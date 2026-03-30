Chỉ đạo mới nhất về bãi rác hơn 80 tỷ đồng tại Huế xây 8 năm chưa xong
Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP. Huế vừa giao UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ vướng mắc tại các dự án chậm tiến độ trên địa bàn, trong đó có Khu xử lý rác thải Hương Bình triển khai từ năm 2018 đến nay vẫn chưa hoàn thành. Theo yêu cầu mới nhất, dự án phải dứt điểm và bàn giao trong tháng 6 tới.
30-03-2026
VIDEO: Chốt thời gian hoàn thành dự án nhà máy xử lý rác thải xây nhiều năm chưa xong tại Huế.
Triển khai trên diện tích khoảng 20 ha tại xã Bình Điền, Khu xử lý rác thải Hương Bình có tổng mức đầu tư gần 86 tỷ đồng, do Ban QLDA Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP. Huế làm chủ đầu tư, khởi công từ năm 2018. Công trình đặt mục tiêu hoàn thành vào năm 2022. Tuy nhiên, sau nhiều lần gia hạn, đến nay dự án vẫn chưa thể về đích, kéo dài tổng thời gian thực hiện lên 8 năm.
Đáng chú ý, trong quá trình triển khai, dự án bãi rác Hương Bình phát sinh nhiều tồn tại, vướng mắc. Thanh tra TP. Huế từng chỉ ra một số vi phạm liên quan đến công tác quản lý, điều hành dự án của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan. Một số gói thầu thi công chậm tiến độ, phải xử lý hợp đồng, xử phạt và thay thế nhà thầu, khiến tiến độ chung bị kéo dài.
Sau khi rà soát tổng thể, UBND TP .Huế yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị, tăng tốc thi công, khắc phục dứt điểm các tồn tại để kịp bàn giao công trình trong tháng 6/2026. Đây được xác định là mốc “cứng”, không thể tiếp tục lùi thêm.
Trao đổi với phóng viên, ông Đặng Quang Ngọc - Phó Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP. Huế cho biết, một số hạng mục của giai đoạn 1 đã được điều chuyển sang giai đoạn 2, gồm hoàn thiện các tuyến đường nội bộ số 2, số 3 và san nền khu số 3. Các hạng mục xây dựng còn lại đang được đẩy nhanh, dự kiến hoàn thành trước ngày 30/4 tới.
Ghi nhận tại công trường, nhiều hạng mục chính như kè mái, san nền, hệ thống sân bãi, đường bê tông nội bộ cơ bản đã hoàn thiện. Các vị trí bị hư hỏng, sạt trượt do ảnh hưởng mưa lũ trước đó cũng đang được khắc phục. Gói thầu số 8 do Công ty TNHH Tân Bảo Thành thi công đã đạt khoảng 90% giá trị hợp đồng; phần việc còn lại như đắp đất, hoàn thiện sân nền khu điều hành đang được triển khai gấp rút.
Đối với các gói thầu khác, như gói số 19 đã bị chấm dứt hợp đồng do chậm tiến độ, nhà thầu bị xử phạt hơn 479 triệu đồng; khối lượng còn lại được giao cho đơn vị khác tiếp tục thực hiện. Gói thầu số 22 đang thi công các hạng mục nhà điều hành, nhà xe, sân bê tông và trạm cân. Riêng gói mua sắm thiết bị đã hoàn tất thẩm định giá, đang hoàn thiện hồ sơ đấu thầu và dự kiến lắp đặt trong tháng 5 này.
Theo lãnh đạo Ban QLDA, Khu xử lý rác thải Hương Bình giữ vai trò quan trọng trong hệ thống xử lý chất thải của TP. Huế. Công trình không chỉ góp phần xử lý rác thải sinh hoạt khu vực phía bắc thành phố, mà còn đóng vai trò dự phòng khi Nhà máy điện rác Phú Sơn (phường Phú Bài) quá tải hoặc gặp sự cố.
Đánh giá của Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Huế, áp lực rác thải trên địa bàn thành phố đang gia tăng nhanh, với khoảng 702 tấn/ngày năm 2025. Trong khi Nhà máy điện rác Phú Sơn đã vận hành vượt công suất thiết kế; vào dịp cao điểm, lượng rác có thể tăng gấp đôi. Cùng với đó, nhiều loại chất thải đặc thù chưa có nơi xử lý do các bãi chôn lấp cũ đã đóng cửa, khiến áp lực môi trường của thành phố ngày càng lớn.
Trong bối cảnh này, theo UBND TP. Huế, việc hoàn thành Khu xử lý rác thải Hương Bình là yêu cầu cấp thiết, không chỉ để đảm bảo tiến độ đầu tư công mà còn nhằm giữ vững an toàn môi trường đô thị. Sau nhiều năm chậm trễ, mốc hoàn thành tháng 6/2026 của dự án được xác định là giới hạn không thể lùi thêm.
Theo Ngọc Văn
Báo Tiền Phong
CÙNG CHUYÊN MỤC
