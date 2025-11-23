Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ngày 23/11/2025

Người dân ở thôn Thạch Tuân 2, xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk dùng xuồng nhỏ bơi ra quốc lộ 1 để nhận hàng cứu trợ về phân phát lại cho người dân trong thôn.

Hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho 4 tỉnh: Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai và Đắk Lắk để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc vừa ký Quyết định số 2572/QĐ-TTg ngày 23/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho các tỉnh: Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai và Đắk Lắk để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Cụ thể, hỗ trợ 1.100 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho 04 địa phương: Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk (trong đó: tỉnh Khánh Hòa 150 tỷ đồng, tỉnh Lâm Đồng 300 tỷ đồng, tỉnh Gia Lai 150 tỷ đồng, tỉnh Đắk Lắk 500 tỷ đồng) để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra như đề nghị của Bộ Tài chính tại Văn bản số 18147/BTC-NSNN ngày 23 tháng 11 năm 2025 .

Ủy ban nhân dân các tỉnh có trách nhiệm chủ động cân đối chi ngân sách địa phương, cùng với số kinh phí được ngân sách trung ương hỗ trợ và các nguồn lực tài chính hợp pháp khác để triển khai thực hiện các nhiệm vụ cấp bách khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định.

Đồng thời, quản lý, sử dụng số kinh phí bổ sung nêu trên, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng mục đích sử dụng, đúng đối tượng, đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan, không để thất thoát, tiêu cực; đồng thời báo cáo kết quả sử dụng về Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Tăng trưởng kinh tế 9 tháng của tỉnh Thanh Hóa ước đạt 8,19%, thuộc nhóm địa phương có tốc độ tăng trưởng GRDP cao nhất cả nước.

Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa

Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 634/TB-VPCP ngày 22/11/2025 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Thông báo nêu, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa đạt nhiều kết quả tích cực. Tăng trưởng kinh tế 9 tháng của Tỉnh ước đạt 8,19%, thuộc nhóm địa phương có tốc độ tăng trưởng GRDP cao nhất cả nước; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, tăng mạnh tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ. Trong đó: sản xuất công nghiệp tăng trưởng cao, 10 tháng tăng 15,55%, cao hơn so với mức tăng cả nước là 9,2%; sản lượng các ngành công nghiệp chủ yếu tăng mạnh (thép, điện, xi măng, quần áo, giày…); nông nghiệp duy trì phát triển ổn định; thương mại, dịch vụ tương đối tích cực, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng 15,1% (bình quân cả nước tăng 9,3%); xuất khẩu tăng 18,3% (bình quân cả nước tăng 16,2%); tổng thu du lịch tăng 33,7%. Thu ngân sách nhà nước thuộc nhóm 10 địa phương có số thu cao nhất cả nước. Giải ngân đầu tư công đạt tỷ lệ 66,7% kế hoạch (bình quân cả nước là 54,4%); thu hút vốn đầu tư trực tiếp tăng 27,5%. Phát triển doanh nghiệp tích cực, số doanh nghiệp thành lập mới tăng 12,9% so cùng kỳ. Phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, phát triển hạ tầng số, ứng dụng AI, phát triển tài sản trí tuệ… được đẩy mạnh, đã hoàn thành 56/93 nhiệm vụ giao trên Hệ thống thông tin, giám sát của Trung ương; năm 2024 xếp thứ 05 cả nước về Chỉ số chuyển đổi số. Thực hiện tốt công tác khắc phục hậu quả thiên tai và các chính sách xã hội, hỗ trợ người nghèo.

Tỉnh Thanh Hóa đã quán triệt, cụ thể hóa và triển khai đầy đủ các quy định, kết luận, chỉ đạo, định hướng của Trung ương trong triển khai mô hình chính quyền địa phương 02 cấp; đồng thuận, thống nhất cao về nhận thức và hành động trong tổ chức thực hiện. Cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ Trung ương giao, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ thời gian đề ra. Đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã được bố trí hợp lý (trung bình 64 người/xã), đáp ứng yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ; chế độ, chính sách được thực hiện kịp thời, đúng quy định. Công tác tập huấn, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ được chú trọng. Cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin được đầu tư, nâng cấp (2,5 - 5,5 tỷ đồng/xã, phường). Sau 04 tháng vận hành, tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương các xã, phường bảo đảm thông suốt, liên tục, không gián đoạn, sát dân, gần dân, phục vụ Nhân dân tốt nhất (giải quyết hồ sơ đạt tỷ lệ 91,67%). Công tác chỉ đạo, điều hành chính quyền địa phương 02 cấp từ tỉnh đến cơ sở nhìn chung được thiết lập đồng bộ, thống nhất; các lĩnh vực quản lý nhà nước cơ bản đã được phân công, phân cấp, phân định tương đối rõ ràng, phù hợp với năng lực tổ chức bộ máy, bảo đảm tính khả thi và hiệu quả trong tổ chức thực hiện.

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, Thanh Hóa cần tiếp tục có những giải pháp quyết liệt, cụ thể để khắc phục những tồn tại, hạn chế, khó khăn, thách thức. Trong đó: tăng trưởng kinh tế của tỉnh chưa bền vững, chất lượng tăng trưởng hạn chế. Công nghiệp, nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao, theo chuỗi giá trị chưa nhiều, năng lực cạnh tranh còn yếu. Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh có mặt còn hạn chế. Kết cấu hạ tầng, nhất là ở khu vực miền núi còn thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Chất lượng nguồn nhân lực còn hạn chế, thiếu lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật, tay nghề cao. Đội ngũ cán bộ, công chức ở một số lĩnh vực chưa đáp ứng yêu cầu.

Tỉnh Thanh Hóa cần nỗ lực, phấn đấu hơn nữa, khẩn trương khắc phục hiệu quả những tồn tại, hạn chế, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trên địa bàn để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025 nhiệm kỳ 2021-2025 của tỉnh, đóng góp vào thành tựu chung của cả nước và thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Đổi mới mô hình phát triển dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Thủ tướng Chính phủ đề nghị Thường trực Tỉnh uỷ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực trong 02 tháng cuối năm 2025 và những tháng đầu năm 2026 theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương ngày 07/11/2025; trong đó lưu ý một số nội dung trọng tâm sau:

Đổi mới tư duy, tầm nhìn phát triển, khai thác tối đa nguồn lực bên trong, đặc biệt là phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa; hình thành các vùng động lực làm đầu tàu phát triển; đổi mới mô hình phát triển dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; xây dựng kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế sáng tạo, kinh tế chia sẻ, tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh; nâng cao hiệu quả liên kết kinh tế, khai thác tốt lợi thế, vai trò kết nối vùng, kết nối quốc tế; tham gia sâu các chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị.

Đẩy mạnh đột phá phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược (giao thông, đô thị, y tế, giáo dục, xã hội...); đẩy mạnh hợp tác công tư, khơi thông các nguồn lực; hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, hình thành các doanh nghiệp lớn, nâng cao năng lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư.

Chú trọng đầu tư phát triển giáo dục, đào tạo nhân lực chất lượng cao; đầu tư phát triển con người; đảm bảo an sinh xã hội; thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các khu vực; phát triển nhà ở xã hội; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh; cải thiện môi trường đầu tư. Thúc đẩy nhanh chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số.

Chú trọng bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, thích ứng biến đổi khí hậu; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; chú trọng xây dựng Đảng; bảo đảm quốc phòng, an ninh; tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Thống nhất kế hoạch mở rộng giai đoạn 2 của nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, báo cáo Thủ tướng trong tháng 12/2025

Về dự án đầu tư xây dựng công trình nạo vét luồng tàu vào khu bến cảng Nghi Sơn tại Khu kinh tế Nghi Sơn, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng khẩn trương rà soát, sớm bàn giao trong năm 2025 dự án đầu tư xây dựng công trình nạo vét luồng tàu vào khu bến cảng Nghi Sơn tại Khu kinh tế Nghi Sơn cho tỉnh Thanh Hóa làm cơ quan chủ quản hoặc cơ quan có thẩm quyền để triển khai Dự án theo quy định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 31/12/2025.

Về mở rộng dự án giai đoạn 2 của Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, giao Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam làm việc cụ thể với công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn, các nhà đầu tư để thống nhất về kế hoạch mở rộng giai đoạn 2 của nhà máy, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12/2025.

Về chủ trương đầu tư tuyến đường giao thông kết nối liên vùng từ đường Hồ Chí Minh, tỉnh Thanh Hóa đến quốc lộ 6 và đường cao tốc CT.03 tỉnh Phú Thọ, đoạn qua tỉnh Thanh Hóa, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc chuẩn bị đầu tư tuyến đường kết nối, đoạn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trước ngày 01/12/2025.

Về hoạt động của mô hình chính quyền địa phương 02 cấp, tăng số lượng cấp phó tại các phòng chuyên môn của cấp xã từ 2 lên 3 phó trưởng phòng, bố trí đủ biên chế theo vị trí việc làm, Thủ tướng giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tổng hợp, báo cáo Chính phủ trước ngày 30/11/2025.

Về triển khai hạ tầng để phủ sóng 19 thôn, bản khu vực miền núi lõm sóng điện thoại, đường truyền Internet yếu, đề nghị các Tập đoàn: Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Công nghiệp - Viễn thông Quân đội tổ chức triển khai thực hiện theo quy định, hoàn thành trong tháng 12/2025; Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn các Tập đoàn nêu trên trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao. /.