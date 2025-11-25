Nhân viên bảo vệ đâm chết đồng nghiệp

Sáng 25-11, Công an TP Hải Phòng thông tin về vụ trọng án nhân viên bảo vệ tại Công ty Regina (Khu Công nghiệp VSIP Hải Phòng) dùng dao đâm chết đồng nghiệp.

Theo đó, vào khoảng 0 giờ 15 phút ngày 19-11, tại phòng bảo vệ Công ty Regina (Khu Công nghiệp VSIP Hải Phòng), do mâu thuẫn cá nhân, Nguyễn Văn Tốn (SN 1966, trú tại Hòa Bình, TP Hải Phòng) dùng dao đâm ông P.N.H. (SN 1983, trú tại xã Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng). Tốn và ông H. đều bảo vệ công ty.

Hậu quả, ông P.N.H. đã tử vong. Sau khi gây án đâm chết đồng nghiệp, Nguyễn Văn Tốn đã đến cơ quan công an đầu thú.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hải Phòng) phối hợp Đồn Công an Khu Công nghiệp VSIP điều tra, xử lý vụ án theo quy định pháp luật.