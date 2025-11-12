Chị gái Quang Linh Vlogs lên tiếng trước ngày em trai hầu tòa: Nếu biết có chất cấm trong kẹo Kera sẽ không bao giờ làm

Tối 11/11, 8 ngày trước khi hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs), Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) hầu tòa, Phạm Thị Nhật Lệ (sinh năm 1996), chị gái ruột Quang Linh Vlogs bất ngờ lên tiếng phân trần về chất tạo ngọt có trong sản phẩm kẹo Kera.

Nhật Lệ khẳng định quyết định thêm chất sorbitol vào sản phẩm kẹo rau củ Kera đến từ phía nhà máy sản xuất và đơn vị này đã không thông báo cho Quang Linh Vlogs cũng như công ty Chị Em Rọt.

"Nếu biết có chất này trong bảng thành phần, chúng tôi không bao giờ làm. Câu khẳng định này mình sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Mong mọi người có cái nhìn khách quan hơn trong vụ này ạ", Nhật Lệ chia sẻ trên nhóm chat riêng trên Facebook.

Phạm Thị Nhật Lệ chị gái ruột Quang Linh Vlogs

Sáng cùng ngày, TAND TP.HCM thông báo hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Nguyễn Thị Thái Hằng chính thức hầu tòa về tội "Lừa dối khách hàng" vào ngày 19/11.

Theo cáo buộc, thực phẩm bổ sung SuperGreens Gummies (kẹo Kera) là do Công ty Chị Em Rọt đăng ký nhãn hiệu và đứng tên trong Bản tự công bố sản phẩm ngày 17/12/2024. Sản phẩm này được Công ty Cổ phần Asia Life gia công và đóng gói theo hợp đồng ký ngày 26/11/2024.

Kể từ khi em trai bị bắt, đây là lần đầu tiên Nhật Lệ lên tiếng về sản phẩm kẹo Kera. Trước đó, ngày 24/7, cô đã đăng bài bênh vực em trai trước những ý kiến trái chiều, đồn đoán về Quang Linh trên mạng xã hội.

"Sao có thể bịa đặt, buông lời cay nghiệt với những gì em và team đã và đang làm như vậy. Chỉ mong sau này em sống cho em, mong những người đã và đang yêu thương em hãy giữ cho mình lòng tin và chờ kết luận cuối cùng của cuộc điều tra. Tôi không thể quên được ánh mắt của em ngày tôi thăm em", Nhật Lệ viết trong kênh chat riêng với hơn 14.000 thành viên.

TAND TP.HCM thông báo hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Nguyễn Thị Thái Hằng chính thức hầu tòa về tội "Lừa dối khách hàng" vào ngày 19/11

Trước đó, Cơ quan điều tra xác định Phạm Thị Nhật Lệ là cổ đông Công ty Chị Em Rọt, góp vốn hơn 1.36 tỉ đồng (chiếm tỉ lệ 13,66%) đã không tham gia vào quá trình bàn bạc, trao đổi với các bị can khác để sản xuất kẹo Kera. Phạm Thị Nhật Lệ không biết về nguồn gốc nguyên liệu để sản xuất kẹo Kera; không nắm được thành phần và tỉ trọng các loại bột rau in trên nhãn mác, bao bì sản phẩm có đúng với thực tế sản xuất hay không. Trong quá trình quay quảng cáo tại Đà Lạt và Đắk Lắk thì Lệ đi cùng đoàn nhưng không tham gia cùng Phạm Quang Linh và Nguyễn Thị Thái Hằng quay video quảng bá, giới thiệu và bán kẹo Kera.

Cá nhân Phạm Thị Nhật Lệ căn cứ thông tin trên nhãn sản phẩm kẹo rau Kera để giới thiệu thành phần kẹo gồm 10 loại bột rau củ quả (như cải bó xôi rau má, cần tây, chùm ngây, diếp cá, khoai lang tím, bí đỏ, cà rốt, chuối xanh, táo xanh) và sử dụng tài khoản tiktok "Nhật Lệ" để trực tiếp bán hàng theo phương thức tiếp thị liên kết sản phẩm kẹo Kera. Theo đó, Lệ đã bán được 385 hộp kẹo với giá gần 89 triệu đồng và được hưởng tiền hoa hồng là hơn 8,7 triệu đồng.

Nhận thấy mình có trách nhiệm với vai trò là cổ đông Công ty Chị Em Rọt nên ngày 25/8/2025, Phạm Thị Nhật Lệ đã tự nguyện nộp hơn 367 triệu đồng vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra để cùng các bị can khác khắc phục hậu quả vụ án. Do đó, Căn cứ tài liệu thu thập, cơ quan điều tra xác định thấy chưa có cơ sở để xử lý Phạm Thị Nhật Lệ về tội "Lừa dối khách hàng" trong vai trò đồng phạm với Phạm Quang Linh và các bị can khác.