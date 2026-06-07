Chỉ còn 4 tháng nữa, một kiệt tác sân khấu từng chinh phục hơn 40 quốc gia sẽ xuất hiện tại Việt Nam

Sau thành công vang dội của 7 đêm diễn “Anna Karenina” tại Việt Nam năm 2025, Eifman Ballet – một trong những vũ đoàn ballet đương đại danh tiếng nhất thế giới sẽ chính thức trở lại vào tháng 10/2026 với kiệt tác sân khấu “Eugene Onegin”.

Chương trình do Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch cấp phép, Saigon Philharmonic Orchestra (SPO) kết hợp cùng Nhà hát Ca Múa Nhạc quốc gia Việt Nam thực hiện, tiếp nối hành trình đưa những đỉnh cao nghệ thuật biểu diễn quốc tế đến gần hơn với khán giả Việt Nam.

Sự trở lại này không chỉ là màn tái ngộ được mong đợi của Eifman Ballet với công chúng Việt Nam, mà còn là chương tiếp theo của một hành trình nghệ thuật đã được khởi đầu đầy ấn tượng bởi “Anna Karenina” năm 2025.

Một trong những vở ballet xuất sắc nhất thế kỷ 21

“Eugene Onegin” là vở vũ kịch do Boris Eifman - Giám đốc nghệ thuật kiêm biên đạo của Eifman Ballet dàn dựng từ tiểu thuyết thơ cùng tên của đại thi hào Nga Alexander Pushkin. Ra mắt lần đầu vào ngày 3/3/2009 tại St. Petersburg, vở diễn đã lưu diễn tại hơn 40 quốc gia và được giới phê bình quốc tế đánh giá là một trong những tác phẩm ballet đương đại xuất sắc nhất thế kỷ 21.

Ekip sáng tạo quy tụ những tên tuổi hàng đầu: sân khấu do Zinovy Margolin thiết kế, phục trang bởi Olga Shaishmelashvili, Pyotr Okunev và Anna Yakushchenko, ánh sáng do Gleb Filshtinsky và chính Boris Eifman phụ trách. Âm nhạc của vở diễn là sự kết hợp táo bạo giữa âm nhạc cổ điển của Pyotr Tchaikovsky và rock hiện đại của Alexander Sitkovetsky tạo nên một trải nghiệm thính giác hoàn toàn mới, phá vỡ ranh giới giữa hàn lâm và đương đại.

Không trung thành với bối cảnh nước Nga thế kỷ 19 trong nguyên tác, Boris Eifman đặt những nhân vật của Pushkin vào thế giới đương đại, thời kỳ biến động xã hội mạnh mẽ, khi trật tự cũ sụp đổ và những quy tắc mới được áp đặt tàn nhẫn. Trong đó, Eugene Onegin, chàng trai lạnh lùng, kiêu ngạo và xa cách từ chối tình yêu chân thành của Tatyana, người phụ nữ trẻ yêu anh hết lòng. Khi Onegin nhận ra giá trị của tình yêu đó, tất cả đã quá muộn.

Câu chuyện không chỉ là về một mối tình bỏ lỡ. Đó là về sự ngạo mạn của tuổi trẻ, sự trưởng thành đến từ mất mát, và câu hỏi không bao giờ có lời đáp: liệu con người có thể thay đổi trước khi quá muộn? Trên sân khấu của Eifman, mọi câu hỏi ấy không được trả lời bằng lời, mà bằng từng chuyển động của cơ thể, từng khoảnh khắc im lặng giữa hai người trong ánh đèn sân khấu.

Thưởng thức nghệ thuật theo phong cách quý tộc Nga

Với chủ đề xuyên suốt “Too Late For Love”, Eugene Onegin được định vị không chỉ là một đêm diễn ballet, mà là một sự kiện văn hóa nơi nghệ thuật hàn lâm gặp gỡ cảm xúc đương đại. Thông qua ngôn ngữ chuyển động giàu tính tâm lý của Boris Eifman, chương trình mang đến một câu chuyện về tình yêu, sự trưởng thành và những điều con người chỉ nhận ra khi đã quá muộn.

Bên cạnh trải nghiệm sân khấu, chương trình còn giới thiệu “Imperial Lounge” - không gian dành riêng cho khách mời đặc biệt và đối tác chiến lược, được phát triển theo tinh thần quý tộc Nga kết hợp cùng các thương hiệu cao cấp.

Không chỉ dành cho những khán giả yêu ballet, yêu ngôn ngữ ballet hiện đại của Boris Eifman hay những người từng rung động trước kiệt tác văn học của Pushkin, Eugene Onegin còn mang theo khát vọng chạm tới một lớp khán giả trẻ mới của Việt Nam: những người yêu cái đẹp, trân trọng những trải nghiệm nghệ thuật có chiều sâu và sẵn sàng đón nhận sự giao thoa giữa nghệ thuật hàn lâm với tinh thần đương đại, phóng khoáng trong ballet của Eifman.

Điều đáng mừng là lớp khán giả ấy đang ngày càng hiện diện rõ nét hơn trong đời sống văn hóa Việt Nam. Đó là những người trẻ không chỉ được khai phóng về năng lực và cơ hội phát triển bản thân, mà còn ngày càng tinh tế và duy mỹ hơn trong cách thưởng thức nghệ thuật. Sự hiện diện của họ mang đến một góc nhìn đầy lạc quan về tương lai của nghệ thuật biểu diễn, cũng như về một văn hóa thưởng thức nghệ thuật ngày càng trưởng thành và văn minh tại Việt Nam.

“Eugene Onegin” sẽ được biểu diễn từ ngày 21 đến 24/10/2026 tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM) và từ ngày 28 đến 31/10/2026 tại Cung Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội).

Chia sẻ về tác phẩm, Boris Eifman cho biết ông không cố gắng kể lại nguyên tác văn học theo cách thông thường mà muốn chạm đến phần cảm xúc mà ngôn ngữ không với tới được: “Cơ thể con người là thứ ngôn ngữ cổ xưa nhất, và cũng trung thực nhất. Nó không nói dối. Tâm hồn Nga bí ẩn, mãnh liệt, đầy mâu thuẫn chỉ có thể được hiểu qua chuyển động, không phải qua lời.”