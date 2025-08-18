Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

"Chị đại" Lệ Quyên flex biệt thự 600m²: Xa hoa đến mức ngôn từ khó diễn đạt, sang chấn thị giác toàn dân mạng

18-08-2025 - 16:10 PM | Lifestyle

Lệ Quyên chỉ flex "sương sương" vào góc nhỏ trong nhà nhưng góc nào cũng như khách sạn 5 sao, ngập mùi tiền.

Nhắc đến Lệ Quyên, khán giả thường nhớ ngay đến hình ảnh "nữ hoàng phòng trà" với giọng hát ngọt ngào, sâu lắng. Nhưng ngoài sân khấu, cô còn khiến người hâm mộ choáng ngợp với cuộc sống sang chảnh bậc nhất. Mới đây, loạt ảnh hé lộ bên trong căn biệt thự rộng tới 600m² giữa TP.HCM được nữ ca sĩ chia sẻ đã khiến dân tình "lóa mắt" vì mức độ xa hoa chẳng khác gì cung điện hay những khách sạn đắt đỏ bậc nhất.

Ngay từ phòng khách đã toát lên sự đẳng cấp với tủ trưng bày giày dép, túi xách hàng hiệu được thiết kế dạng kính trong suốt, ánh đèn phản chiếu khiến từng món đồ lấp lánh như bước ra từ một boutique cao cấp. Bên cạnh đó, nội thất chính được phủ gam màu trắng - vàng chủ đạo, mang lại cảm giác vừa hiện đại vừa gợi nhớ đến phong cách hoàng gia châu Âu.

"Chị đại" Lệ Quyên flex biệt thự 600m²: Xa hoa đến mức ngôn từ khó diễn đạt, sang chấn thị giác toàn dân mạng- Ảnh 1.

Đi vào bên trong là khu vực phòng ăn toát lên vibe hoàng gia, châu Âu. Bộ bàn ghế được chế tác từ chất liệu acrylic trong suốt, kết hợp cùng đường viền mạ vàng tinh xảo tạo cảm giác sang trọng nhưng vẫn thanh thoát. Trên trần, chiếc đèn chùm pha lê tiền tỷ khổng lồ sáng lấp lánh, biến không gian ăn uống thành một khung cảnh xa hoa chẳng kém bất kỳ khách sạn 5 sao nào.

"Chị đại" Lệ Quyên flex biệt thự 600m²: Xa hoa đến mức ngôn từ khó diễn đạt, sang chấn thị giác toàn dân mạng- Ảnh 2.

"Chị đại" Lệ Quyên flex biệt thự 600m²: Xa hoa đến mức ngôn từ khó diễn đạt, sang chấn thị giác toàn dân mạng- Ảnh 3.

Không chỉ dừng lại ở nội thất cơ bản, từng chi tiết trang trí trong biệt thự của Lệ Quyên đều được chăm chút tỉ mỉ. Cặp chim công trắng với phần lông đuôi dài mềm mại, đặt đối xứng trong phòng như biểu tượng của sự quyền quý. Cạnh cầu thang đá cẩm thạch, tượng báo đốm dát ánh bạc tạo điểm nhấn mạnh mẽ, vừa sang trọng vừa thể hiện cá tính của gia chủ.

"Chị đại" Lệ Quyên flex biệt thự 600m²: Xa hoa đến mức ngôn từ khó diễn đạt, sang chấn thị giác toàn dân mạng- Ảnh 4.

"Chị đại" Lệ Quyên flex biệt thự 600m²: Xa hoa đến mức ngôn từ khó diễn đạt, sang chấn thị giác toàn dân mạng- Ảnh 5.

Trên các kệ trưng bày không thể thiếu những lọ hoa rực rỡ được sắp đặt xen kẽ, kết hợp cùng ánh sáng vàng ấm áp từ hệ thống đèn chiếu khiến tổng thể không gian vừa lộng lẫy vừa ấm cúng. Đặc biệt, góc quầy bar mini với hàng loạt chai rượu ngoại đắt tiền càng khẳng định phong cách sống hưởng thụ và tinh tế của nữ ca sĩ.

"Chị đại" Lệ Quyên flex biệt thự 600m²: Xa hoa đến mức ngôn từ khó diễn đạt, sang chấn thị giác toàn dân mạng- Ảnh 6.

"Chị đại" Lệ Quyên flex biệt thự 600m²: Xa hoa đến mức ngôn từ khó diễn đạt, sang chấn thị giác toàn dân mạng- Ảnh 7.

Trước đó, Lệ Quyên cũng từng hé lộ căn biệt thự rộng gần 600m² của mình được hoàn thành năm 2021. Ngôi nhà lấy gam trắng làm chủ đạo, mang hơi hướng cổ điển, từ bên ngoài đã gây choáng ngợp với ánh đèn vàng bao phủ, lộng lẫy hơn hẳn khi về đêm. Khu sân trước của biệt thự có bàn ghế trắng cạnh hồ nước nhỏ, tạo cảm giác thư giãn như resort. 

"Chị đại" Lệ Quyên flex biệt thự 600m²: Xa hoa đến mức ngôn từ khó diễn đạt, sang chấn thị giác toàn dân mạng- Ảnh 8.
"Chị đại" Lệ Quyên flex biệt thự 600m²: Xa hoa đến mức ngôn từ khó diễn đạt, sang chấn thị giác toàn dân mạng- Ảnh 9.
"Chị đại" Lệ Quyên flex biệt thự 600m²: Xa hoa đến mức ngôn từ khó diễn đạt, sang chấn thị giác toàn dân mạng- Ảnh 10.
"Chị đại" Lệ Quyên flex biệt thự 600m²: Xa hoa đến mức ngôn từ khó diễn đạt, sang chấn thị giác toàn dân mạng- Ảnh 11.

Bước vào trong, sảnh đón khách nổi bật với tấm đá xuyên sáng và cầu thang xoắn uốn lượn, trong khi phòng khách dùng gam trắng kem ánh kim tinh tế, kết hợp cửa vòm cao hơn 6m để không gian luôn sáng và thoáng. Khu vực bếp và bàn ăn được thiết kế mở, có đảo bếp rộng và mảng ốp kính nhân đôi diện tích. Đây cũng chính là nơi Lệ Quyên yêu thích nhất để cả gia đình quây quần. 

"Chị đại" Lệ Quyên flex biệt thự 600m²: Xa hoa đến mức ngôn từ khó diễn đạt, sang chấn thị giác toàn dân mạng- Ảnh 12.
"Chị đại" Lệ Quyên flex biệt thự 600m²: Xa hoa đến mức ngôn từ khó diễn đạt, sang chấn thị giác toàn dân mạng- Ảnh 13.
"Chị đại" Lệ Quyên flex biệt thự 600m²: Xa hoa đến mức ngôn từ khó diễn đạt, sang chấn thị giác toàn dân mạng- Ảnh 14.
"Chị đại" Lệ Quyên flex biệt thự 600m²: Xa hoa đến mức ngôn từ khó diễn đạt, sang chấn thị giác toàn dân mạng- Ảnh 15.

Nữ ca sĩ nhiều lần check-in ở không gian này

Nữ ca sĩ còn đặc biệt chăm chút cho phòng trưng bày quần áo và phụ kiện, thiết kế chẳng khác gì store hàng hiệu. Phòng ngủ chính nối liền khu thay đồ, sàn gỗ ấm áp với thảm họa tiết cầu kỳ, trong khi phòng tắm lại gây ấn tượng với bức tường đá sang trọng. Khắp căn nhà còn có những góc nghỉ độc đáo với đèn chùm ánh vàng, ghế tròn hay bức tường trang trí bắt mắt, nhìn góc nào cũng toát lên toàn mùi tiền.

"Chị đại" Lệ Quyên flex biệt thự 600m²: Xa hoa đến mức ngôn từ khó diễn đạt, sang chấn thị giác toàn dân mạng- Ảnh 16.
"Chị đại" Lệ Quyên flex biệt thự 600m²: Xa hoa đến mức ngôn từ khó diễn đạt, sang chấn thị giác toàn dân mạng- Ảnh 17.
"Chị đại" Lệ Quyên flex biệt thự 600m²: Xa hoa đến mức ngôn từ khó diễn đạt, sang chấn thị giác toàn dân mạng- Ảnh 18.
"Chị đại" Lệ Quyên flex biệt thự 600m²: Xa hoa đến mức ngôn từ khó diễn đạt, sang chấn thị giác toàn dân mạng- Ảnh 19.
"Chị đại" Lệ Quyên flex biệt thự 600m²: Xa hoa đến mức ngôn từ khó diễn đạt, sang chấn thị giác toàn dân mạng- Ảnh 20.


Theo Lam Phương

Phụ nữ số

