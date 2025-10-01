Khu du lịch đón gần 3 triệu khách mỗi năm thông báo dừng hoạt động leo núi, dã ngoại do ảnh hưởng mưa bão

Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen (tỉnh Tây Ninh) vừa ra thông báo về việc tạm dừng các hoạt động leo núi, dã ngoại tại khu vực rừng Văn hóa - Lịch sử Núi Bà, bắt đầu từ ngày 1/10/2025 cho đến khi có thông báo mới.

Theo Ban Quản lý, quyết định này được đưa ra trong bối cảnh thời tiết Tây Ninh đang vào mùa mưa bão, khu vực núi tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất, đá rơi, cây ngã đổ… có thể đe dọa an toàn của du khách.

"Hiện nay, do diễn biến thời tiết phức tạp và tiềm ẩn rủi ro không an toàn trong mùa mưa bão, khu vực núi cao có nguy cơ xảy ra sạt lở đất đá, cây ngã đổ... có thể gây nguy hiểm đến tính mạng, tài sản của du khách và người dân địa phương", thông báo nêu.

Để đảm bảo an toàn, Ban Quản lý đề nghị nhân dân và du khách nghiêm túc chấp hành việc tạm dừng các hoạt động leo núi, dã ngoại. Đồng thời, cơ quan này cho biết sẽ tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng để thường xuyên kiểm tra, giám sát, xử lý các vi phạm theo đúng quy định.

Thông báo cũng khẳng định, Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen phối hợp với các cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Trong trường hợp cần hỗ trợ, du khách có thể liên hệ trực tiếp đường dây nóng của Ban Quản lý

Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen là một điểm đến nổi tiếng ở Tây Ninh, nổi bật với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, kiến trúc văn hóa tâm linh và lịch sử. Nơi đây được ví như "nóc nhà Nam Bộ", với ngọn núi cao nhất miền Nam Việt Nam (986m), là trung tâm tâm linh quan trọng của vùng, thu hút hàng triệu du khách mỗi năm. Theo thống kê, 6 tháng đầu năm nay, khu du lịch Quốc gia núi Bà Đen đón hơn 2,8 triệu lượt khách, đạt 101,59% so cùng kỳ năm 2024.