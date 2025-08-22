Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chi hơn 260 triệu đồng nộp phí bảo hiểm tự động suốt 10 năm, khi nhập viện vì ung thư, người phụ nữ bị từ chối bồi thường: "Chi phí tăng hàng năm, khấu trừ phí bị từ chối"

22-08-2025 - 15:51 PM | Sống

Mua bảo hiểm để phòng ngừa cho tình huống rủi ro. Không ngờ khi bị bệnh hiểm nghèo, người phụ nữ lại bị từ chối bồi thường.

Chỉ khi vợ ông cần bảo hiểm chi trả, người phụ nữ này này mới nhận ra sự thật đầy bất ngờ.

Bà Vương, cư trú tại Quảng Châu (Trung Quốc), đã mua hợp đồng bảo hiểm kéo dài 10 năm. Hợp đồng bao gồm bảo hiểm chính, bảo hiểm bệnh hiểm nghèo và bảo hiểm y tế chi phí nằm viện. Nhân viên bán hàng hướng dẫn ông nộp 7.000 NDT (gần 26 triệu đồng) mỗi năm vào tài khoản ngân hàng, số tiền sẽ được khấu trừ tự động. Trong những năm đầu, mọi việc diễn ra bình thường.

Tuy nhiên, từ ngày 31/3 đến 30/5/2022, số dư trong thẻ của bà Vương không đủ để thanh toán phí bảo hiểm. Thay vì thông báo để ông nộp thêm tiền, công ty đã tự động sử dụng giá trị tiền mặt tích lũy trong hợp đồng để thanh toán. Sau khi khoản phí bảo hiểm chính được chi trả theo cách này, ông vẫn phải đóng phí bảo hiểm y tế cho năm 2024, nhưng hệ thống không thể trừ tự động từ thẻ của ông.

Tháng 8/2024, bà phát hiện bị u máu, nhập viện với chi phí điều trị hơn 100.000 NDT. Khi bà nộp yêu cầu bồi thường, công ty thông báo bảo hiểm bệnh hiểm nghèo không áp dụng và bảo hiểm y tế chi phí nằm viện không được chi trả vì hợp đồng đã hết hạn. Bà Vương phản ánh thẻ vẫn còn tiền nhưng không được khấu trừ, đồng thời không nhận được thông báo về việc phải đóng thêm phí.

Kiểm tra hợp đồng, bà nhận thấy mức phí bảo hiểm y tế được điều chỉnh 5 năm một lần, từ 360 NDT/năm (hơn 1,3 tỷ đồng) tăng lên 520 NDT/năm (hơn 1,9 tỷ đồng). Tuy nhiên, ông không nhận được thông tin về sự thay đổi này. Ngày 24/11, bà liên hệ chi nhánh bảo hiểm nhưng được thông báo chi nhánh đã đóng cửa. Nhân viên bán hàng sau đó cho biết đã báo cáo vụ việc và hỗ trợ ông nộp đơn xin hoàn tiền, nhưng số tiền cụ thể còn phụ thuộc quyết định của công ty.

Hãng bảo hiểm mà bà Vương tham gia là công ty mới, khai trương ngày 28/6/2023 với vốn điều lệ 56,5 tỷ NDT và trụ sở chính tại Bắc Kinh. Tháng 11/2023, công ty tiếp quản toàn bộ hoạt động bảo hiểm của Huaxia Life, bao gồm cả tài sản và nợ. Công ty cũng nhận được sự hỗ trợ từ các đối tác lớn như China Life, PICC Life, CPIC Life và Ping An Life, trong đó China Life sở hữu 33,3% cổ phần.

Luật sư nhận định rằng, mặc dù khách hàng phải đảm bảo số dư tài khoản để thanh toán phí, công ty bảo hiểm vẫn phải thông báo khi việc khấu trừ không thành công hoặc có thay đổi phương thức thanh toán. Nếu không thực hiện, công ty có thể phải chịu trách nhiệm theo hợp đồng. Hiện vụ việc đang bế tắc giữa bà Vương và công ty, liên quan đến quyền lợi bảo hiểm mà bà đã đóng phí trong 10 năm.

Các vấn đề chính trong hợp đồng của bà Vương gồm: điều chỉnh phí bảo hiểm mà không thông báo đầy đủ, sử dụng giá trị tiền mặt để thanh toán phí mà không có sự đồng ý của khách hàng và thiếu thông báo rõ ràng về tình trạng hợp đồng. Hợp đồng gặp sự cố khấu trừ từ năm 2022 nhưng bà chỉ biết khi cần sử dụng bảo hiểm vào năm 2024. Suốt gần hai năm, công ty không gửi bất kỳ thông báo hợp lệ nào.

Chi phí nằm viện của bà hơn 100.000 NDT không được chi trả. Việc bảo hiểm bệnh hiểm nghèo không áp dụng cho u máu có thể đúng theo hợp đồng, nhưng việc bảo hiểm y tế chi phí nằm viện không được thanh toán cho thấy vấn đề trong quản lý hợp đồng và thông tin cho khách hàng. Đây là vấn đề trực tiếp liên quan đến quyền lợi của người tham gia bảo hiểm.

Vụ việc phản ánh những thiếu sót trong quản lý hợp đồng và hệ thống chăm sóc khách hàng. Người tiêu dùng cần đọc kỹ hợp đồng, theo dõi trạng thái và các điều chỉnh về phí. Khi có thay đổi hoặc vấn đề về thanh toán, khách hàng nên chủ động liên hệ công ty để bảo đảm quyền lợi.

