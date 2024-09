Chi hàng tỷ USD cho chuyển đổi số, các ngân hàng Việt nhận 'trái ngọt'

Better Choice Awards 2024



Better Choice Awards là giải thưởng tôn vinh, đề cao giá trị Đổi mới sáng tạo phục vụ lợi ích thiết thực của người tiêu dùng, do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia phối hợp tổ chức cùng Công ty cổ phần VCCorp, dưới sự chỉ đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Better Choice Awards có 3 hệ thống giải thưởng lớn bao gồm: Smart Choice Awards, Car Choice Awards và Innovative Choice Awards.

Năm 2024, Innovative Choice Awards lần đầu tiên mở rộng tới các lĩnh vực Nhà thông minh, Thời trang, Dịch vụ vận chuyển và đặc biệt là Tài chính - Ngân hàng, với bộ tiêu chí chấm giải được các chuyên gia tới từ PwC Việt Nam phối hợp xây dựng.

Giải thưởng đã bắt đầu nhận đề cử thông qua website: https://betterchoice.vn/ và sẽ công bố chính thức thông tin cũng như mở cổng bầu chọn vào ngày 9/9/2024, sau buổi họp báo tại trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 6B Hoàng Diệu.