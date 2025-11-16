Chàng trai thi 'Ai là triệu phú' bất ngờ trở thành BTV nổi tiếng của VTV là ai?

Trong chương trình Ký ức VTV, bình luận viên (BLV) Nguyễn Khắc Cường chia sẻ câu chuyện nhân duyên giúp anh bước chân vào Đài Truyền hình Việt Nam, trở thành một trong những gương mặt quen thuộc của khán giả yêu thể thao.

Khắc Cường sinh năm 1985, từng theo học Trường Trung học phổ thông chuyên Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Tốt nghiệp phổ thông, anh thi đậu vào lớp Cử nhân tài năng, khoa Tiếng Anh, Trường Đại học Hà Nội, tiếp tục theo đuổi đam mê học ngoại ngữ và rèn luyện kỹ năng giao tiếp.

Năm 2006, khi còn là sinh viên, Khắc Cường được đoàn trường cử đại diện tham gia Ai là triệu phú trên VTV3, số đặc biệt kỷ niệm Ngày Sinh viên Việt Nam 9/1. Gương mặt điển trai, sự thông minh và hoạt ngôn, anh nhanh chóng gây ấn tượng khi bước lên ghế nóng. Trong chương trình, Khắc Cường chia sẻ ước mơ trở thành bình luận viên bóng đá với MC Lại Văn Sâm.

Nhờ phần giao lưu ấn tượng và kiến thức thể thao nổi bật, chỉ hơn một tháng sau, anh đã nhận được lời mời thử việc từ nhà báo Phan Ngọc Tiến, lúc đó là lãnh đạo của phòng Thể thao, Ban Thể thao - Giải trí và Thông tin Kinh tế và trở thành thành viên chính thức của phòng kể từ đó.

Khắc Cường khi ấy cũng không ngờ những lời bộc bạch trên sóng gameshow lại thật sự mở ra cánh cửa cơ hội, đưa anh trở thành BTV thể thao nổi tiếng VTV. Anh thổ lộ: “ Sau khi xem Ai là triệu phú, anh rất ấn tượng với tôi bởi gương mặt sáng, ngoại ngữ tốt và có kiến thức về thể thao, cũng bởi vậy muốn mời tôi thử sức. Sự gắn bó với VTV của tôi bắt đầu từ đó.”

Thời điểm mới vào VTV, Khắc Cường ví mình như “một dãy số 0 dàn hàng ngang” – chưa có kinh nghiệm truyền hình và không quen ai trong ngành. " Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ, bảo ban nhiệt tình của các anh chị đi trước, tôi dần vững bước trong công việc, từ đó thêm tự tin trong những lần lên sóng ", anh nói thêm.

Để có thể tiến xa trên con đường sự nghiệp, Khắc Cường không ngại ngần trau dồi và học hỏi, anh còn đăng ký tham gia lớp học BLV thể thao tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền để nâng cao nghiệp vụ bản thân.

Trong hơn 15 năm gắn bó với nghề, Khắc Cường được khán giả nhớ đến bởi sự vui vẻ, hòa đồng cùng lối dẫn dắt hóm hỉnh, duyên dáng.

Khắc Cường dẫn dắt nhiều bản tin thể thao như 360 Độ Thể thao, Thể Thao 24/7, Nhịp đập 360 độ Thể thao và bình luận trực tiếp các giải đấu lớn như Ngoại hạng Anh, UEFA Champions League, FIFA World Cup, UEFA Euro, Asiad, SEA Games, AFF Cup.

Đặc biệt, ở các trận vòng loại thứ hai World Cup 2022, những màn “tung hứng” ăn ý giữa anh và BLV Biên Cương đã khiến người xem thích thú, gọi anh bằng biệt danh dí dỏm: “vựa muối của VTV”.

Ngoài công việc chính ở Ban Thể thao, anh còn tham gia dẫn chương trình như Đường lên đỉnh olympia , Rung chuông vàng, từng lọt vào danh sách sơ bộ đề cử BTV lên hình ấn tượng VTV Awards 2014.

Bên cạnh sự nghiệp, Khắc Cường tìm thấy bạn đời qua công việc. Anh kết hôn với bà xã Lam Giang vào năm 2016, người khiến anh “say nắng” ngay lần gặp đầu tiên. Hiện cặp đôi có hai con và sống trong một mái ấm hạnh phúc.

Dù công việc BLV có phần bận rộn, thường xuyên phải thức xuyên đêm vào các mùa giải, song, Khắc Cường luôn cố gắng dành nhiều thời gian cho các con. Trên trang cá nhân, BLV nổi tiếng thường xuyên đăng tải những hình ảnh anh tự tay chăm chút con cái cũng như những chia sẻ đầy tình cảm cho con.