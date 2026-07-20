Chỉ có 48 tiếng, những gương mặt trẻ này đã xuất sắc vượt qua 339 đối thủ để giành phần thưởng 10.000 USD tại VAIC 2026

Từ ngày 17 đến 19/7, vòng chung kết Vietnam AI Innovation Challenge 2026 (VAIC 2026) sẽ diễn ra tại FPT Tower, Hà Nội. Đây là cuộc thi hackathon phát triển ứng dụng AI quy mô lớn, trong đó các đội thi phải liên tục xây dựng, thử nghiệm và hoàn thiện sản phẩm trong vòng 48 giờ.

Chương trình nằm trong khuôn khổ Thách thức Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2026, do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Meta, AI for Vietnam Foundation, FPT và Đại học Duy Tân phối hợp tổ chức. Đội vô địch nhận 10.000 USD; giải Nhì nhận 5.000 USD và giải Ba nhận 1.000 USD. Ngoài ra còn có các hạng mục dành cho giải pháp ứng dụng PyTorch, AI trong tài chính – ngân hàng và những đội sử dụng tài nguyên điện toán từ các đối tác công nghệ.

Các dự án vào vòng cuối cho thấy xu hướng đưa AI từ nghiên cứu sang giải quyết những bài toán cụ thể của doanh nghiệp và đời sống. Bên cạnh yếu tố kỹ thuật, các đội được đánh giá dựa trên khả năng ứng dụng, mức độ đổi mới và tiềm năng tiếp tục phát triển trên thị trường.

Hội đồng chuyên môn của chương trình gồm các nhà khoa học, chuyên gia công nghệ và đại diện doanh nghiệp trong và ngoài nước như GS.TSKH Hồ Tú Bảo; PGS.TS Phạm Bảo Sơn; PGS.TS Nguyễn Trường Thắng; ông Hiền Lưu, giảng viên AI Engineering và AI Agents tại UCSC Extension; TS William Tjhi, Trưởng bộ phận Sản phẩm AI của AI Singapore; cùng các chuyên gia đến từ FPT, SHB và Đại học Nam Kinh.

Ngoài hoạt động phát triển và chấm sản phẩm, chương trình tổ chức chuỗi thảo luận về xu hướng nghề nghiệp trong kỷ nguyên AI, tư duy xây dựng sản phẩm và cơ hội ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng.

Sau 48 giờ phát triển sản phẩm liên tục, Viet Nam AI Innovation Challenge 2026 (VAIC 2026) đã khép lại ngày 19/7 tại Hà Nội với chiến thắng thuộc về đội L-GPT 6.7 cùng phần thưởng 10.000 USD, tương đương khoảng 260 triệu đồng, với dự án Lawgic – giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo để phân tích pháp lý, kết hợp cơ chế nhận thức dựa trên đồ thị. Theo ban tổ chức, Lawgic được đánh giá cao về năng lực công nghệ, tính đổi mới và khả năng ứng dụng vào thực tế.

Đội L-GPT 6.7 đã xuất sắc giành giải Nhất trị giá 10.000 USD (~260 triệu VNĐ) với dự án Lawgic - Phân tích pháp lý với nhận thức tích hợp đồ thị

Giải Nhì trị giá 5.000 USD thuộc về đội Genation với dự án Tangent, công cụ sử dụng AI để chuyển câu hỏi thành bài giảng trực quan.

Giải Nhì thuộc về đội Genation với dự án Tangent - AI biến câu hỏi thành bài giảng trực quan, trị giá 5.000 USD (~130 triệu VNĐ)

Đội SenAI giành giải Ba trị giá 1.000 USD với giải pháp dịch song ngữ Anh – Việt theo thời gian thực. Dự án này đồng thời nhận giải AI All Star, gồm 1.000 USD tiền mặt và suất tham dự vòng chung kết Vietnam AI Star 2026, cùng 5.000 USD tín dụng điện toán từ AI Singapore.

Với giải pháp dịch song ngữ Anh – Việt theo thời gian thực, Đội SenAI giành giải Ba trị giá 1.000 USD

Các thành viên của ba đội đạt giải cao nhất còn được nhận bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và học bổng khóa “AI Engineering Foundation”. Tổng giá trị học bổng được công bố là 60 triệu đồng.

Bên cạnh ba giải chính, ban tổ chức và các doanh nghiệp đồng hành trao một số giải thưởng chuyên môn. Cụ thể, Đội BKTT nhận AVSE Track Award trị giá 25 triệu đồng. Đội Big Flag nhận giải Giải pháp ngân hàng và tài chính xuất sắc nhất của SHB, trị giá 5.000 USD. Đội Vikings nhận Meta PyTorch Award trị giá 5.000 USD dành cho giải pháp ứng dụng PyTorch nổi bật. Năm đội L-GPT 6.7, KING PRO, DAVINCI, Interstellar và Amateur nhận mỗi đội 2.000 USD tín dụng đám mây từ FPT AI Factory. Gần 1.500 thí sinh phát triển sản phẩm trong 48 giờ

Tìm đường đưa sản phẩm AI ra thị trường

Ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), cho biết cơ quan này sẽ tiếp tục hỗ trợ những dự án nổi bật sau cuộc thi thông qua các chương trình ươm tạo và tăng tốc khởi nghiệp.

Các nhóm có tiềm năng cũng sẽ được hỗ trợ sử dụng phòng thí nghiệm, không gian đổi mới sáng tạo và kết nối với doanh nghiệp, quỹ đầu tư cùng mạng lưới đối tác trong và ngoài nước. Mục tiêu là giúp sản phẩm tiếp tục được hoàn thiện và có cơ hội triển khai trong thực tế.

"Thông qua mô hình hackathon AI-native, chương trình không chỉ tạo sân chơi để phát hiện và bồi dưỡng các tài năng AI, mà còn thúc đẩy kết nối giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, chuyên gia và các cơ sở đào tạo, góp phần hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở, nơi các giải pháp AI có thể được thử nghiệm, hoàn thiện và triển khai vào thực tiễn", ông Vũ Quốc Huy nhấn mạnh.

Theo TS Trần Việt Hùng, đồng sáng lập kiêm CEO AI for Vietnam, kết quả của cuộc thi mới là bước khởi đầu. Giá trị lớn hơn nằm ở năng lực xây dựng sản phẩm và tinh thần giải quyết bài toán thực tế của thế hệ kỹ sư AI trẻ.

"Những thông điệp và thành quả từ VAIC 2026 không khép lại một hành trình mà chính là bệ phóng vững chắc để các ý tưởng vươn xa. Chiếc cúp vô địch đã tìm được chủ nhân, nhưng giá trị lớn nhất chính là tinh thần dám nghĩ lớn, dám hành động và năng lực thực chiến của một thế hệ AI Builders mới", ông Hùng khẳng định.