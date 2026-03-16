Mất hộ chiếu khi từ Trung Quốc về Việt Nam, cô gái hoảng loạn và không bao giờ dám lặp lại sai lầm

Du lịch nước ngoài luôn mang đến nhiều trải nghiệm đáng nhớ, từ việc khám phá cảnh đẹp, thưởng thức ẩm thực cho tới những khoảnh khắc vui vẻ cùng bạn bè. Tuy nhiên, trong hành trình đó, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến chuyến đi trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết - đặc biệt khi liên quan tới các loại giấy tờ quan trọng.

T.T, một du khách đến từ Hưng Yên, mới đây đã chia sẻ câu chuyện khiến cô "toát mồ hôi" trong chuyến du lịch cùng bạn bè tới Trung Quốc. Theo lời T.T, cả chuyến đi diễn ra rất suôn sẻ và vui vẻ. Nhóm bạn đã tham quan nhiều địa điểm, thưởng thức các món ăn địa phương và ghi lại không ít khoảnh khắc đáng nhớ.

Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường cho đến khi cả nhóm ra sân bay để trở về Việt Nam.

T.T cho biết cô và các bạn vẫn làm thủ tục check-in tại sân bay ở Trung Quốc một cách thuận lợi. Sau đó, cả nhóm lên máy bay và bay về Việt Nam như kế hoạch. Tuy nhiên, khi máy bay hạ cánh và hành khách chuẩn bị làm thủ tục nhập cảnh, một tình huống bất ngờ đã xảy ra.

"Khi chuẩn bị xuất trình giấy tờ để làm thủ tục nhập cảnh, mình mới phát hiện hộ chiếu của mình… không còn trong túi nữa", T.T kể lại.

Phát hiện này khiến cô lập tức hoảng hốt. T.T vội vàng lục tung tất cả các túi xách, balo mà mình mang theo. Bạn bè đi cùng cũng nhanh chóng giúp tìm kiếm. Cả nhóm thậm chí còn lần ngược lại đoạn đường vừa đi từ cửa máy bay vào khu vực nhập cảnh để xem liệu có đánh rơi ở đâu hay không.

Tuy nhiên, mọi nỗ lực tìm kiếm ban đầu đều không mang lại kết quả.

Trong lúc đang lo lắng, T.T chợt nhớ ra một chi tiết quan trọng. Khi lên máy bay, để tiện cầm vé và điện thoại, cô đã tạm thời nhét hộ chiếu vào túi phía sau lưng ghế phía trước.

Nhận ra khả năng cao mình đã quên hộ chiếu ở đó, T.T lập tức tìm đến nhân viên an ninh tại sân bay để nhờ hỗ trợ.

Sau khi tiếp nhận thông tin, các nhân viên an ninh đã phối hợp với tổ bay để kiểm tra lại khu vực ghế ngồi trên máy bay. May mắn là chiếc hộ chiếu vẫn còn ở đúng vị trí mà T.T nhớ ra.

Nhờ sự hỗ trợ nhanh chóng của các nhân viên sân bay và tổ bay, cuốn hộ chiếu cuối cùng đã được mang trả lại cho T.T. Tuy nhiên, toàn bộ quá trình này cũng khiến cô phải trải qua hơn 30 phút trong trạng thái lo lắng và hoảng loạn trước khi có thể tiếp tục làm thủ tục nhập cảnh.

"Sau lần đó, mình không bao giờ dám để đồ ở vị trí sau lưng ghế nữa, bất kể là món đồ gì. Do tính mình hay quên nên mới xảy ra chuyện như vậy, vì thế mình nghĩ tốt nhất là đừng để gì", T.T chia sẻ và cười trừ khi nhớ lại sự cố.

Thực tế, túi đựng đồ phía sau lưng ghế trên máy bay là một trong những vị trí mà hành khách rất dễ quên đồ. Nhiều người thường tạm thời để điện thoại, hộ chiếu, tai nghe hoặc các vật dụng nhỏ vào đó trong lúc ngồi trên máy bay, nhưng khi xuống lại vô tình bỏ quên.

Đặc biệt với những vật quan trọng như hộ chiếu hay giấy tờ tùy thân, việc để ở vị trí này càng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nếu không phát hiện kịp thời, hành khách có thể gặp rắc rối lớn khi làm thủ tục nhập cảnh hoặc tiếp tục hành trình.

Từ trải nghiệm "thót tim" của mình, T.T cho rằng tốt nhất nên giữ các giấy tờ quan trọng bên người, chẳng hạn trong túi áo, túi quần hoặc một ngăn riêng trong túi xách dễ kiểm soát. Điều này giúp hạn chế nguy cơ bỏ quên và cũng khiến việc xuất trình giấy tờ khi cần trở nên thuận tiện hơn.

Dù sự cố đã được giải quyết êm đẹp, nhưng với T.T, đó vẫn là một bài học đáng nhớ trong hành trình du lịch của mình - và cũng là kinh nghiệm mà nhiều người có thể lưu ý để tránh gặp phải tình huống tương tự.