Đất Xanh (DXG) lùi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông, chuyển sang họp “online”

CTCP Tập đoàn Đất Xanh (mã DXG) vừa công bố thay đổi thời gian và hình thức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2023. Theo đó, công ty lùi lịch họp từ ngày 6/5 sang ngày 19/5 và chuyển hình thức từ họp trực tiếp sang họp trực tuyến.

Lý do được Đất Xanh đưa ra là dịch Covid-19 có dấu hiệu diễn biến phức tạp, nhằm tạo điều kiện cho cổ đông tham dự đại hội đồng thời công ty có thêm thời gian chuẩn bị đầy đủ tài liệu.

Theo tài liệu ĐHĐCĐ đã công bố, Đất Xanh sẽ trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2023 với mục tiêu doanh thu đạt 5.500 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 158 tỷ đồng, giảm gần 26,5% so với thực hiện năm 2022. Cổ tức cho năm 2023 dự kiến tỷ lệ 20%.

Trong năm nay, Đất Xanh dự kiến sử dụng nguồn tài chính hiện tại để mua, sáp nhập các dự án đáp ứng nhu cầu ở thực, pháp lý rõ ràng, có thể triển khai nhanh trong 2023-2024 và tập trung tại khu vực có mức đô thị hóa cao. Đối với các dự án trung và dài hạn cần trải qua quá trình đền bù giải phóng mặt bằng mất nhiều thời gian và chi phí, tập đoàn sẽ chủ động giãn tiến độ thực hiện.

Ngoài ra, doanh nghiệp bất động sản này còn dự kiến tìm kiếm quỹ đất quy mô từ 100-200ha có pháp lý tốt để thực hiện dự án đại đô thị, sẵn sàng mở bán năm 2024-2025. Đồng thời, đẩy mạnh đầu tư vào khu công nghiệp nhằm đón đầu làn sóng FDI và chủ trương của Chính phủ, tạo thu nhập thường xuyên.

Năm 2022 trước đó, Đất Xanh ghi nhận doanh thu thuần đạt mức 5.512 tỷ đồng, giảm 45% và lợi nhuận sau thuế 534 tỷ đồng, giảm 66,5% so với thực hiện năm 2021. Theo giải trình, doanh nghiệp cho biết do tình hình khó khăn chung của thị trường bất động sản dẫn đến doanh số bán hàng ở mảng dịch vụ giảm. Bên cạnh đó, doanh nghiệp chưa kịp ghi nhận doanh thu, lợi nhuận từ các dự án do doanh nghiệp làm chủ đầu tư và đã triển khai bán hàng thành công.

Trong năm 2022, Đất Xanh đã đưa vào sử dụng khu căn hộ - văn phòng hạng sang St. Moritz (TP Thủ Đức, TP HCM), đẩy mạnh thi công đúng tiến độ khu căn hộ Opal Skyline (TP Thuận An, Bình Dương) và đại dự án Khu đô thị thương mại giải trí Gem Sky World (Long Thành, Đồng Nai).