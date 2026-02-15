10 năm gắn bó “Cặp lá yêu thương”, MC Hạnh Phúc tiết lộ điều quý giá nhất: Không phải con số hỗ trợ

10 năm gieo mầm yêu thương

Nếu chỉ nhìn ở góc độ truyền hình, 10 năm là một con số đáng kể. Nhưng với những người từng gắn bó với “Cặp lá yêu thương”, khoảng thời gian ấy dường như không thể đong đếm bằng năm tháng. Đó là quãng đường của hàng nghìn câu chuyện, của biết bao cuộc gặp gỡ và những khoảnh khắc, mà cảm xúc vượt ra ngoài mọi khuôn khổ của một chương trình truyền hình thông thường.

MC Hạnh Phúc chậm rãi khi nhắc về hành trình này: “Điều khiến tôi luôn xúc động khi nói về ‘Cặp lá yêu thương’ là chương trình không chạy theo những khoảnh khắc bùng nổ, mà chọn cách đi cùng thời gian. Ở đây, sự giúp đỡ không mang tính nhất thời. Một ‘chiếc lá lành’ khi đồng hành với một ‘chiếc lá chưa lành’ là bắt đầu của một liên kết dài lâu, có khi kéo dài nhiều năm. Chính sự bền bỉ ấy mới làm nên giá trị đặc biệt của chương trình.”

“Cặp lá yêu thương” đặt trọng tâm vào một hành trình dài hạn: trao cơ hội học tập. Bởi giáo dục nói chung, chính là cách bền vững nhất để thay đổi cuộc đời một con người.

Suốt 10 năm, khán giả truyền hình đã chứng kiến những câu chuyện tưởng như rất nhỏ bé: một em học sinh ở vùng cao thiếu sách vở, một đứa trẻ mồ côi đứng trước nguy cơ nghỉ học, một gia đình nghèo loay hoay giữa miếng cơm manh áo và con đường đến lớp của con. Nhưng phía sau mỗi câu chuyện ấy là cả một thực tại rộng lớn hơn – nơi giấc mơ học tập đôi khi chỉ cách hiện thực một khoản hỗ trợ rất nhỏ, nhưng nếu thiếu đi, có thể làm thay đổi hoàn toàn tương lai của một đứa trẻ.

“Chúng ta thường nghĩ những thay đổi lớn phải bắt đầu từ những điều lớn lao. Nhưng trong rất nhiều trường hợp mà tôi chứng kiến, chỉ cần một sự tiếp sức đúng lúc – một khoản tiền nhỏ, một lời động viên, một sự quan tâm – đã đủ để giữ một đứa trẻ ở lại với trường lớp. Và khi các em được tiếp tục đi học, cánh cửa tương lai vẫn còn mở.” – MC Hạnh Phúc chia sẻ.

Điều đặc biệt của “Cặp lá yêu thương” không chỉ nằm ở sự kết nối giữa người cho và người nhận, mà còn ở nghị lực của chính những em nhỏ trong chương trình. Rất nhiều khán giả từng xúc động khi nhìn thấy hình ảnh những đứa trẻ mang trên vai hoàn cảnh tưởng chừng quá sức: mất cha mẹ từ sớm, sống trong điều kiện thiếu thốn, thậm chí phải đối diện với bệnh tật hoặc biến cố gia đình. Thế nhưng, điều đọng lại không phải là bi kịch, mà là ý chí.

“Tôi luôn bị có những ấn tượng, suy nghĩ và cả những trăn trở khi nhìn vào ánh mắt của các em. Trong rất nhiều hoàn cảnh khó khăn, các em không than vãn, không oán trách. Các em chỉ nói về việc muốn tiếp tục đi học, muốn sau này có nghề nghiệp, muốn giúp đỡ lại gia đình. Có những ước mơ giản dị đến mức khiến người lớn phải tự nhìn lại mình.” – anh kể.

Ở đó, người ta nhìn thấy một nghịch lý đầy nhân văn: chính những đứa trẻ chịu nhiều thiếu thốn nhất lại là những người giữ niềm tin mạnh mẽ nhất vào tương lai. Và có lẽ, đó cũng là lý do khiến chương trình tồn tại bền bỉ suốt một thập kỷ – bởi nó không chỉ khơi gợi lòng trắc ẩn, mà đánh thức niềm tin vào sức mạnh nội tại của con người.

‘Chiếc lá lành’ – Khi sự sẻ chia trở thành một lựa chọn sống

Nếu những em nhỏ là phần trái tim của chương trình, thì cộng đồng những “lá lành” chính là nguồn sinh khí nuôi dưỡng hành trình ấy. 10 năm qua, “Cặp lá yêu thương” đã kết nối không chỉ các nhà hảo tâm, mà cả những người bình dị trong xã hội: người lao động, cán bộ công chức, doanh nhân, những gia đình nhỏ muốn dành một phần thu nhập để đồng hành cùng một đứa trẻ xa lạ.

Theo MC Hạnh Phúc, giá trị lớn nhất mà chương trình tạo ra không chỉ là những con số hỗ trợ, mà là sự thay đổi trong nhận thức của một cộng đồng khán giả:

“Khi một người quyết định trở thành ‘lá lành’, họ không chỉ trao đi sự hỗ trợ vật chất. Họ đang lựa chọn một cách sống – sống có trách nhiệm hơn với xã hội. Điều đáng quý là rất nhiều sự đồng hành kéo dài nhiều năm, âm thầm và không phô trương. Chính sự lặng lẽ ấy làm nên vẻ đẹp của lòng nhân ái.”

Trong một xã hội hiện đại, nơi mọi thứ diễn ra nhanh và dễ bị cuốn vào những giá trị ngắn hạn, việc duy trì một hành trình sẻ chia bền bỉ suốt 10 năm là điều không hề dễ dàng. Nhưng “Cặp lá yêu thương” đã chứng minh rằng: khi lòng tốt được tổ chức một cách nghiêm túc, minh bạch và nhân văn, nó có thể trở thành một dòng chảy liên tục.

Nhìn lại 10 năm, điều mà những người thực hiện chương trình trân trọng nhất có lẽ không phải là những dấu mốc, mà là những hành trình đang tiếp diễn. Bởi mỗi đứa trẻ được tiếp tục đến trường hôm nay có thể trở thành một người trưởng thành ngày mai, và biết đâu, chính các em sẽ lại trở thành những “chiếc lá lành” của thế hệ sau.

“Điều đẹp nhất của ‘Cặp lá yêu thương’ là vòng tròn nhân ái. Sự giúp đỡ hôm nay không khép lại, mà mở ra những khả năng mới. Khi một đứa trẻ được học hành, được trưởng thành, các em có thể tự viết tiếp câu chuyện của đời mình. Và đó mới là giá trị bền vững nhất.” – MC Hạnh Phúc nhấn mạnh.

Một gala đặc biệt: Thập kỷ gieo mầm

Dấu mốc 10 năm được đánh dấu bằng gala mang tên “Thập kỷ gieo mầm xanh” – một sự kiện không chỉ để kỷ niệm, mà để tri ân và tiếp nối. Chương trình đã tái hiện những câu chuyện tiêu biểu, những cuộc gặp gỡ xúc động và những hành trình đổi thay đầy cảm hứng.

“Đây không phải là một buổi tổng kết, mà là dịp để tất cả cùng nhìn lại chặng đường đã qua bằng sự biết ơn. Biết ơn những tấm lòng đã đồng hành, biết ơn nghị lực của các em nhỏ, và biết ơn cả khán giả – những người đã âm thầm dõi theo và lan tỏa tinh thần của chương trình.” – anh chia sẻ.

Trong chương trình, có những cuộc gặp gỡ xúc động của những em nhỏ là chưa lành trong năm qua, cùng với sự hỗ trợ của nhiều đại lá lành. Điểm nhấn là sự xuất hiện của 10 em sinh viên – con số 10 tượng trưng cho ý nghĩa hành trình 10 năm. Các em dù mang trong mình bệnh tật, và bị bủa vây bởi hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn, nhưng đã cố gắng vươn lên, và nuôi dưỡng ước mơ của mình.

Một năm nhiều dấu ấn và những sân khấu ý nghĩa

Bên cạnh “Cặp lá yêu thương”, năm qua tiếp tục là một năm bận rộn với MC Hạnh Phúc khi anh xuất hiện trong nhiều chương trình và sự kiện truyền hình, mang theo phong cách dẫn dắt điềm đạm, giàu cảm xúc và giàu tính kết nối.

MC Hạnh Phúc ghi dấu ấn với chương trình kỷ niệm Lễ diễu binh, diễu hành, kỷ niệm Cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh mồng 2 tháng 9; cùng hàng loạt các cầu truyền hình trực tiếp ghi dấu mốc quan trọng của cả đất nước: Lễ khởi công khánh thành các công trình trọng điểm chào mừng cách mạng tháng 8 và Quốc khánh ngày 2 tháng 9, lễ khánh thành khởi công các dự án công trình chào mừng đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, lễ tổng kết phong trào “cả nước chung tay xóa nhà tạm nhà dột nát”, lễ khởi công các điểm trường tại các xã biên giới, chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội thi đua yêu nước, … Cùng với đó là nhiều sự kiện quan trọng khác.

Với anh, mỗi chương trình không đơn thuần là công việc, mà là cơ hội để chuyển tải những giá trị tích cực đến cộng đồng.

Đêm giao thừa và “Quảng trường mùa xuân”

Khép lại năm cũ, mở ra năm mới, anh tiếp tục góp mặt trong chương trình “Quảng trường mùa xuân” – nơi nghệ thuật, cảm xúc và không khí đoàn viên giao thoa trong khoảnh khắc đặc biệt của năm.

“Giao thừa luôn là thời khắc rất đặc biệt với tôi. Đó là lúc con người ta dễ lắng lại, dễ nghĩ về những điều đã qua và những điều phía trước. Được đứng trên sân khấu vào khoảnh khắc ấy là một cảm xúc rất khó diễn tả.”

Trong đêm giao thừa, khán giả sẽ nhìn thấy một MC Hạnh Phúc với nhiều những trải nghiệm khác nhau: hát nhảy trong nhạc kịch, đóng kịch cùng NSUT Chí Trung, trò chuyện cùng các ca sỹ, và lắng đọng khi nói về lịch sử các năm Ngọ trong lịch sử.

Đặc biệt, trong đêm thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, MC Hạnh Phúc sẽ xuất hiện trực tiếp tại điểm cầu Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục – một trong những không gian mang đậm dấu ấn văn hoá và nhịp sống của Thủ đô - nơi từng nhịp đếm ngược hoà cùng tiếng reo vui và những ánh mắt chan chứa kỳ vọng; không đơn thuần là vai trò của một người dẫn chương trình, mà là hình ảnh của sự kết nối.

Trong không gian ấy, truyền hình không còn là màn hình hay khoảng cách địa lý, mà trở thành sợi dây cảm xúc vô hình, nối liền hàng triệu khán giả trên khắp mọi miền đất nước. Từ quảng trường trung tâm Hà Nội, khoảnh khắc giao thừa sẽ lan toả qua sóng truyền hình, mang theo không khí mùa xuân, niềm hân hoan và những lời chúc an lành đến từng gia đình.

“Được đứng tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục vào thời khắc giao thừa chắc chắn sẽ mang lại cho tôi một cảm xúc rất đặc biệt,” MC Hạnh Phúc chia sẻ. “Giữa không gian lịch sử, giữa dòng người háo hức chờ đón năm mới, tôi có thể cảm nhận rõ sự chuyển động của thời gian và năng lượng tích cực của mọi người. Đó là khoảnh khắc mà mỗi người, dù ở bất cứ đâu, đều có thể cảm thấy mình đang cùng nhau bước sang một khởi đầu mới.”

Với anh, truyền hình trực tiếp trong đêm giao thừa không chỉ là một chương trình nghệ thuật hay sự kiện thường niên, mà là nơi hội tụ của cảm xúc, của niềm tin và của những giá trị tinh thần bền vững. Khi khoảnh khắc giao thừa bước tới, khi pháo hoa rực sáng trên bầu trời, đó cũng là lúc những ước vọng mới được thắp lên – lặng lẽ nhưng đầy hy vọng.