Chỉ một biểu đồ lột tả chân thực "nỗi đau" của nền kinh tế "cộm cán" BRICS: Từng được chính phía Mỹ "nhờ" mua dầu Nga nhằm ngăn giá tăng vọt, giờ đây lại bị ông Trump đánh thuế lên tới 50%

07-08-2025 - 13:01 PM | Tài chính quốc tế

Ảnh được tạo bởi AI.

Ảnh được tạo bởi AI.

Với cáo buộc Ấn Độ tiếp tục mua dầu Nga, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiếp tục tăng thuế 25% với hàng hóa nhập khẩu từ nền kinh tế đông dân nhất thế giới. Điều này đặt ra nhiều câu hỏi về mục tiêu của ông Trump, nhất là khi phía Mỹ từng đề nghị Ấn Độ làm điều này.

Nhà Trắng cho rằng Ấn Độ, một trong những nền kinh tế sáng lập BRICS, “tiếp nhiên liệu” cho cỗ máy chiến tranh của Nga vì mua nhiên liệu từ Moscow một cách trực tiếp hoặc gián tiếp. Đây là lý do khiến Mỹ tăng thêm 25% thuế lên hàng hóa Ấn Độ, nâng tổng mức thuế lên 50%, mức cao bậc nhất trong số các đối tác thương mại của Mỹ.

Trên thực tế, Ấn Độ từng được Mỹ khuyến khích mua dầu Nga. Không giống như khí tự nhiên hóa lỏng “LNG”, dầu thô của Nga thậm chí còn không bị trừng phạt dù các nước phương Tây có áp đặt giá trần nhằm hạn chế lợi nhuận mà Moscow thu được.

Theo dữ liệu từ Kpler, Ấn Độ là một trong những nước mua dầu thô lớn nhất của Nga, với tổng lượng dầu thô xuất khẩu của Nga là 3,35 triệu thùng/ngày thì Ấn Độ mua 1,7 triệu thùng còn Trung Quốc mua 1,1 triệu thùng.

Chắc hẳn, New Delhi phải rất “bối rối” với quyết định này của Mỹ, ông Bob McNally, chủ tịch Rapidan Energy Group – cựu cố vấn năng lượng của Tổng thống George W. Bush, nói với CNBC.

Chỉ một biểu đồ lột tả chân thực "nỗi đau" của nền kinh tế "cộm cán" BRICS: Từng được chính phía Mỹ "nhờ" mua dầu Nga nhằm ngăn giá tăng vọt, giờ đây lại bị ông Trump đánh thuế lên tới 50%- Ảnh 1.

“Ông Biden đã đến Ấn Độ sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine và đề nghị họ hãy mua dầu Nga. Trước đó, Ấn Độ hầu như không nhập khẩu dầu Nga nên Mỹ phải yêu cầu. Việc Ấn Độ mua dầu Nga giúp duy trì sự ổn định của thị trường. Giờ đây, Mỹ lại đảo ngược tình thế và hỏi Ấn Độ rằng tại sao các ông lại mua dầu nhiều thế”, ông McNally nói.

Các nguồn tin trong ngành dầu khi Ấn Độ nói rằng nước này đã tuân thủ tất cả các biện pháp trừng phạt hoặc hạn chế lên dầu Nga và Ấn Độ đang làm một “việc tốt” cho nền kinh tế toàn cầu – điều giúp ổn định giá cả.

Trước “tối hậu thư” của ông Trump, Ấn Độ nói rằng họ cần có một kế hoạch để ổn định thị trường năng lượng cùng một phương án dự phòng để bù đắp sự thiếu hụt nguồn cung nếu muốn quay lưng với dầu Nga.

“Trong trường hợp Ấn Độ quyết định cắt giảm nhập khẩu dầu Nga, các nhà máy lọc dầu có thể phải cố gắng tìm nguồn cung thay thế từ Trung Đông, nguồn dầu họ vốn dựa vào trong giai đoạn trước năm 2022. Điều này có thể khiến các quốc gia khác không thể tiếp cận nguồn dầu này”, Giovanni Staunovo, chuyên gia phân tích hàng hóa tại UBS, cho biết.

Ở thời điểm hiện tại, Nga là nước sản xuất dầu thô lớn thứ 3 thế giới, sau Mỹ và Ả rập Xê út. Theo cơ quan năng lượng Mỹ, Moscow sản xuất khoảng 11 triệu thùng dầu thô mỗi ngày. Nhập khẩu dầu thô Nga của Ấn Độ chiếm 38% trong cả năm 2023 và 2024. Hiện tại, con số này là 36% trong những tháng đầu năm 2025. Tổng lượng dầu thô nhập khẩu của Ấn Độ đang tăng lên hàng năm do nhu cầu tăng. Do đó, nhập khẩu dầu thô Nga của Ấn Độ trong năm nay có thể đạt tốc độ tăng trưởng hàng năm lớn nhất từ trước tới nay.

Theo các nguồn tin trong ngành dầu mỏ của Ấn Độ, nếu nguồn cung dầu này bị loại bỏ khỏi thị trường, giá dầu sẽ tăng vọt.

“Nếu Ấn Độ đột ngột ngừng mua dầu thô của Nga, giá dầu toàn cầu có thể tăng vọt lên 200 USD/thùng”, một nguồn tin trong ngành nói với CNBC.

Tuy nhiên, Sara Vakhshouri, nhà sáng lập kiêm chủ tịch của SVB Energy International, nói rằng mức thuế cao mà ông Trump công bố là một “chiến thuật đàm phán” nhằm “lấy lại thị phần dầu mỏ đã mất của Mỹ tại Ấn Độ đồng thời đảm bảo xuất khẩu tương đương các mặt hàng khác sang nền kinh tế này”.

Trên thực tế, Ấn Độ luôn phối hợp chặt chẽ với chính sách dầu mỏ của Mỹ. Quốc gia này từng không mua dầu thô Iran sau khi nhà nước Cộng hòa Hồi giáo bị Mỹ tăng cường trừng phạt. Về phần mình, Chính quyền ông Trump đặt an ninh năng lượng, khả năng chi trả và độ tin cậy là những ưu tiên hàng đầu.

Tuy nhiên, những mong muốn này của ông Trump cũng có những cái giá của nó. Những điều này khiến mối quan hệ giữa Mỹ và Ấn Độ, một đối tác an ninh và quốc phòng quan trọng của Mỹ, có thể gặp rủi ro. Ấn Độ đã phản ứng gay gắt trước những lời chỉ trích của ông Trump, nói rằng chúng “vô lý và không có căn cứ” đồng thời khẳng định họ mua dầu Nga dưới sự hỗ trợ của Mỹ.

Ông Trump tung đòn thuế 50%, nền kinh tế chủ chốt của BRICS có thể thiệt hại bao nhiêu?

Linh Anh

Nhịp sống Thị trường

