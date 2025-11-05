Chỉ còn 24 giờ để đăng ký mua cổ phiếu IPO VPS

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

05-11-2025 - 15:30 PM

Thời gian đăng ký mua cổ phiếu IPO của CTCP Chứng khoán VPS chỉ còn tính bằng giờ. Đây được xem là cơ hội để nhà đầu tư có thể sở hữu cổ phiếu của công ty chứng khoán đang dẫn đầu thị phần môi giới tại Việt Nam, trước khi doanh nghiệp bước vào giai đoạn phát triển “VPS 2.0”.

Thị trường chứng khoán những tháng cuối năm 2025 đang trong giai đoạn IPO sôi động, đặc biệt ở nhóm chứng khoán. Đáng chú ý trong số này là đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của CTCP Chứng khoán VPS.

Tới thời điểm hiện tại, nhà đầu tư chỉ còn hơn 24 giờ để hoàn tất đăng ký mua cổ phiếu IPO thông qua ứng dụng VPS SmartOne, website chính thức của VPS hoặc tại hội sở, chi nhánh và các đại lý phân phối được ủy quyền. Thời hạn sẽ kết thúc vào lúc 17h00 ngày 06/11/2025.

Thông báo trước đó từ VPS cho biết, các công đoạn của quá trình IPO sẽ được tiến hành theo các giai đoạn gồm:

Đăng ký mua và đặt cọc: Từ ngày 16/10 đến 6/11/2025, nhà đầu tư đăng ký mua và đặt cọc cổ phiếu IPO VPS.

Tổng hợp kết quả và phân bổ cổ phiếu: Từ ngày 7/11 đến 9/11/2025, VPS sẽ xác định giá chào bán cuối cùng, tổng hợp danh sách và khối lượng cổ phiếu được phân bổ cho từng nhà đầu tư.

Thanh toán tiền mua: Từ ngày 10/11 đến 17h00 ngày 14/11/2025, nhà đầu tư thanh toán tiền mua cổ phiếu IPO theo thông báo kết quả phân bổ.

Thông báo kết quả mua cổ phiếu: Trước 17h00 ngày 20/11/2025, VPS hoặc các đại lý phân phối sẽ thông báo kết quả mua cổ phiếu cho nhà đầu tư, bao gồm số lượng cổ phiếu được mua thành công và số tiền hoàn lại (nếu có).

Hoàn trả tiền (nếu có): VPS sẽ hoàn trả các khoản tiền (nếu có) cho nhà đầu tư trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được xác nhận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc tài khoản phong tỏa được giải tỏa.

Bàn giao Giấy chứng nhận sở hữu cổ phiếu: VPS hoặc các đại lý phân phối sẽ bàn giao Giấy chứng nhận sở hữu cổ phiếu cho nhà đầu tư trong vòng 30 ngày kể từ khi kết thúc đợt chào bán.

Phía công ty cho biết, các mốc thời gian trên có thể được điều chỉnh linh hoạt để phù hợp với tình hình thực tế và quy định pháp luật hiện hành.

Giới chuyên môn nhận định, đợt IPO của VPS là một trong những sự kiện nổi bật nhất của ngành tài chính Việt Nam trong năm 2025, không chỉ bởi quy mô vốn huy động lớn, mà còn bởi vị thế của VPS - công ty chứng khoán dẫn đầu thị phần môi giới và giao dịch trên thị trường.

Với thời hạn đăng ký chỉ còn 24 giờ, đây được xem là thời điểm then chốt đối với các nhà đầu tư muốn tham gia sớm vào một trong những thương vụ IPO được mong đợi nhất năm 2025.

Theo lộ trình được công bố, sau IPO và niêm yết sàn chứng khoán, VPS sẽ chuyển sang giai đoạn phát triển "VPS 2.0" - tập trung mở rộng quy mô hoạt động, đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển các sản phẩm tài chính mới như tài sản mã hóa, một lĩnh vực đang thu hút mạnh dòng vốn quốc tế.

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

Từ Khóa:
ipo

