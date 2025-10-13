Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chỉ ít giờ tới, Hà Nội và các khu vực sau sẽ mưa to đến rất to

13-10-2025 - 11:47 AM | Sống

Vùng mây đối lưu đang hình thành và phát triển nhanh, gây mưa rào và dông cho nhiều khu vực.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hình thành và phát triển trên khu vực xã Bát Tràng, phường Lĩnh Nam. Vùng mây đối lưu này có xu hướng di chuyển và mở rộng về phía nội thành Hà Nội.

Trong khoảng từ nay đến đến 4 giờ tới, các phường: Long Biên, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Yên Sở, Vĩnh Tuy, Tương Mai, Hoàng Mai, Bạch Mai, Hồng Hà... có mưa rào và dông, sau đó lan sang các khu vực khác thuộc nội thành của Hà Nội. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

photo-1760326234449

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, trên biển, khu vực Nam vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau xuất hiện mưa rào và dông rải rác.

Dự báo trong ngày và đêm nay, mưa rào và dông tiếp tục xảy ra tại các vùng biển gồm: Vịnh Bắc Bộ, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Vịnh Thái Lan, cũng như khu vực Bắc và Giữa Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa. Trong các cơn dông, có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6–7, gây ra sóng biển cao trên 2 mét.

Các phương tiện hoạt động trên biển, đặc biệt là tàu thuyền di chuyển trong những khu vực trên, cần hết sức thận trọng do nguy cơ cao chịu ảnh hưởng của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 13/10/2025

Khu vực TP. Hà Nội:

Trời nhiều mây, buổi sáng có lúc xuất hiện mưa rào; đến chiều và đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông cấp 2–3. Trong mưa dông cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22–24°C, cao nhất từ 29–31°C.

Khu vực Tây Bắc Bộ:

Thời tiết có mây, ban ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào rải rác, có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ dao động từ 21–24°C, có nơi dưới 21°C; nhiệt độ cao nhất từ 30–33°C.

photo-1760326258935

Ảnh minh họa: Internet

Khu vực Đông Bắc Bộ:

Nhiều mây, sáng có mưa rào và dông rải rác; đến chiều và đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông cấp 2–3. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21–24°C, vùng núi có nơi dưới 21°C; cao nhất từ 28–31°C, có nơi trên 31°C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế:

Trời nhiều mây, phía Bắc sáng có mưa rào và dông rải rác, chiều và đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xuất hiện lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22–25°C; cao nhất từ 28–31°C, có nơi trên 31°C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ:

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23–26°C; cao nhất từ 28–31°C, có nơi trên 31°C.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ:

Trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20–23°C; cao nhất từ 28–31°C.

Khu vực Nam Bộ:

Thời tiết có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23–26°C; cao nhất từ 30–33°C.

Khu vực TP. Hồ Chí Minh:

Trời có mây, xuất hiện mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24–26°C; cao nhất từ 30–32°C.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia

