọ đã tổ chức họp phiên hành chính thường kỳ tháng 8/2025 xem xét cho ý kiến vào kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2025, nhiệm vụ, giải pháp các tháng cuối năm 2025 và dự thảo các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh và các nội dung khác phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Phú Thọ, trong 9 tháng năm 2025, nhờ sự chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;, sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân và doanh nghiệp, kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được khá toàn diện.

Dự kiến tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) tăng 10% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, ngành công nghiệp và xây dựng tăng 14,6%, ngành dịch vụ tăng 8,3%, ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,3%. Tổng thu ngân sách 9 tháng ước đạt 42.000 tỷ đồng; cuối tháng 9/2025 tổng nguồn vốn huy động ước đạt trên 305.000 tỷ đồng, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm 2024.

Hạ tầng đô thị của tỉnh được chú trọng đầu tư theo hướng văn minh, hiện đại. Nhà ở xã hội tiếp tục được quan tâm phát triển, đã phê duyệt thủ tục đầu tư cho 22 dự án phát triển nhà ở, trong đó có 08 dự án nhà ở xã hội đã và đang chuẩn bị khởi công; toàn tỉnh đã hoàn thành 2.763 căn nhà ở xã hội, đạt 72,8% mục tiêu giai đoạn 2021 - 2025.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được tăng cường; tỉnh đã bàn giao 494/494 trạm y tế và gần 4.000 cán bộ về UBND xã, phường quản lý; toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 49.870 người (đạt 97,7% kế hoạch năm), trong đó, đưa 5.028 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 119,7% kế hoạch năm. An ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông yêu cầu trong thời gian tới, các sở, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác sắp xếp tổ chức, bộ máy, tổ chức sắp xếp các cơ quan hành chính theo hướng tinh, gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội theo các nghị quyết, kết luận của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh, Đảng ủy UBND tỉnh.

Đồng thời, phối hợp với Tiểu ban, các Ban Đảng và các cơ quan liên quan chuẩn bị tốt công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ Nhất và hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc. Bám sát Chương trình công tác năm 2025, Chương trình công tác hằng tháng của Tỉnh ủy, UBND tỉnh để chủ động rà soát, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm từng tháng, từng quý, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu tăng trưởng năm 2025.

Giao Sở Nội vụ phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị chủ động rà soát cán bộ, từ đó, tham mưu cho tỉnh điều động, bổ nhiệm cán bộ bảo đảm cân đối phù hợp phục vụ tốt nhất các hoạt động của chính quyền; rà soát, đề xuất cơ chế chính sách phù hợp áp dụng đồng bộ trong toàn tỉnh. Làm tốt công tác tư tưởng, giải quyết kịp thời chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ.

Các sở, ngành, UBND các xã, phường tập trung hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc của các doanh nghiệp, các nhà đầu tư, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; xử lý tài sản công. Các cơ quan, đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội tỉnh.