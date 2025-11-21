Ở khách sạn 4 đêm/tuần để tiết kiệm tiền: Lựa chọn "ngược đời" của bà mẹ đơn thân khiến dân mạng choáng nhẹ

Một bà mẹ đơn thân ở Bắc Kinh (Trung Quốc) mới đây gây chú ý trên mạng xã hội khi chia sẻ lựa chọn tài chính nghe có vẻ "sang chảnh" nhưng thực tế lại cực kỳ kinh tế: ở khách sạn thay vì thuê nhà. Sherry, mẹ của một bé gái lớp 2, quyết định book phòng tại một khách sạn gần trường 4 đêm mỗi tuần, với giá 750 tệ (khoảng 2,7 triệu đồng) một đêm. Nghe qua tưởng tốn kém, nhưng khi cô tính toán chi ly, giải pháp này lại rẻ hơn đáng kể so với việc thuê một căn hộ trong khu vực trung tâm.

Trước đây, hai mẹ con sống ở ngoại ô, mỗi sáng phải dậy sớm để di chuyển quãng đường dài vào nội thành. Đối với một đứa trẻ lớp 2, hành trình đó quá mệt mỏi. Sherry muốn tìm một nơi ở gần trường cho con, nhưng khi khảo sát giá thuê nhà kèm chi phí mua đồ đạc, điện nước, internet, dọn dẹp, cô phát hiện tổng chi phí đội lên rất lớn. Thêm vào đó, việc đầu tư một căn hộ tạm thời cũng không hợp lý vì khi con lên cấp hai, hai mẹ con chắc chắn sẽ phải chuyển đi nơi khác.

Trong khi đó, khách sạn lại mang đến những lợi ích ngoài mong đợi: phòng được dọn hằng ngày, ga gối thay thường xuyên, quần áo có dịch vụ giặt là, đồ ăn có thể gọi lên tận phòng, và mỗi sáng con gái cô được ăn buffet hơn trăm món đa dạng dinh dưỡng. Không phải nấu nướng, không phải dọn dẹp, không phải mua đồ đạc hay lo tiền điện nước — tất cả giảm tải đáng kể áp lực cho một người mẹ đơn thân. Tính tổng chi phí trong năm, trừ kỳ nghỉ hè và nghỉ đông, số tiền Sherry phải bỏ ra cho việc ở khách sạn khoảng hơn 80.000 tệ (hơn 290 triệu đồng), vẫn thấp hơn so với thuê nhà và tự lo toàn bộ sinh hoạt.

Cuối tuần, hai mẹ con lại trở về nhà ở ngoại ô, nên một căn hộ gần trường chỉ để ở vài ngày trong tuần cũng trở nên thừa thãi. Quyết định nghe có vẻ bất thường của Sherry hóa ra lại là một bài toán tối ưu chi phí rất hợp lý: tiết kiệm thời gian, giảm gánh nặng việc nhà và quan trọng nhất là giúp con có giấc ngủ ngon hơn mà không phải vất vả di chuyển mỗi sáng.

Quyết định của Sherry đã làm dấy lên nhiều bàn luận nhưng đồng thời cũng mở ra góc nhìn mới về tài chính cá nhân: đôi khi, thay vì chạy theo những phương án quen thuộc, việc chọn một hướng đi "ngược dòng" lại giúp chất lượng cuộc sống tốt hơn mà chi phí vẫn trong tầm kiểm soát.

Theo Sohu