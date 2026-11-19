Các khái niệm về quản lý tài sản, tài chính đang xuất hiện ngày càng nhiều hơn tại Việt Nam trong những năm gần đây. Nhưng khi nói đến việc quản lý tài sản, tài chính, nhiều người vẫn cho rằng chỉ có những người có tiền, có tài sản hoặc phải rất giàu có mới cần được quản lý. Vậy với thực tế hiện nay, có tài sản mới cần quản lý hay nhờ quản lý tài chính từ sớm mới có tài sản, tài chính trong lương lai? Và đâu là thời gian thích hợp để thực hiện hoạt động này?

Trong Chương trình Hộp Tài sản (The Wealth Box Talk) trên VTV8, ông Huỳnh Anh Huy, Giám đốc Phân tích Ngành, Công ty CP Chứng khoán Kafi cho biết, người dân nên bắt đầu tiếp cận với các kiến thức quản lý tài sản tài chính càng sớm càng tốt, vớ giai đoạn đầu chưa cần có nhiều tiền hay có thu nhập, quan trọng là hình thành tư duy và thói quen quản lý tài sản tài chính về sau này. Còn nếu ai chưa có đủ thời gian hoặc kiến thức thì hãy tìm đến chuyên gia hay các đơn vị tư vấn uy tín để được hỗ trợ chọn giải pháp phù hợp với mục tiêu cũng như khả năng chịu rủi ro của mình.

Những cụm từ như quản lý tài sản, tài chính ngày nay không còn xa lạ với người dân nữa, tuy nhiên mọi người thường nghĩ rằng có tiền, có tài sản mới cần quản lý hay đầu tư. Là chuyên gia quản lý tài sản, tài chính lâu năm, ông thấy quan điểm trên có phổ biến ở đa số mọi người hiện nay không, thưa ông?

Ông Huỳnh Anh Huy: Thực tế, quan điểm này đúng là rất phổ biến. Theo tôi thì đây vẫn là suy nghĩ của đa số chúng ta hiện nay, và cũng dễ hiểu thôi. Quản lý tài sản ở Việt Nam còn khá mới, nên nhiều người nghe đến thì nhiều nhưng chưa thật sự hiểu nó là làm gì, thế nên họ mặc định đó là chuyện của người giàu, có nhiều tiền mới cần tới.

Vậy thì bản chất của quản lý tài sản là gì? Quản lý tài sản thì không bắt đầu từ con số lớn đâu. Theo tôi, nó bắt đầu từ việc mình biết mình đang có gì: thu nhập bao nhiêu, tiêu vào đâu, nợ bao nhiêu. Từ đó mình đặt mục tiêu, chia tiền cho hợp lý và giữ thành thói quen. Việc này ai cũng làm được, tiền nhiều hay ít đều làm được.

Và cũng có nghịch lý đó là "chờ có tiền mới quản lý". Tôi hay nói vui là nếu cứ chờ có nhiều tiền mới bắt đầu thì rất dễ là không bao giờ có, vì chưa có thói quen quản lý thì tiền kiếm được cũng dễ tiêu hết. Tôi lấy ví dụ nhé, mỗi tháng chúng ta trích đều 2 triệu đồng, sinh lời khoảng 6%/năm (giả định), sau 10 năm sẽ được khoảng 328 triệu đồng, trong khi vốn gốc mình bỏ ra chỉ có 240 triệu đồng thôi.

Còn trong bối cảnh Việt Nam thì ở Việt Nam chúng ta bây giờ thu nhập tăng dần, các kênh tiết kiệm và đầu tư cũng dễ tiếp cận hơn, nên nhu cầu quản lý tài sản của người dân bình thường đã rõ hơn nhiều. Tôi thấy các nước đi trước cũng từng như vậy, ban đầu ngành này chỉ phục vụ người giàu, sau đó mới mở rộng ra tầng lớp trung lưu. Việt Nam mình đang ở giai đoạn chuyển dịch tương tự, nên việc nâng cao nhận thức là rất cần thiết.

Ông có thể lý giải thêm về nguồn gốc ngành quản lý tài sản, tài chính và sự khác biệt thay đổi của ngành này qua thời gian không ạ?

Ông Huỳnh Anh Huy: Trước tiên thì tôi xin quay về nguồn gốc của ngành một chút. Ngành quản lý tài sản ban đầu hình thành từ các gia đình giàu có ở Châu Âu, rồi sau đó là Mỹ. Hồi đó nhu cầu chính là giữ gìn và làm lớn thêm khối tài sản rất lớn mà họ đã tích lũy qua nhiều thế hệ, nên dịch vụ này gần như chỉ dành cho nhóm khách hàng rất giàu.

Ở giai đoạn trước đây thì ngành tập trung vào cơ hội đầu tư. Công việc chính lúc đó là đi tìm cơ hội đầu tư và tối ưu lợi nhuận. Câu hỏi khách hàng hay đặt ra nhất là đầu tư vào đâu để sinh lời cao nhất.

Nhưng về sau thì ngành đã thay đổi, chuyển sang tập trung vào mục tiêu của khách hàng. Thay vì chỉ chạy theo lợi nhuận, ngành dần chuyển sang đầu tư và tối ưu dòng tiền theo mục tiêu của từng người, ví dụ như mua nhà, lo cho con học, chuẩn bị hưu trí hay đơn giản là có sự an toàn về tài chính. Lúc này lợi nhuận không còn là đích đến duy nhất nữa mà chỉ là phương tiện để mình đạt được mục tiêu. Mỗi người có mục tiêu, thời hạn và khả năng chịu rủi ro khác nhau, nên cách quản lý cũng không ai giống ai.

Và chính sự thay đổi đó dẫn đến một hệ quả rất đáng mừng. Vì lấy mục tiêu làm trung tâm nên đối tượng của ngành đã mở rộng ra tầng lớp trung lưu, thậm chí cả các bạn trẻ mới đi làm. Nói đơn giản, ai có mục tiêu tài chính thì người đó cần quản lý. Và nếu mình biết quản lý từ sớm thì sẽ tích lũy được tài sản, giàu lên, rồi lại tiếp tục cần quản lý.

Vậy chúng ta nên bắt đầu quản lý tài sản tài chính từ khi nào và vì sao, thưa ông?

Ông Huỳnh Anh Huy: Theo tôi thì nên bắt đầu từ khi còn nhỏ, càng sớm càng tốt. Ngay từ nhỏ, các bạn nhỏ đã nên học cách quản lý tiền và chi tiêu, như phân biệt đâu là nhu cầu, đâu là mong muốn, biết để dành một phần tiền tiêu vặt, và làm quen với những khái niệm tài chính cơ bản. Giai đoạn này chưa cần có nhiều tiền hay có thu nhập, quan trọng là hình thành tư duy và thói quen đúng.

Còn khi đã có thu nhập thì chúng ta bắt đầu tích lũy tài sản. Từ lúc đi làm và nhận đồng lương đầu tiên, tôi khuyên chúng ta nên dành ra một phần cố định mỗi tháng để tích lũy, và ưu tiên "trả cho chúng ta trước". Số tiền ban đầu có thể rất nhỏ cũng không sao, quan trọng là chúng ta bắt đầu và duy trì đều đặn, rồi tăng dần khi thu nhập tăng lên.

Vậy vì sao lại nên bắt đầu sớm? Câu trả lời là vì thời gian quan trọng hơn lợi suất nhất thời. Yếu tố có lợi nhất cho người tích lũy chính là thời gian, vì tiền lãi được tái đầu tư và tiếp tục sinh lãi, hay còn gọi là lãi kép. Một mức lợi suất cao trong ngắn hạn thì thường khó duy trì và đi kèm rủi ro lớn, còn người bắt đầu sớm và kiên trì thì sẽ được thời gian làm việc cho mình.

Tôi xin lấy một ví dụ cho dễ hình dung. Ví dụ mỗi tháng chúng ta trích đều 2 triệu đồng trong 20 năm, với mức sinh lời 6%/năm, thì sẽ được khoảng 924 triệu đồng. Còn nếu chỉ tích lũy 10 năm nhưng mức sinh lời gấp đôi, tức 12%/năm, thì chỉ được khoảng 460 triệu đồng, tức là bằng một nửa. Vì vậy, đừng chờ có nhiều tiền hay chờ cơ hội lợi suất cao rồi mới bắt đầu.

Thực tế ngày nay, nhiều người thường nghĩ, lương thấp có muốn quản lý cũng không được, hoặc phải trả nợ hết khoản này, khoản kia đã rồi mới tích lũy được, hay có quan điểm sống cho ngày hôm nay đã có sao tiêu hết đã rồi khi nào có lương cao mới tích lũy một thể… Vậy ở góc độ chuyên gia, theo ông Huy, mọi người nên quản lý tài chính trong trường hợp này như thế nào?

Ông Huỳnh Anh Huy: Trước hết, nếu lương thấp thì mình vẫn quản lý được. Quản lý bắt đầu từ việc biết tiền của mình đi đâu. Nên việc đầu tiên tôi khuyên là chúng ta hãy ghi chép chi tiêu trong một tháng để xem khoản nào thật sự cần thiết. Sau đó, chúng ta trích một tỷ lệ nhỏ của thu nhập, chẳng hạn 5% –10%, để tích lũy ngay khi nhận lương. Quan trọng là tỷ lệ và sự đều đặn chứ không phải số tiền lớn.

Còn nếu đang có nợ thì chúng ta vừa trả nợ vừa tích lũy. Tôi nghĩ những khoản nợ không xấu mà khoản nợ đó trong tầm kiểm soát như thế nào? Không nhất thiết phải hết nợ rồi mới được tích lũy đâu, Chúng ta nên lập kế hoạch trả nợ, ưu tiên khoản có lãi suất cao, đồng thời vẫn giữ một quỹ dự phòng nhỏ. Có quỹ dự phòng thì khi có sự cố xảy ra, chúng ta sẽ không phải vay thêm và rơi vào vòng nợ mới.

Với bạn nào thích sống cho hôm nay thì cũng được, nhưng cần có kiểm soát. Quản lý tài chính không có nghĩa là cắt bỏ hết mọi khoản hưởng thụ. Mình nên chia thu nhập thành các phần rõ ràng: chi tiêu thiết yếu, tích lũy và chi tiêu cho bản thân. Mình có thể tham khảo nguyên tắc 50/30/20 rồi điều chỉnh cho phù hợp với hoàn cảnh của mình.

Và cuối cùng, tôi muốn nhắn nhủ là đừng chờ lương cao rồi mới bắt đầu. Thực tế là khi thu nhập tăng thì chi tiêu thường cũng tăng theo, nên cái "khi nào lương cao" đó có thể sẽ không bao giờ đến. Vì vậy hãy bắt đầu nhỏ thôi, tự động trích tiền tích lũy ngay ngày nhận lương rồi tăng dần theo thu nhập. Ở giai đoạn đầu, thói quen quan trọng hơn số tiền rất nhiều.

Khi quản lý đúng thời điểm mới chỉ là một phần thành công, nhưng còn phải quản lý tài sản tài chính như thế nào để cho ra kết quả tốt thì khi đó mới thành công thực sự, theo ông Huy thì sao?

Ông Huỳnh Anh Huy: Theo tôi, cách đầu tiên là quản lý theo mục tiêu và có kỷ luật. Trước hết chúng ta cần xác định rõ mục tiêu tài chính và thời hạn, chẳng hạn như quỹ dự phòng, mua nhà hay hưu trí. Sau đó mình phân bổ tiền cho từng mục tiêu và tích lũy đều đặn. Điều quan trọng là phải kiên trì với kế hoạch, không chạy theo những biến động ngắn hạn mà người ta thường gọi là FOMO đó. Còn nếu chúng ta chưa đủ thời gian hoặc kiến thức thì hãy tìm đến chuyên gia. Đầu tư đòi hỏi phải theo dõi thị trường và phân tích thường xuyên.

Khi đó chúng ta có thể nhờ đến một đơn vị chuyên nghiệp để được tư vấn và hỗ trợ chọn giải pháp phù hợp với mục tiêu cũng như khả năng chịu rủi ro của mình. Như ở Kafi chúng tôi hiện đã và đang tiếp tục phát triển nền tảng công nghệ quản trị tài sản toàn diện cho khách hàng. Chúng tôi mang đến một hệ sinh thái đầu tư tài chính đáp ứng mọi nhu cầu của nhà đầu tư, từ cổ phiếu, trái phiếu, chứng quyền cho đến các giải pháp đầu tư theo danh mục thông minh. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đang thử nghiệm và sắp tới sẽ ra mắt các giải pháp danh mục đầu tư được xây dựng theo mục tiêu của nhà đầu tư. Những giải pháp này giúp nhà đầu tư tiết kiệm thời gian và chi phí, không phải tự theo dõi thị trường hằng ngày hay tự xây dựng danh mục từ đầu.