Như tin đã đưa, sau khoảng 16 năm kể từ khi bắt đầu rót vốn, VietinBank đã hoàn tất chuyển nhượng dự án VietinBank Tower tại khu đô thị Ciputra (Hà Nội). Xác nhận với chúng tôi, một doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Sun Group chính là đơn vị nhận chuyển nhượng dự án này.

Cụ thể, theo hợp đồng chuyển nhượng dự án, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) đã chuyển giao dự án cho Công ty TNHH Thành phố Mặt Trời. Giao dịch được hoàn tất trong tháng 9/2026.

Như vậy, sau thông tin VietinBank chuyển nhượng dự án trụ sở từng được kỳ vọng trở thành một trong những công trình cao tầng nổi bật tại Hà Nội, danh tính doanh nghiệp tiếp nhận đã được xác định. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin về giá trị thương vụ cũng như các điều khoản tài chính liên quan.

VietinBank Tower tọa lạc tại lô TM1, Khu đô thị Nam Thăng Long, với diện tích khu đất 29.916,9 m², tương đương gần 3 ha. Dự án được khởi công từ ngày 20/10/2010, tức đã trải qua hơn 16 năm kể từ thời điểm bắt đầu xây dựng. Theo quy hoạch ban đầu, công trình gồm hai tòa tháp cao 68 tầng và 48 tầng, được kết nối bằng khối đế 7 tầng.

Trong đó, tòa tháp cao 68 tầng từng được quy hoạch làm trụ sở chính của VietinBank. Tòa tháp còn lại cao 48 tầng dự kiến bố trí khách sạn 5 sao, khu chăm sóc sức khỏe, căn hộ cao cấp cho thuê cùng các chức năng thương mại khác.

Với quy mô này, VietinBank Tower không chỉ là một dự án văn phòng đơn thuần mà còn được định hướng phát triển thành tổ hợp đa chức năng, kết hợp hoạt động ngân hàng, lưu trú và thương mại.

Hiện Công ty TNHH Thành phố Mặt Trời cho biết, sau khi tiếp nhận phần xây dựng dang dở từ đơn vị cũ, công ty hiện đang rà soát hồ sơ thiết kế và xây dựng phương án cải tạo phù hợp, bảo đảm tuân thủ các quy định pháp luật.

Việc chuyển nhượng đánh dấu bước thay đổi quan trọng đối với dự án đã khởi công từ năm 2010 nhưng đến nay vẫn còn phần xây dựng dang dở.

Sau khi về tay Công ty TNHH Thành phố Mặt Trời, dự án được kỳ vọng bước sang giai đoạn phát triển mới, trở thành một điểm nhấn kiến trúc tại khu vực cửa ngõ Tây Bắc Hà Nội.