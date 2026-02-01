Chi hàng triệu đồng thuê dọn nhà 28 Tết: Sạch hay không thì như “khui túi mù”

28 Tết, khi hầu hết mọi người đã được nghỉ Tết thì một “mặt trận” khác lại bước vào nước rút: dọn nhà. Trên các hội nhóm cư dân và nền tảng đặt dịch vụ dọn nhà tại thành phố lớn như TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng, bài đăng tìm người làm theo giờ xuất hiện dày đặc, kèm theo cùng một yêu cầu quen thuộc là cần gấp.

Giá tăng là điều đã được dự báo trước. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người bàn luận trong những ngày cận Tết không chỉ là mức phí mà là câu chuyện chất lượng.

“Trộm vía” vì book được người dọn có tâm giữa cao điểm

So với ngày thường dao động 70.000 - 100.000 đồng/giờ, giá dọn nhà 28 Tết phổ biến ở mức 150.000 - 220.000 đồng/ giờ, thậm chí cao hơn tùy khu vực và khung giờ. Trên các ứng dụng dọn nhà, nhiều khung giờ đã kín lịch từ trước đó vài ngày.

Cụ thể, vào chiều 28 Tết, mức giá trên các app giúp việc dọn nhà đã tăng lên 230.000 đồng/ giờ. Vì vậy với gói book dọn nhà 3 - 4 tiếng thì có thể lên đến 1 triệu đồng/ lượt song không phải cứ book là có.

Giá dọn nhà trên một app giúp việc là 230.000 đồng/ giờ

Trong bối cảnh này, những người đặt sớm, dọn nhà xong sớm được xem là “trộm vía”. Lý do không chỉ vì giữ được slot, mà còn vì có thời gian lựa chọn người có đánh giá cao, từng làm trước đó hoặc thuộc nhóm cộng tác viên lâu năm của các app giúp việc dọn nhà.

Trên một số diễn đàn cư dân, không ít bài chia sẻ kinh nghiệm đặt trước 5 - 7 ngày, ưu tiên ca sáng, trao đổi rõ phạm vi công việc ngay từ đầu để tránh phát sinh. Kết quả là nhà cửa được dọn kỹ, từ khu vực bếp, nhà vệ sinh đến các chi tiết như quạt trần, khe cửa - những vị trí thường bị bỏ sót nếu làm vội.

“May mắn cuối năm chắc là 28 Tết thử book trên B. vẫn có 1 chị nhận dọn nhà cho. Tầm này là ĐỈNH luôn rồi” - một người bày tỏ về sự “trộm vía” cuối năm của mình.

Thắng đời 1 - 0 rồi nhé!

Câu chuyện book dọn nhà đang viral trên MXH

Tức tăng xông vì thuê dọn nhà 3 - 4 tiếng rồi phải tự dọn từ đầu

Ở chiều ngược lại, không ít phản ánh cho thấy tình trạng làm cho xong việc trong mùa cao điểm dọn dẹp nhà cửa. Vì vậy sau khi book dọn nhà về, họ đành ngậm ngùi dọn lại hoặc tìm người dọn thêm lần 2.

Nguyên nhân được cho là do lịch làm việc dày đặc. Dịp 28 Tết, nhiều cộng tác viên nhận liên tiếp 3 - 4 ca/ngày, ưu tiên hoàn thành đúng giờ để kịp di chuyển sang địa điểm tiếp theo. Khi thời gian không được dư dả, chất lượng có thể không đồng đều.

“Ai book dịch vụ trên này có người dọn oke giới thiệu em với ạ. Cần dọn nhà 3 tầng yêu cầu sạch sẽ, làm tốt sẽ tip thêm! Chứ em book bên B. em tức lên tăng xông rồi” - là một bài đăng nhận về nhiều sự chú ý trong nhóm giúp việc theo giờ.

“Em vừa book 2 hôm trước, dọn 4 tiếng mà nhà em dơ hơn chưa dọn. Chỉ cho cô dọn theo cách là lấy nước lau kính rồi dùng cây gạt rồi lau sơ giấy là được mà cô ịn nguyên cây lau nhà lên full kính nhà em và nước lau sàn. Em nói mà cô không nghe, em im lặng đủ 4 tiếng và cô về em tự dọn lại” - một người khác bày tỏ nỗi niềm.

Những câu chuyện dở khóc dở cười khi book dọn nhà sát Tết

3 chữ được nhắc đi nhắc lại: “Ngay bây giờ”

Lướt nhanh các hội nhóm tìm giúp việc dọn nhà ngày 28 Tết, cụm từ xuất hiện nhiều nhất không phải là “giá bao nhiêu” mà là “ngay bây giờ” hoặc “bây giờ”, “cần gấp”, "hôm nay"...

“Cần 1 người dọn homestay bây giờ, 120k/ tiếng”, “Em cần người dọn nhà ngay bây giờ ở Hoài Đức Hà Nội ạ”, “Em cần một bác làm gọn gàng sạch sẽ qua nhà giúp em ạ. Em cần luôn ạ”, “Cần 1 người dọn ngay bây giờ tại Bách Khoa, chỉ giặt quần áo và lau nhà (100k/ giờ),... là những bài đăng cực kỳ phổ biến.

Ai cũng cần gấp, cần ngay bây giờ

Sự lặp lại của thông điệp cần gấp, cần luôn chữ này phản ánh tâm lý chung là càng sát Tết, nhu cầu dọn nhà càng cấp thiết. Tuy nhiên, khi phần lớn người dọn nhà đã kín từ 25 - 26 Tết, yêu cầu “ngay bây giờ” gần như đồng nghĩa với việc chấp nhận giá cao hơn và ít lựa chọn hơn.

Cụm từ “ngay bây giờ” không chỉ là một yêu cầu về thời gian - 28 Tết mà còn là cảnh báo cho sự mất cân bằng cung - cầu. Giá cả cũng không còn là ưu tiên, người thuê sẵn sàng chi tiền cao hơn ngày thường, đổi lại là sự lo lắng về chất lượng.

Việc tuyển người dọn nhà "gấp" mà bỏ qua các bước kiểm tra cơ bản khiến không ít gia chủ rơi vào cảnh "tiền mất tật mang" khi nhà cửa dọn dẹp qua loa hoặc xảy ra mất mát, hư hỏng tài sản.

Tuy nhiên, Tết là thời điểm mà giá trị của sự chuẩn bị lên ngôi. Những người thảnh thơi nhất 28 Tết thường là những người đã đặt lịch từ đầu tháng Chạp. Ngược lại, những người cầm điện thoại nhấn F5 liên tục trên các hội nhóm lại đang phải đối mặt với một "trận chiến" tâm lý: vừa sốt ruột vì nhà cửa vẫn còn bề bộn, vừa không biết có book được dọn nhà có tâm hay không.

(Tổng hợp)