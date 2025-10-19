Chi khoảng 2 triệu mua tấm pin mặt trời 570Wp: Mỗi tháng, gia đình Hà Nội tiết kiệm được bao nhiêu tiền?

Hiện nay, trên thị trường Việt Nam, hai trong số các loại pin năng lượng mặt trời phổ biến nhất bao gồm pin đa tinh thể (Polycrystalline - Poly, thường có màu xanh đậm) và pin đơn tinh thể (Monocrystalline - Mono, thường có màu đen).

Về hiệu suất, pin Mono có chất lượng vượt trội hơn, hiệu suất chuyển đổi năng lượng cao hơn nhưng giá thành cũng cao hơn so với pin Poly.

Hình minh họa về tấm pin mặt trời công suất 570Wp; kích thước khoảng 2278mm x 1134mm x 35mm.

Với một tấm pin mặt trời công suất 570Wp, tùy thuộc vào thương hiệu, tùy loại mà có mức chênh lệch giá khác nhau. Nhìn chung, để sở hữu tấm pin mặt trời công suất 570Wp, người dùng chi khoảng 2 triệu VND.

Câu hỏi đặt ra là, với một tấm pin mặt trời công suất thuộc loại lớn như thế này thì mỗi tháng tấm pin lắp tại Hà Nội tạo ra bao nhiêu điện? Tiết kiệm được bao nhiều tiền điện/tháng?

Cần nắm các thông tin sau:

1. Cường độ bức xạ và số giờ nắng tại các vùng ở Việt Nam

(Lưu ý: Đây là số liệu trung bình. Các con số này chỉ là ước tính và có thể thay đổi tùy thuộc vào từng năm và từng vùng cụ thể).

Nguồn: Việt Nam Solar

2. Sản lượng điện của pin mặt trời công suất 570Wp trong 1 tháng tại Hà Nội

Để tính sản lượng điện, sử dụng công thức cơ bản:

Sản lượng điện (kWh/tháng) = Công suất Wp × Số giờ nắng trung bình/ngày × Số ngày trong tháng × Hiệu suất hệ thống Trong đó: Công suất Wp: 570 Wp (tương đương 0.57 kWp) Số giờ nắng trung bình/ngày: ~4.1 giờ/ngày, dựa trên 365 ngày Hiệu suất hệ thống: 0.8 (80%, bao gồm hao hụt do nhiệt độ, dây dẫn, inverter) Số ngày trong tháng: 30 ngày (tháng trung bình)

Sản lượng điện/ngày = 0.57 × 4.1 × 0.8 ≈ 1.86 kWh/ngày

Sản lượng điện/tháng = 1.86 × 30 ≈ 55.8 kWh/tháng

Kết quả : Tấm pin mặt trời 570Wp tại Hà Nội sản xuất khoảng 55.8 kWh/tháng, với điều kiện trung bình. Sản lượng thực tế có thể dao động (50-65 kWh) tùy mùa (hè cao hơn, đông thấp hơn).

3. Tiết kiệm

Với sản lượng 55.8 kWh/tháng, tấm pin mặt trời này giúp gia đình bạn tự sản xuất và sử dụng trực tiếp lượng điện tương đương, từ đó giảm lượng điện phải mua từ lưới EVN.

Tùy thuộc vào mức độ tiêu thụ điện mức trung bình hay cao mà tấm pin này có thể giúp tiết kiệm khoảng 130.000 - 170.000 đồng/tháng (chưa VAT), tương đương 1.560.000 - 2.040.000 đồng/năm.