Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chi khoảng 2 triệu mua tấm pin mặt trời 570Wp: Mỗi tháng, gia đình Hà Nội tiết kiệm được bao nhiêu tiền?

19-10-2025 - 13:39 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Sử dụng điện mặt trời gia dụng không chỉ là lối sống xanh phổ biến mà còn tiết kiệm tiền điện hàng tháng cho nhà bạn.

Hiện nay, trên thị trường Việt Nam, hai trong số các loại pin năng lượng mặt trời phổ biến nhất bao gồm pin đa tinh thể (Polycrystalline - Poly, thường có màu xanh đậm) và pin đơn tinh thể (Monocrystalline - Mono, thường có màu đen).

Về hiệu suất, pin Mono có chất lượng vượt trội hơn, hiệu suất chuyển đổi năng lượng cao hơn nhưng giá thành cũng cao hơn so với pin Poly.

Chi khoảng 2 triệu mua tấm pin mặt trời 570Wp: Mỗi tháng, gia đình Hà Nội tiết kiệm được bao nhiêu tiền?- Ảnh 1.

Hình minh họa về tấm pin mặt trời công suất 570Wp; kích thước khoảng 2278mm x 1134mm x 35mm.

Với một tấm pin mặt trời công suất 570Wp, tùy thuộc vào thương hiệu, tùy loại mà có mức chênh lệch giá khác nhau. Nhìn chung, để sở hữu tấm pin mặt trời công suất 570Wp, người dùng chi khoảng 2 triệu VND.

Câu hỏi đặt ra là, với một tấm pin mặt trời công suất thuộc loại lớn như thế này thì mỗi tháng tấm pin lắp tại Hà Nội tạo ra bao nhiêu điện? Tiết kiệm được bao nhiều tiền điện/tháng?

Cần nắm các thông tin sau:

1. Cường độ bức xạ và số giờ nắng tại các vùng ở Việt Nam

(Lưu ý: Đây là số liệu trung bình. Các con số này chỉ là ước tính và có thể thay đổi tùy thuộc vào từng năm và từng vùng cụ thể).

Chi khoảng 2 triệu mua tấm pin mặt trời 570Wp: Mỗi tháng, gia đình Hà Nội tiết kiệm được bao nhiêu tiền?- Ảnh 2.

Nguồn: Việt Nam Solar

2. Sản lượng điện của pin mặt trời công suất 570Wp trong 1 tháng tại Hà Nội

Để tính sản lượng điện, sử dụng công thức cơ bản:

Sản lượng điện (kWh/tháng) = Công suất Wp × Số giờ nắng trung bình/ngày × Số ngày trong tháng × Hiệu suất hệ thống

Trong đó:

Công suất Wp: 570 Wp (tương đương 0.57 kWp)

Số giờ nắng trung bình/ngày: ~4.1 giờ/ngày, dựa trên 365 ngày

Hiệu suất hệ thống: 0.8 (80%, bao gồm hao hụt do nhiệt độ, dây dẫn, inverter)

Số ngày trong tháng: 30 ngày (tháng trung bình)

Sản lượng điện/ngày = 0.57 × 4.1 × 0.8 ≈ 1.86 kWh/ngày

Sản lượng điện/tháng = 1.86 × 30 ≈ 55.8 kWh/tháng

Kết quả: Tấm pin mặt trời 570Wp tại Hà Nội sản xuất khoảng 55.8 kWh/tháng, với điều kiện trung bình. Sản lượng thực tế có thể dao động (50-65 kWh) tùy mùa (hè cao hơn, đông thấp hơn).

3. Tiết kiệm

Với sản lượng 55.8 kWh/tháng, tấm pin mặt trời này giúp gia đình bạn tự sản xuất và sử dụng trực tiếp lượng điện tương đương, từ đó giảm lượng điện phải mua từ lưới EVN.

Tùy thuộc vào mức độ tiêu thụ điện mức trung bình hay cao mà tấm pin này có thể giúp tiết kiệm khoảng 130.000 - 170.000 đồng/tháng (chưa VAT), tương đương 1.560.000 - 2.040.000 đồng/năm.

Tấm pin năng lượng mặt trời là tấm quang điện được chế tạo từ các mô-đun quang điện (PV), gồm nhiều tế bào quang điện (Solar cell) kết nối với nhau ở các mức điện áp và công suất khác nhau. Chúng có vai trò thu thập năng lượng từ ánh sáng mặt trời, chuyển đổi thành điện năng để cung cấp cho các ứng dụng thương mại và dân dụng, đồng thời là thành phần cơ bản của hệ thống điện mặt trời.

Theo Trang Ly

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một số người ở Việt Nam đã nhận gần 8 tỷ USD

Một số người ở Việt Nam đã nhận gần 8 tỷ USD Nổi bật

Công trình chống ngập 10.000 tỷ TPHCM có thể về đích cuối năm 2026

Công trình chống ngập 10.000 tỷ TPHCM có thể về đích cuối năm 2026 Nổi bật

Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khởi công xây dựng sân vận động hiện đại nhất Việt Nam

Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khởi công xây dựng sân vận động hiện đại nhất Việt Nam

13:15 , 19/10/2025
Nghiên cứu bỏ quy định hạng chức danh nghề nghiệp, đổi mới cơ chế tiền lương

Nghiên cứu bỏ quy định hạng chức danh nghề nghiệp, đổi mới cơ chế tiền lương

12:42 , 19/10/2025
Làm gì để Nhà máy điện rác lớn thứ hai thế giới vận hành hiệu quả?

Làm gì để Nhà máy điện rác lớn thứ hai thế giới vận hành hiệu quả?

11:14 , 19/10/2025
Triển khai đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Triển khai đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

10:31 , 19/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên