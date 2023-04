Chi phí ăn mòn gần hết lợi nhuận, Điện Quang (DQC) báo lãi quý 1/2023 giảm 72%

CTCP Bóng đèn Điện Quang (mã DQC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2023 với doanh thu thuần đạt hơn 205 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp gần như đi ngang với ở mức gần 70 tỷ đồng, tương ứng biên lãi gộp ở mức 34%.

Các chi phí hoạt động phát sinh trong kỳ đã ăn mòn gần hết lợi nhuận của Điện Quang. Trong đó, chi phí bán hàng tăng 15% lên gần 46 tỷ đồng trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 7% xuống còn hơn 20 tỷ đồng. Kết quả, Điện Quang lãi trước thuế 2,8 tỷ đồng, giảm đến 70% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế thu về 2,5 tỷ đồng, cũng giảm 72% so với quý đầu năm ngoái.

Năm 2023, Điện Quang lên kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất đạt 1.200 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 20 tỷ đồng, lần lượt tăng 21% và 27% so với thực hiện năm ngoái. Tỷ lệ cổ tức dự kiến 5%. Với kết quả đạt được trong quý đầu năm, doanh nghiệp này đã thực hiện 17% kế hoạch doanh thu và 14% mục tiêu lợi nhuận đề ra.

Năm 2022 vừa qua, Điện Quang bắt đầu thực hiện chiến lược tái cấu trúc kênh phân phối khi tổng doanh thu bán hàng qua các kênh B2C tăng trưởng 35% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, doanh thu vẫn không đạt kế hoạch trong khi lợi nhuận lại giảm so với năm trước. HĐQT Điện Quang cho biết, lợi nhuận từ hoạt động sản xuất, kinh doanh có tăng so với cùng kỳ khi doanh thu tăng trưởng. Tuy nhiên, công ty thực hiện trích lập dự phòng rủi ro theo quy định đã dẫn đến lợi nhuận giảm.

Điện Quang là một doanh nghiệp lâu đời, được thành lập từ năm 1973 và hoạt động chính trong lĩnh vực chiếu sáng và thiết bị điện đồng thời cam kết cung cấp cho người tiêu dùng. Thương hiệu bóng đèn Điện Quang vang danh một thời từng giúp doanh nghiệp này gặt hái nhiều thành quả. Đặc biệt trong giai đoạn 2014-2016, lợi nhuận của Điện Quang còn thường xuyên đạt trên 250 tỷ đồng mỗi năm.

Đến nay, Điện Quang vẫn kiên định với ngành nghề đã chọn và không ngừng đầu tư nghiên cứu phát triển các giải pháp chiếu sáng kỹ thuật cao và dịch vụ chuyên nghiệp trong dân dụng và công nghiệp. Tuy nhiên, thị trường ngày càng cạnh tranh khốc liệt với sự xuất hiện của nhiều loại mặt hàng ứng dụng công nghệ mới khiến các sản phẩm của Điện Quang mất dần vị thế. Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp cũng đi xuống rõ rệt với lợi nhuận hiện chỉ còn khoảng vài tỷ mỗi quý.

Nhằm thay đổi tình hình, Điện Quang đang thực hiện tái cấu trúc theo mô hình tập đoàn công nghệ với các công ty thành viên hoạt động theo mô hình tự chủ, chịu trách nhiệm về hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Ông Hồ Quỳnh Hưng, Chủ tịch HĐQT cũng nêu rõ định hướng chiến lược kinh doanh giai đoạn 2023-2027 là trở thành tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam, chuyên sâu trong lĩnh vực chiếu sáng, điện, điện tử và điều khiển thông minh.

Để thực hiện được mục tiêu này, ông Hưng cho biết, Điện Quang sẽ đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng doanh thu và thị phần với doanh thu dự kiến tăng bình quân từ 20 - 25% mỗi năm. Bên cạnh đó, sẽ khai thác tối ưu cơ hội thị trường truyền thống qua việc gia tăng kênh phân phối cải thiện hiệu quả tiếp thị và bán hàng.

Công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới phù hợp thị trường với 5 lĩnh vực là chiếu sáng, điều khiển thông minh, gia dụng, thiết bị điện và năng lượng mặt trời. Ngoài ra, Điện Quang sẽ mở rộng hợp tác quốc tế, đẩy đẩy mạnh xuất khẩu. Hoàn thiện và duy trì mô hình sản xuất theo các tiêu chí chất lượng, năng suất và hiệu quả cao đủ năng lực đáp ứng yêu cầu quốc tế.

Đáng chú ý, cổ đông Điện Quang cũng đã thông qua việc đổi tên công ty thành CTCP Tập đoàn Điện Quang và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ban hành quyết định về việc thay đổi tên công ty vào thời điểm thích hợp. Theo lý giải, việc đổi tên thành tập đoàn để tạo thuận lợi trong quá trình tìm kiếm cơ hội đầu tư, mở rộng thị trường và giao dịch trình kết nối với các đối tác, khách hàng.