Ông Trump tung đòn thuế 50%, nền kinh tế chủ chốt của BRICS có thể thiệt hại bao nhiêu?

Đây là một trong những mức thuế cao nhất đối với các đối tác thương mại của Mỹ. Mức thuế này nhằm phản đối việc Ấn Độ tiếp tục mua dầu từ Nga.

Trước đó, ông Trump đã áp mức thuế 25% lên hàng hóa Ấn Độ với lý do nước này duy trì các rào cản thương mại cao.

Theo sắc lệnh mới, mức thuế bổ sung sẽ có hiệu lực sau 21 ngày, trong khi các mức thuế trước đó sẽ bắt đầu được áp dụng từ ngày 7/8.

“Mức thuế bổ sung 25% này có thể mang tính biểu tượng nhiều hơn là thực tế. Khoảng thời gian 21 ngày trước khi thuế có hiệu lực là khá dài để (Ấn Độ) tìm kiếm cơ hội giảm thuế”, Nhà kinh tế trưởng Brian Jacobsen tại Annex Wealth Management nhận định.

Hoạt động thương mại đa dạng của Ấn Độ.

Các nhà kinh tế từng dự báo mức thuế nhập khẩu được công bố trước đó sẽ tác động “nhẹ” đến tăng trưởng kinh tế Ấn Độ. Vì quốc gia Nam Á này có mạng lưới thương mại đa dạng toàn cầu.

Nền kinh tế Ấn Độ ít phụ thuộc vào xuất khẩu hơn các quốc gia khác.

Tuy nhiên, một số ngành kinh tế của Ấn Độ lại phụ thuộc nhiều hơn vào thương mại với Mỹ. Theo ước tính của UBS, khoảng 8 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu đang ở mức dễ bị ảnh hưởng, bao gồm các mặt hàng đá quý và trang sức, may mặc, dệt may và hóa chất.

“Về các lĩnh vực bị ảnh hưởng, chúng tôi cho rằng đá quý và trang sức, may mặc, dệt may và một số loại hóa chất khác sẽ chịu tác động rõ rệt hơn từ mức thuế của Mỹ. Và các lĩnh vực này có thể sẽ nhận được các biện pháp hỗ trợ từ chính phủ”, nhóm các nhà kinh tế học của UBS do bà Tanvee Gupta Jain dẫn đầu viết.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư chứng khoán Ấn Độ phần nào sẽ tránh được tác động tiêu cực từ đòn thuế.

Theo nhóm chiến lược gia cổ phiếu của Societe Generale do ông Rajat Agarwal đứng đầu, chỉ số Nifty 50 của thị trường chứng khoán Ấn Độ “chỉ tiếp xúc trực tiếp khoảng 9% với thị trường Mỹ, chủ yếu tập trung vào lĩnh vực dịch vụ công nghệ thông tin”.

Lĩnh vực dịch vụ công nghệ thông tin hiện không nằm trong nhóm chịu mức thuế mới.

“Tác động của thuế quan đến thị trường chứng khoán chủ yếu thể hiện qua sự suy yếu của đồng rupee và biến động tỷ giá, qua đó ảnh hưởng đến dòng vốn ngoại trong ngắn hạn”, ông Agarwal bổ sung trong một ghi chú gửi khách hàng ngày 6/8, trước khi Nhà Trắng công bố quyết định thuế mới nhất.

Tương tự, các nhà phân tích cũng lưu ý rằng Ấn Độ là nước xuất khẩu dược phẩm lớn vào Mỹ và nhiều khả năng các sản phẩm này sẽ không bị áp thuế. Các mặt hàng bán dẫn và sản phẩm điện tử phái sinh cũng được miễn thuế.

Bên cạnh đó, Ấn Độ cũng xuất khẩu thép và nhôm sang Mỹ. Tuy nhiên, các mặt hàng này đang chịu mức thuế riêng.

Theo CNBC