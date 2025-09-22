Chỉ 5 phút cạo râu, nam ca sĩ Vbiz như được gỡ “phong ấn”, visual thăng hạng khiến fan gọi từ “chú” sang “chồng”

Tối 20/9, V Fest - Vietnam Today đã chính thức diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam - VEC. Quy tụ dàn nghệ sĩ hot hit của làng nhạc Việt như Noo Phước Thịnh, Vũ Cát Tường, Phương Ly, RHYDER, Bùi Công Nam, Vũ, MAYDAYs… đêm nhạc lần này chào đón tới hàng chục nghìn người hâm mộ đổ bộ tới. Sau thành công từ 2 đại nhạc hội trước đó, V Fest - Vietnam Today mang đến set diễn nhiều cảm xúc bùng nổ.

Giữa rừng sao chất lượng, Vũ. nổi bật không chỉ với giọng hát dày dặn, nội lực mà còn nhờ ngoại hình lạ lẫm của mình. Nam ca sĩ diện lên mình bộ quân phục ngay ngắn, chỉn chu, mang đến hình ảnh trang nghiêm, tự hào. Vũ. vẫn điển trai như thường ngày nhưng nay dân tình phát hiện trên khuôn mặt có một thay đổi nhỏ - bộ ria và râu đã được cạo nhẵn mịn.

Visual Vũ. sáng bừng trên sân khấu

Visual Vũ. sáng bừng trên sân khấu, đến ống kính cam thường cũng không làm khó được anh chàng. Đường nét nam tính và ưa nhìn cũng hiện lên rõ hơn, giúp Vũ. hack tuổi “đỉnh chóp”. Màn hình LED chiếu lại hình ảnh Vũ còn đang học tại Học viện Khoa học Quân sự Hà Nội - bất ngờ là anh chàng trông gần như y hệt quá khứ theo binh nghiệp.

Đường nét nam tính và ưa nhìn cũng hiện lên rõ hơn, giúp Vũ. hack tuổi “đỉnh chóp”

Theo ban tổ chức, ngay sau phần trình diễn riêng gồm 3 ca khúc Những Lời Hứa Bỏ Quên, Anh Nhớ Ra và Lạ Lùng , Vũ vội vàng cạo râu trong cánh gà để kịp thể hiện ca khúc Còn Gì Đẹp Hơn. Người hâm mộ không khỏi thích thú trước một Vũ visual bừng sáng, trẻ trung hơn nhiều so với hình tượng quen thuộc. Nhiều netizen còn đùa rằng, bộ ria và râu chính là “bùa phong ấn” nhan sắc. Nhan sắc thăng hạng tức thì ngay khi chiếc “bùa” được tháo gỡ, được fan xưng "anh" tức thì.

Hậu trường Vũ. chuẩn bị cho sân khấu Còn Gì Đẹp Hơn

Vũ. từng bật mí có cha là quân nhân, mẹ là giáo viên, tư tưởng còn nghiêm khắc nên không chấp nhận đam mê nghệ thuật của mình. Sinh sống và lớn lên ở khu tập thể Văn Công, Mai Dịch (Hà Nội) - cái nôi sản sinh ra nhiều thế hệ nhạc sĩ, nhạc công - Vũ. chưa từng đánh mất đi ngọn lửa đó.

Cha mẹ Vũ. từng phản đối mạnh mẽ con đường âm nhạc mà con trai lựa chọn. Xuất thân trong gia đình quen với nếp sống khuôn phép, bố mẹ anh không mấy hứng thú với phim ảnh hay ca nhạc, hết bản tin Thời sự 19h là đi ngủ. 2 bác đặt nặng chuyện điểm số hơn là niềm say mê văn chương, thơ ca và âm nhạc của Vũ.

Suốt 6 năm bị ngăn cản theo đuổi đam mê, Vũ. chấp nhận bước vào binh nghiệp, tiếp nối con đường mà cha anh đã gắn bó cả đời. Anh tốt nghiệp Học viện Khoa học Quân sự tại Hà Nội, sau đó trở thành giảng viên tiếng Anh ở Trường Sĩ quan Đặc công. Thế nhưng, cuối cùng, tiếng gọi nghệ thuật vẫn thôi thúc để anh rời bỏ quân ngũ. Bằng sự kiên định, anh đã thuyết phục được cả gia đình lẫn cấp trên, lựa chọn sống đúng với đam mê âm nhạc của mình.