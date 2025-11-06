Chỉ đạo mới của Chính phủ về chính quyền địa phương 2 cấp

Hoàn thiện phương án xử lý 4 dự án yếu kém

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 4/11 về triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2025.

Về công tác chuẩn bị các đề án, Chính phủ yêu cầu 11 bộ, cơ quan tập trung nguồn lực, khẩn trương hoàn thiện bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ trình Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với 23 đề án phải trình năm 2025; hoàn thành các nhiệm vụ trong tháng 11, tháng 12 năm 2025 theo các kết luận của lãnh đạo chủ chốt.

Các bộ, cơ quan chủ trì khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10 đối với 8 tài liệu còn lại, bảo đảm đúng tiến độ.

Năm 2025 sẽ cắt giảm ít nhất 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính (Ảnh minh họa)

Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương hoàn thành 2 công trình dự án các cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để đưa vào sử dụng đúng tiến độ theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cấp có thẩm quyền.

Bộ Xây dựng, các cơ quan, địa phương thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, hoàn thành mục tiêu 100.000 căn nhà ở xã hội năm 2025 và chuẩn bị các dự án cho giai đoạn 2026 - 2030.

Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai Kết luận của Bộ Chính trị, hoàn thiện phương án xử lý 4 dự án yếu kém (Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Dung Quất, Dự án Tisco2, Dự án khai thác và tuyển quặng sắt Mỏ Quý Xa và Nhà máy gang thép Lào Cai, Dự án Nhà máy Bột giấy Phương Nam).

Các Bộ: Xây dựng, Tài chính, Nội vụ theo chức năng, lĩnh vực quản lý chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2025 về xử lý Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam.

Sớm hoàn thiện đề án vị trí việc làm, phân loại đơn vị hành chính

Liên quan đến vận hành chính quyền địa phương 2 cấp , Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan tiếp tục hướng dẫn nghiệp vụ, hỗ trợ địa phương, nhất là tại cấp xã, cán bộ, công chức, viên chức chuyên môn đối với các nhiệm vụ, thủ tục hành chính được phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền.

Trong đó, cần tập trung thực thi các phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo 14 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm năm 2025 cắt giảm ít nhất: 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, 30% chi phí tuân thủ, 30% điều kiện kinh doanh.

Nghị quyết nêu rõ, các địa phương bố trí đầy đủ nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho xã, phường, tăng cường điều động cán bộ cấp tỉnh hỗ trợ cho cấp xã, nhất là cho các nhiệm vụ mới được phân cấp, phân định thẩm quyền và có phát sinh số lượng hồ sơ lớn như: đất đai, hộ tịch, xây dựng, tài chính, đầu tư... Đồng thời, cần tăng cường đào tạo, nâng cao chất lượng nhân lực thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

Chính phủ yêu cầu, trong năm 2025 phải hoàn thành việc tái cấu trúc quy trình các dịch vụ công trực tuyến cấp tỉnh, cấp xã trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và tích hợp 100% dịch vụ công trực tuyến của bộ, cơ quan lên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ, cơ quan liên quan khẩn trương rà soát toàn bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp xã, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa, báo cáo cấp có thẩm quyền trước ngày 15/11.

Bộ Nội vụ được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan khẩn trương tham mưu các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ liên quan đến tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, phân loại đơn vị hành chính, phân loại đô thị và tiêu chuẩn đơn vị hành chính, các văn bản liên quan tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp;

Cơ quan này cũng được giao xây dựng Báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Trung ương và các nghị quyết, kết luận, kế hoạch của Trung ương theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương…