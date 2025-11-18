Ở Hà Nội lương 17 triệu, tiết kiệm 1 nửa, tháng còn biếu mẹ tiền

Sống ở thành phố, lại đang phải đi thuê nhà, tất cả mọi thứ - từ mớ rau đến tiền trọ, phí dịch vụ, điện nước,... đều đắt đỏ. Thế nên dạo này nhiều người thở dài, kêu sao khó tiết kiệm quá. Thực trạng này đương nhiên không có gì khó hiểu, khi lương dậm chân tại chỗ còn mọi thứ khác để rủ nhau tăng giá.

Nhưng điều dó cũng không đồng nghĩa với việc không thể tiết kiệm, quan trọng nhất vẫn là bản thân có biết chi tiêu và có nghiêm túc với việc tích lũy hay không.

Mới đây trong một cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm quản lý tài chính, tâm sự của một chàng trai 25 tuổi khiến nhiều người tấm tắc khen. Với mức thu nhập 16-17 triệu/tháng, cậu bạn này tiết kiệm được 7-8 triệu, tương đương khoảng 47% thu nhập.

Bảng chi tiêu do chàng trai đăng tải

“Em là nam, 25 tuổi đang làm ở Hà Nội. Lương em hiện tại được khoảng 16-17 triệu/tháng. Chi tiêu trung bình của em thì như trên, nhưng em đang không biết làm gì với số tiền tiết kiệm được. Mong anh chị cho em lời khuyên ạ” - Chàng trai viết.

Tổng chi mỗi tháng là 9 triệu nhưng chi tiêu cho bản thân chỉ dừng lại ở mức 7 triệu, vì 2 triệu là biếu bố mẹ. Phải thuê nhà ở Hà Nội mà chỉ tiêu chừng đó, nhiều người đồng tình dành lời khen.

“Bạn này con trai mà tiền ăn ít quá nhỉ, triệu rưỡi 1 tháng thì chắc được công ty lo ăn sáng, ăn trưa còn tối tự nấu chứ đi ăn ngoài ở Hà Nội thì không kham nổi. Mua sắm cũng ít, không thấy có khoản đi chơi hẹn hò nữa, chắc còn độc thân thì tiêu thế này là ổn chứ có bạn gái thì có khi hơn. Nhưng lâu dài thì vẫn nên tăng thu nhập em nhé, lương thế không phải thấp nhưng muốn sống thoải mái chút thì không đủ” - Một người chia sẻ.

“Tiết kiệm thì giữ lại khoảng 2 triệu tiền mặt coi như dự phòng, còn lại chia đều ra chứng khoán với vàng chứ cũng khó đầu tư được gì hơn” - Một người khuyên.

“Chi tiêu tiết kiệm quá, nên dành 1 khoản để phát triển bản thân nhé. Còn lại nếu chưa có kiến thức thì gửi tiết kiệm thôi, chứ ham đầu tư có khi mất trắng” - Một người gợi ý.

Làm sao để tối ưu khoản tiền tiết kiệm?

1. Sắp xếp lại dòng tiền và cắt giảm chi phí “rò rỉ” nếu có

Tối ưu tiền tiết kiệm không phải lúc nào cũng bắt đầu bằng việc tăng thu nhập, mà nhiều khi chỉ cần kiểm soát tốt những khoản chi nhỏ nhưng đều đặn cộng dồn thành số tiền lớn.

Ảnh minh họa

Những khoản như phí đăng ký gói dịch vụ giải trí, chi tiêu cảm xúc hay mua sắm tùy hứng có thể âm thầm “ăn mòn” khả năng tiết kiệm của bạn. Khi rà soát và loại bỏ chúng, bạn sẽ bất ngờ nhận ra mình tiết kiệm được thêm một khoản kha khá. Quan trọng hơn, việc này giúp bạn hình thành thói quen tiêu tiền có mục đích - vốn là nền tảng quan trọng để tối ưu hóa khoản tiết kiệm lâu dài.

2. Chia nhỏ tiền gửi tiết kiệm thành nhiều phần với kỳ hạn khác nhau

Thay vì gửi toàn bộ số tiền tiết kiệm vào 1 sổ tiết kiệm, việc chia nhỏ thành nhiều khoản với những kỳ hạn khác nhau sẽ giải quyết được nhiều “bài toán”.

Ví dụ, một phần tiền tiết kiệm kỳ hạn 1 tháng - coi như khoản dự phòng có thể rút ra bất kỳ lúc nào, một phần tiền gửi kỳ hạn 6 tháng, một phần tiền gửi kỳ hạn 12 tháng để hưởng lãi suất cao hơn. Cách làm này không chỉ giúp tối ưu hóa lợi suất từ các khoản tiết kiệm, mà còn giảm áp lực nếu có nhu cầu đột xuất, đồng thời tạo ra “chu kỳ luân phiên” tiền tiết kiệm giúp bạn chủ động hơn về tài chính.

3. Đầu tư phù hợp với mục tiêu

Để tiền tiết kiệm phát huy tối đa giá trị, bạn nên cân nhắc đầu tư vào các kênh phù hợp với mục tiêu tài chính của mình.

Nếu mục tiêu ngắn hạn, ưu tiên các kênh ít rủi ro, dễ rút thì có thể đầu tư chứng khoán. Với mục tiêu dài hạn, bạn có thể cân nhắc các lựa chọn có tiềm năng sinh lời cao hơn như chứng chỉ quỹ hoặc vàng, bất động sản. Việc lựa chọn đúng kênh đầu tư dựa trên mục tiêu cá nhân, giúp tiền đẻ ra tiền, khoản để dành vì thế cũng tối ưu hơn so với việc để tiền nằm yên trong tài khoản hoặc chỉ gửi tiết kiệm.