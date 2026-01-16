Học vấn đáng nể của dàn MC chương trình 'Ai là triệu phú'

Nhà báo Lại Văn Sâm

MC đầu tiên và cũng là gương mặt gắn bó lâu nhất với chương trình Ai là triệu phú là nhà báo Lại Văn Sâm. Trong hơn một thập kỷ đồng hành cùng chương trình này, ông để lại dấu ấn sâu đậm nhờ phong thái dẫn dắt điềm đạm, giọng nói trầm ấm cùng vốn hiểu biết uyên thâm, giúp mỗi câu hỏi trên "ghế nóng" không chỉ là thử thách trí tuệ mà còn mang chiều sâu tri thức.

Ít ai biết rằng, nhà báo Lại Văn Sâm không theo học ngành báo chí. Giai đoạn 1975-1981, ông theo học tại Đại học Tổng hợp Tashkent (Liên Xô), chuyên ngành Ngôn ngữ Hindi. Những năm tháng du học dài ngày tại xứ sở bạch dương giúp ông sử dụng tiếng Nga thành thạo.

Nhà báo Lại Văn Sâm là MC đầu tiên và gắn bó lâu nhất với chương trình "Ai là triệu phú"

Năm 1981, ông trở về Việt Nam. Tuy được đào tạo bài bản ở nước ngoài, nhưng khi về nước, nhà báo Lại Văn Sâm lại rơi vào cảnh không có việc làm, buộc phải quay trở lại Liên Xô thêm một thời gian. Đến năm 1987, ông tiếp tục trở về Việt Nam và được tuyển dụng vào vị trí dịch bản tin thời sự Nga sang tiếng Việt, song công việc này cũng không kéo dài.

Khoảng thời gian sau đó, do không tìm được việc làm ổn định, ông phải về phụ giúp mẹ vợ buôn bán tại chợ Đồng Xuân (Hà Nội). Bước ngoặt đến vào năm 1988, khi ông được mời cộng tác với Đài Truyền hình Việt Nam, tham gia tường thuật giải bóng đá Euro. Tại đây, ông đảm nhiệm công việc biên dịch, biên tập và bình luận các bản tin thể thao của Liên Xô và thế giới.

Đến đầu năm 1988, ông dừng làm việc tại đài truyền hình và quay về công việc cũ ở chợ Đồng Xuân. Sau đó nhà báo Lại Văn Sâm quay trở lại với Đài THVN.

Năm 2017, sau hơn 30 năm gắn bó với nghề báo, ông nghỉ hưu, thôi giữ chức Trưởng ban VTV3 và khép lại chặng đường 12 năm dẫn dắt Ai là triệu phú. Sau khi nghỉ hưu, nhà báo Lại Văn Sâm vẫn tiếp tục tham gia một số chương trình truyền hình với vai trò khách mời.

Nhà báo Phan Đăng

Người tiếp nối vị trí của nhà báo Lại Văn Sâm trong chương trình Ai là triệu phú là nhà báo Phan Đăng. Anh sinh năm 1984, tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2006. Phan Đăng bắt đầu viết báo thể thao khi còn đang là sinh viên năm thứ hai. Sau tốt nghiệp, anh bước chân vào nghề và được biết đến như một cây bút thể thao cá tính, thường xuyên tham gia các chương trình bình luận và tọa đàm trên VTV.

Nhà báo Phan Đăng.

Khi dẫn dắt Ai là triệu phú , Phan Đăng mang đến không khí cởi mở bằng lối dẫn hóm hỉnh nhưng vẫn giữ được sự sắc sảo cần có của một chương trình kiến thức. Sau 3 năm gắn bó, anh chia tay chương trình vào cuối năm 2020, cho biết phiên bản mới từ năm 2021 cần một phong cách trẻ trung, sôi động hơn.

Hiện nhà báo Phan Đăng vẫn xuất hiện với vai trò khách mời trên truyền hình và duy trì kênh YouTube riêng chia sẻ các góc nhìn về văn hóa, xã hội và lịch sử. Bên cạnh đó, anh còn lấn sân sang lĩnh vực viết sách, làm khách mời cho các chương trình truyền hình.

"Giáo sư Xoay" Đinh Tiến Dũng

Sau khi nhà báo Phan Đăng rời Ai là triệu phú , MC Đinh Tiến Dũng là người dẫn dắt chương trình. Anh được nhiều khán giả nhớ đến và quen gọi với biệt danh là “Giáo sư Cù Trọng Xoay” hay “ Giáo sư Xoay”. Danh xưng này gắn bó với Đinh Tiến Dũng vì anh từng tham gia chuyên mục Hỏi xoáy đáp xoay trong chương trình Thư giãn cuối tuần của VTV3 (sau này là chương trình Hỏi xiên đáp xẹo).

Gắn bó với Ai là triệu phú từ năm 2020, Đinh Tiến Dũng nhanh chóng tạo được thiện cảm nhờ lối dẫn duyên dáng, dí dỏm cùng khả năng tương tác linh hoạt, gần gũi với người chơi.

MC Đinh Tiến Dũng.

Đinh Tiến Dũng (sinh năm 1981) theo học trường ĐH Nông nghiệp I, nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Anh tốt nghiệp ngành Cây trồng, khóa 44 và nhận bằng kỹ sư Nông học.

Thời sinh viên, "giáo sư Cù Trọng Xoay" có thành tích học tập xuất sắc, anh từng giữ chức Chủ tịch Hội Sinh viên khoa Nông học, Chủ tịch Hội Sinh viên trường trường đại học Nông nghiệp I.

Sau khi tốt nghiệp, anh công tác tại Trung ương Đoàn trong lĩnh vực thanh niên, trước khi chuyển về Đại học FPT giữ vị trí Trưởng phòng Công tác sinh viên. Hiện anh đảm nhiệm vai trò Giám đốc Sáng tạo của FPT Software.

Song song với công việc chuyên môn, Đinh Tiến Dũng còn được biết đến là cây bút viết kịch bản cho loạt chương trình đình đám của VTV như Thư giãn cuối tuần, Gặp nhau cuối tuần hay Táo Quân. Anh cũng từng tham gia với gameshow Cặp đôi hoàn hảo trên VTV3, lọt vào top 4 và nhận nhiều sự ủng hộ từ khán giả.

Biên tập viên Quốc Khánh

Sau MC Đinh Tiến Dũng, người đảm nhận vị trí dẫn dắt Ai là triệu phú là BTV Quốc Khánh - gương mặt quen thuộc trên VTV. Anh sinh năm 1979 tại Hà Nội, tốt nghiệp khoa tiếng Anh trường Đại học Ngoại ngữ. Sau khi tốt nghiệp, Quốc Khánh bắt đầu công tác tại VTV với vai trò biên dịch và biên tập viên mảng thể thao.

Quốc Khánh được đánh giá cao về kiến thức chuyên môn, ngoại hình và phong cách dẫn chuyên nghiệp, tự nhiên. Quốc Khánh từng chia sẻ phương châm làm nghề là đặt khán giả lên cao nhất thay vì theo đuổi cái tôi của người dẫn dắt chương trình.

BTV Quốc Khánh là người dẫn chương trình mới nhất của "Ai là triệu phú".

BTV Quốc Khánh từng tham gia sản xuất nhiều chương trình quen thuộc như Thể thao 24/7, Ấn tượng thể thao 7 ngày, Giờ vàng thể thao... Đáng chú ý, chương trình Giờ vàng thể thao do Quốc Khánh phụ trách nội dung, phát sóng lúc 20h30 trên VTV1, được đánh giá cao về tính chuyên môn và từng đạt tỷ lệ người xem ấn tượng.

Tháng 3/2025, BTV Quốc Khánh rời Ban Thể thao, đảm nhận nhiệm vụ Phó Giám đốc VTV Digital (Trung tâm Sản xuất và Phát triển nội dung số – Đài Truyền hình Việt Nam). Trước đó, anh làm Phó trưởng Ban Thể thao.