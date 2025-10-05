Chỉ định Bí thư, các Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025 – 2030

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thay mặt Bộ Chính trị trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị khoá I - Ảnh VGP/Nhật Anh

Đồng chí Trần Vũ Khiêm, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, thay mặt Đoàn Chủ tịch, thừa uỷ quyền của Bộ Chính trị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Theo đó, trong các ngày 6/9, 10/9, 3/10/2025, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có các quyết định số 2303, 2322 và 2446-QĐNS/TW, chỉ định 62 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, 17 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; chỉ định chức danh Bí thư và 4 Phó Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị nhiệm kỳ 2025 - 2030; cụ thể như sau:

Bí thư Tỉnh uỷ: Đồng chí Lê Ngọc Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ: Đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Phong, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ.

Đồng chí Lê Ngọc Quang được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030 - Ảnh VGP/Nhật Anh

Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ:

Đồng chí Lê Văn Bảo, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ.

Đồng chí Nguyễn Lương Bình, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chánh Thanh tra tỉnh.

Đồng chí Lê Quang Chiến, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ phường Đông Hà.

Đồng chí Hồ Thị Thu Hằng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ.

Đồng chí Phạm Thị Hân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ phường Đồng Hới.

Đồng chí Đoàn Sinh Hoà, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Đồng chí Đào Mạnh Hùng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tinh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Đồng chí Phan Mạnh Hùng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ phường Ba Đồn.

Đồng chí Nguyễn Thanh Liêm, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh.

Đồng chí Hoàng Nam, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Đồng chí Trương An Ninh, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ.

Đồng chí Ly Kiều Vân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ.

Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh:

Đồng chí Trần Xuân Anh, Tinh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ Đặc khu Cồn Cỏ.

Đồng chí Phạm Quang Ánh, Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư Đảng uỷ UBND tỉnh.

Đồng chí Đặng Đại Bàng, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ xã Sen Ngư.

Đồng chí Đỗ Văn Bình, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ xã Cam Lộ.

Đồng chí Trịnh Thanh Bình, Tỉnh uỷ viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Đồng chí Phan Thanh Cường, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ xã Lệ Thuỷ.

Đồng chí Lê Tiến Dũng, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ xã Gio Linh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đạt, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sờ Tài chính.

Đồng chí Hồ Xuân Hoè, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Công Thương.

Đồng chí Nguyễn Trần Huy, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.

Đồng chí Lê Thị Hương, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Đồng chí Lê Công Hữu, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ.

Đồng chí Nguyễn Trí Kiên, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo.

Đồng chí Trần Ngọc Lân, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Ngoại vụ.

Đồng chí Nguyễn Thế Lập, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.

Đồng chí Phạm Quang Long, Tỉnh uỷ viên, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Nguyên Lực, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ phường Đồng Thuận.

Đồng chí Mai Văn Minh, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ xã Tuyên Hoá.

Đồng chí Nguyễn Hoài Nam, Tỉnh uỷ viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Hoài Nam, Tỉnh uỷ viên, Phó Chánh Thanh tra tỉnh.

Đồng chí Phạm Tiến Nam, Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh.

Đồng chí Phan Phong Phú, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Trần Nhật Quang, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ xã Vĩnh Linh.

Đồng chí Lê Thế Quảng, Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ.

Đồng chí Diệp Thị Minh Quyết, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Y tế.

Đồng chí Trần Tiến Sỹ, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.

Đồng chí Hoàng Xuân Tân, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Minh Tâm, Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

Đồng chí Lê Thị Thanh, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Nội vụ.

Đồng chí Nguyễn Chí Thắng, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ xã Phú Trạch.

Đồng chí Lê Vĩnh Thế, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Đồng chí Trần Thị Thu, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn.

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Thuỷ, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

Đồng chí Lê Đức Tiến, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Trần Chí Tiến, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Tư pháp.

Đông chí Lê Công Toán, Tỉnh uỷ viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị Lê Duẩn.

Đồng chí Bùi Anh Tuấn, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ xã Minh Hoá.

Đồng chí Đặng Ngọc Tuấn, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Đồng chí Trần Quốc Tuấn, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Đồng chí Lê Minh Tuấn, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Đồng chí Trương Chí Trung, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Xây dựng.

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuyến, Tỉnh uỷ viên, Chánh án Toà án nhân dân tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Khánh Vũ, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ phường Quảng Trị.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

Đồng chí Lê Hồng Việt, Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Tại Quyết định số 2400-QĐNS/TW ngày 25/9/2025, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã chỉ định uỷ viên, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Quảng Trị nhiệm kỳ 2025 – 2030. Đồng chí Hồ Thị Thu Hằng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ.