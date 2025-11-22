Chỉ ăn hơn 3 triệu/tháng, cặp vợ chồng tiết kiệm 500 triệu

1 năm cắt giảm chi tiêu, số tiền tiết kiệm được bằng 25 năm cộng lại

Michelle McGagh là một nhà báo có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính. Cô từng khiến nhiều người bất ngờ khi thừa nhận mình không hề giỏi quản lý tiền bạc như mọi người vẫn nghĩ. Trong bài viết chia sẻ trên Telegraph, cô từng thú nhận: “Thật chẳng công bằng khi tôi có thể đưa lời khuyên tiết kiệm cho người khác nhưng chính mình lại gặp khó khăn khi kiểm soát chi tiêu” .

Sau khi nhận ra mình “đốt” hàng nghìn USD vào những khoản lặt vặt như cà phê, quần áo mới, đồ ăn chế biến sẵn,..., Michelle quyết định bước vào thử thách “thắt lưng buộc bụng” kéo dài 12 tháng.

Dĩ nhiên việc cắt giảm không đồng nghĩa với việc cô ngừng tiêu hoàn toàn. Michelle lập một danh sách chi bắt buộc gồm bảo hiểm, tiền thế chấp ngân hàng, hóa đơn điện nước, phí điện thoại. Những vật dụng thiết yếu như dầu gội, kem đánh răng vẫn được phép mua.

Riêng tiền ăn, hai vợ chồng thống nhất giới hạn ở mức 35 USD/tuần (khoảng 800.000 đồng), tương đương 140 USD/tháng (khoảng 3,2 triệu đồng).

Để đạt mục tiêu đề ra, họ “tạm biệt” mọi khoản chi cho việc giải trí tốn kém như xem phim, ăn hàng, đặt đồ mang về, mua quần áo mới hay thẻ tập gym. Những món ăn yêu thích cũng bị loại khỏi danh sách chi tiêu. Song song với đó, họ cũng thay đổi phương tiện đi lại, từ ô tô sang xe đạp và đi bộ.

Chồng Michelle ban đầu khá lo ngại trước thử thách có phần “khắc nghiệt”, nhưng cô lại rất quyết tâm vì nếu làm được, họ sẽ có thêm tiền để trả khoản vay thế chấp.

Mặc dù rất nghiêm túc với phương án cắt giảm chi tiêu khắc nghiệt này, Michelle thừa nhận cô nhớ cuộc sống trước kia: Gặp gỡ bạn bè, cảm giác thư giãn trong rạp chiếu phim, hay việc chăm chút cho làn da và mái tóc. Những buổi được bạn bè mời ăn tối cũng khiến cô ngại vì thường phải đến tay không – bù lại, cô chọn cách rửa toàn bộ bát đĩa như một lời cảm ơn.

Sau 12 tháng kiên trì thực hiện, số tiền mà vợ chồng Michelle tiết kiệm được là 23.000 USD (khoảng 539 triệu đồng) - Con số mà trước đây, cô từng nghĩ phải mất 25 năm mình mới đạt được.

Bài học từ hành trình tiết kiệm “không dễ thở”

Theo Michelle, tháng đầu tiên luôn là giai đoạn khó khăn nhất. Vừa muốn duy trì chất lượng cuộc sống tương tự trước đây, vừa phải giới hạn chi tiêu ở mức tối thiểu khiến cô đôi lúc muốn từ bỏ, và lao vào những thú vui tiêu tiền quen thuộc.

Nhưng qua cứ cố gắng ngày qua ngày, cô mới nhận ra: Niềm vui không nhất thiết phải gắn với liền với hành động tiêu tiền. Tiền bạc quan trọng, nhưng tiêu tiền không đồng nghĩa với hạnh phúc.

Ảnh minh họa

Michelle học cách tự hỏi trước mỗi quyết định mua sắm: Đó là nhu cầu thực sự hay chỉ là mong muốn bột phát? Bởi ai cũng có thể tự thuyết phục mình rằng một món đồ là “cần thiết”, nhưng điều quan trọng là phải nhận ra mức độ ảnh hưởng của hành vi chi tiêu, đặc biệt nếu bạn đang có khoản nợ ngân hàng giống như cô.

Theo Michelle, để thay đổi thói quen tiêu tiền, điều then chốt là một mục tiêu đủ lớn. Khi hiểu rõ lợi ích dài hạn, bạn sẽ dễ dàng từ bỏ những sở thích tốn kém trước mắt. Với cô, mục tiêu ấy là thanh toán khoản thế chấp càng sớm càng tốt.

Dù vốn là người mê tiệc tùng, sau thời gian sống tiết kiệm, Michelle bắt đầu quen và thậm chí yêu thích những hình thức giải trí không tốn kém. Cô tin rằng: đôi khi chúng ta chỉ cần sẵn sàng đón nhận những điều mới mẻ, và chúng cũng có thể mang lại niềm vui không kém.