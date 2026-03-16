Chỉ một câu nói, Tóc Tiên vô tình hé lộ chuyện tình cảm suốt nhiều năm

16-03-2026 - 08:55 AM | Lifestyle

Từ khi hoạt động nghệ thuật, Tóc Tiên vốn kín tiếng và luôn giữ hình ảnh mạnh mẽ trước công chúng.

Tóc Tiên từng tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió 2024 và đoạt ngôi vị Quán quân. Sau chương trình, nữ ca sĩ sinh năm 1989 có mối quan hệ thân thiết với nhiều Chị đẹp như Minh Hằng, Đồng Ánh Quỳnh...

Mới đây, Minh Hằng đã đăng tải clip đi mua quà để tặng cho ca sĩ Tóc Tiên. Cô chia sẻ: "Sau mấy ngày thì cũng lựa được quà cho em gái Tiên. Phụ nữ là để yêu". Khi thấy món quà và được Minh Hằng trực tiếp đeo lên cổ, Tóc Tiên vô cùng bất ngờ và chia sẻ: "Trời ơi, chưa có người đàn ông nào làm như vậy cho tôi hết".

Chỉ một câu nói ngắn nhưng đầy cảm xúc này lập tức khiến khán giả xôn xao. Nhiều người cho rằng đây là lần hiếm hoi Tóc Tiên nhắc đến chuyện tình cảm cá nhân một cách trực tiếp, hé lộ những góc khuất ít được chia sẻ suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Không ít ý kiến bày tỏ sự đồng cảm, cho rằng nữ ca sĩ vốn kín tiếng và luôn giữ hình ảnh mạnh mẽ trước công chúng.

Minh Hằng tặng vòng và trực tiếp đeo cho Tóc Tiên. Nguồn: Minh Hằng

Nữ ca sĩ 8x thừa nhận đây là lần đầu tiên có người làm như vậy đối với mình. Nguồn: Minh Hằng

Về đời tư, Tóc Tiên và Touliver chính thức thông báo đường ai nấy đi vào ngày 17/1. Dù cuộc hôn nhân đã khép lại, cả hai vẫn có những lần xuất hiện chung, khiến dư luận không khỏi xôn xao và dấy lên nhiều đồn đoán về khả năng tái hợp.

Trước những suy đoán này, nữ ca sĩ thẳng thắn chia sẻ cô và chồng cũ chỉ duy trì mối quan hệ bạn bè văn minh, tôn trọng nhau sau khi mỗi người lựa chọn con đường riêng trong cuộc sống.

"Sau khi dừng lại, chúng tôi còn khá nhiều vấn đề cần được giải quyết đồng lòng nhanh gọn để mỗi người có thể bước tiếp con đường riêng. Và quan trọng hơn hết, chúng tôi cư xử với nhau hoàn toàn bình thường như anh em, bạn bè", cô chia sẻ.

Tóc Tiên và Touliver chính thức thông báo đường ai nấy đi vào ngày 17/1. Ảnh: FBNV

Trong thông báo xác nhận ly hôn vào ngày 17/1, Tóc Tiên cho biết suốt thời gian qua, cô và Touliver luôn chủ động giữ kín đời sống cá nhân. Theo nữ ca sĩ, điều cả hai mong muốn nhất là được khán giả nhìn nhận và yêu mến thông qua âm nhạc cũng như sự nghiêm túc trong hành trình làm nghề.

Giọng ca nhấn mạnh việc khép lại mối quan hệ được thực hiện trong tinh thần văn minh và tử tế. Đồng thời, cô bày tỏ mong công chúng và truyền thông thấu hiểu, tôn trọng quyết định này, tránh lan truyền những thông tin sai lệch có thể ảnh hưởng đến danh dự và nhân phẩm của những người liên quan.

Sau khi chính thức xác nhận đường ai nấy đi, Tóc Tiên và Touliver nhanh chóng quay lại guồng công việc riêng. Trước khi rạn nứt, cả hai đã đồng hành cùng nhau suốt gần một thập kỷ. Hậu ly hôn, cặp đôi vẫn thường xuyên cập nhật những khoảnh khắc mới trong cuộc sống và công việc trên mạng xã hội.

Tóc Tiên và chồng cũ vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp sau khi ly hôn. Ảnh: FBNV

Tóc Tiên gấp rút lên tiếng vì con số 6393

