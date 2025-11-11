Chỉ cần ăn 2 loại rau này, bệnh gout bị "xóa" lúc nào không hay: Giá chỉ vài nghìn đồng ngoài chợ

Khi nói đến bệnh gout hay tình trạng tăng axit uric, phần lớn mọi người sẽ nghĩ ngay đến việc kiêng thịt đỏ, rượu bia hoặc nội tạng động vật. Ít ai biết rằng, một nắm rau húng quế hay rau tía tô với giá thành cực rẻ chỉ vài nghìn đồng ngoài chợ cũng có thể giúp cơ thể hỗ trợ đào thải axit uric, yếu tố gốc rễ gây ra các cơn đau khớp dữ dội.

Khả năng thần kỳ của rau tía tô

Theo Tạp chí Journal of Ethnopharmacology (Anh), chiết xuất từ lá tía tô chứa hoạt chất rosmarinic acid và flavonoid tự nhiên, có tác dụng chống oxy hóa mạnh, ức chế men xanthine oxidase, loại enzyme tham gia sản sinh axit uric trong cơ thể. Nhờ đó, việc bổ sung lá tía tô vào chế độ ăn có thể giúp giảm nồng độ axit uric trong máu theo cơ chế tự nhiên, an toàn.

Dùng lá tía tô để sắc nước uống hàng ngày giúp cải thiện sức khỏe

Bác sĩ William Li, chuyên gia dinh dưỡng tại Mỹ, cho biết: “Những loại thực vật có hoạt tính sinh học như lá tía tô không chỉ giúp kiểm soát axit uric mà còn hỗ trợ kháng viêm, bảo vệ mạch máu và chức năng gan thận. Đây là hướng tiếp cận đáng khuyến khích trong phòng ngừa bệnh gout hiện nay".

Tại Việt Nam, lá tía tô thường được dùng dưới dạng nước sắc hoặc trà. Người dân có thể lấy khoảng 10-15 lá tươi, rửa sạch, đun với 300ml nước trong 10 phút, uống ấm mỗi ngày. Tuy nhiên, chuyên gia khuyến cáo không nên lạm dụng, đặc biệt với người có huyết áp thấp. Không được tự ý sử dụng lá tía tô kết hợp với các loại thuốc, dược liệu khác, vì có thể dẫn đến mất tác dụng của thuốc hoặc gây ra những tác dụng ngoại ý.

Rau húng quế giúp đào thải axit uric

Theo Đông y, húng quế (còn gọi là húng chó) có vị cay, tính ấm, mùi thơm, vào hai kinh phế và tỳ. Loại rau này giúp phát tán phong hàn, lợi tiểu, tiêu độc, kích thích tiêu hóa và giảm viêm. Vì có tính ấm nên húng quế giúp lưu thông khí huyết, tán hàn, giảm đau nhức xương khớp, đặc biệt trong những trường hợp bị phong thấp hoặc đau khớp do lạnh.

Các nghiên cứu hiện đại cũng chứng minh rằng húng quế chứa nhiều hợp chất quý như flavonoid, eugenol, luteolin và axit rosmarinic. Đây là những chất chống oxy hóa mạnh có khả năng trung hòa gốc tự do và bảo vệ tế bào khỏi tổn thương trong quá trình chuyển hóa purin, vốn là nguyên nhân hình thành axit uric.

Một nghiên cứu của Trường Đại học Burdwan (Ấn Độ) cho thấy, hợp chất eugenol trong lá húng quế có thể ức chế hoạt động của enzym xanthine oxidase, loại enzym chịu trách nhiệm chuyển hóa purin thành axit uric.

Khi enzym này bị kìm hãm, lượng axit uric sinh ra giảm đáng kể, từ đó giúp hạn chế nguy cơ tăng axit uric trong máu, đặc biệt ở những người có nguy cơ mắc gout.

Ngoài ra, nghiên cứu của Viện Khoa học Dược liệu Indonesia cũng ghi nhận chiết xuất từ lá húng quế giúp tăng khả năng lọc của thận và hỗ trợ bài tiết axit uric qua đường nước tiểu.

Lá húng quế được rất nhiều nhà khoa học trên thế giới công nhận về tác dụng thần kỳ trong đào thải chất độc ra khỏi cơ thể

Nhờ đặc tính lợi tiểu nhẹ, húng quế giúp cơ thể đào thải độc tố, làm sạch máu và giảm gánh nặng cho gan, thận, những cơ quan chịu trách nhiệm chuyển hóa và đào thải chất cặn.

Chưa hết, Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa kỳ (FDA) nói rằng, chỉ cần ăn 2 muỗng húng quế mỗi ngày là đủ để giảm nguy cơ mắc bệnh tim ở hầu hết người trưởng thành khỏe mạnh.

Phải nhấn mạnh rằng, húng quế không thể thay thế thuốc điều trị gout nhưng sẽ giúp hỗ trợ người bệnh tăng cường sức khỏe. Người có nguy cơ tăng axit uric nên duy trì chế độ ăn ít purin, hạn chế rượu bia, uống đủ nước và kết hợp sử dụng các loại thực vật có tính kháng viêm tự nhiên như húng quế.

Cách dùng rất đơn giản. Bạn có thể ăn tươi, thêm vào các món salad hoặc đun 5 đến 7 lá húng quế với 300ml nước trong 5 phút, để nguội và uống 1 đến 2 lần mỗi ngày.

Song song với việc sử dụng thảo dược, các bác sĩ cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của chế độ ăn hạn chế đạm động vật, rượu bia, nước ngọt có gas và tăng cường rau xanh, nước lọc.

Sự kết hợp giữa kiến thức y học hiện đại và kinh nghiệm dân gian như dùng lá tía tô hay rau húng quế đang mở ra hướng đi bền vững trong kiểm soát axit uric, một vấn đề sức khỏe ngày càng phổ biến ở người trung niên.