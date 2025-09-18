Chi phí nuôi con 1,4 tỷ/năm Lan Phương đưa ra trong phiên toà ly hôn bao gồm những gì?

Vụ ly hôn nhiều tình tiết gây xôn xao của diễn viên Lan Phương và chồng Tây – David Duffy thu hút sự chú ý của công chúng trong những ngày qua. Tại phiên toà mới nhất, diễn viên Lan Phương chứng minh có tài chính ổn định, đủ điều kiện để chăm sóc và nuôi dạy cả hai con nên hiện tại nhóc tỳ được mẹ chăm sóc. Thế nhưng, một thông tin cũng khiến nhiều người tò mò, không ngờ đến là diễn viên Lan Phương cho biết chi phí để nuôi 2 con mỗi năm rơi vào khoảng 1,4 tỷ đồng, tức tầm 116 triệu/tháng. Đây là mức phí khá cao, gây bàn luận, vậy thực tế số tiền 1,4 tỷ này bao gồm những chi phí nào?

Theo trình bày của Lan Phương, riêng học phí của hai bé 7 tuổi và 1 tuổi đã ngốn hơn 800 triệu đồng/năm. Cụ thể là 528 triệu đồng cho chị và 320 triệu đồng cho bé em. Đây mới chỉ là phần chi phí cố định cho giáo dục, chưa tính đến các khoản khác. Bên cạnh đó, Lan Phương còn phải chi trả cho bảo mẫu hỗ trợ chăm sóc, tiền đưa đón con đi học, các hoạt động giải trí, vui chơi, ăn uống phát triển kỹ năng. Tất cả cộng lại tạo thành con số 1,4 tỷ đồng/năm để đảm bảo hai bé được nuôi dưỡng trong điều kiện tốt nhất.

Lan Phương cho biết chi phí nuôi 2 con lên đến 1,4 tỷ vì các bé được học trường quốc tế, môi trường sống cũng cao cấp

Con số này được nữ diễn viên đưa ra như một minh chứng cho việc mình đủ khả năng lo liệu, đồng thời cho rằng mức thu nhập 160 triệu đồng/tháng của chồng là không đủ để đáp ứng. Lan Phương cho biết hiện có căn hộ đứng tên, bất động sản cho thuê, công ty vốn điều lệ 5 tỷ đồng và thu nhập bình quân 7 tỷ đồng/năm từ phim ảnh, quảng cáo, kinh doanh. Ngoài ra, cô cũng có tài khoản tiết kiệm 1 tỷ đồng.

Kết thúc phiên xử, tòa quyết định giao quyền nuôi dưỡng trực tiếp hai con cho Lan Phương. David có nghĩa vụ cấp dưỡng 40 triệu đồng/tháng cho đến khi các bé trưởng thành, song phía luật sư của anh cho biết sẽ kháng cáo.

Trước khi cuộc hôn nhân đổ vỡ, Lan Phương từng được nhiều người ngưỡng mộ bởi hình ảnh viên mãn bên chồng Tây và hai con nhỏ. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc gia đình hạnh phúc, cùng nhau đi du lịch, tham dự sự kiện hay tận hưởng những bữa cơm ấm cúng. Cô từng bày tỏ niềm tự hào khi có một người bạn đời ngoại quốc, sống tình cảm và quan tâm đến con cái. Với sự nghiệp diễn xuất ổn định, thu nhập tốt từ phim ảnh, quảng cáo và kinh doanh, Lan Phương từng được xem là một trong những nghệ sĩ có cuộc sống đủ đầy cả vật chất lẫn tinh thần. Chính vì vậy, việc cô bất ngờ nộp đơn ly hôn và tiết lộ những góc khuất hôn nhân đã khiến nhiều khán giả không khỏi bất ngờ.

Vụ ly hôn của Lan Phương khởi nguồn từ đơn xin ly hôn đơn phương nộp vào tháng 5. Nữ diễn viên tố cáo mình bị bạo hành tinh thần, thao túng tâm lý suốt 7 năm hôn nhân, trong khi chồng phủ nhận và cho rằng vợ bị trầm cảm sau sinh.

Lan Phương được chồng Tây chu cấp 40 triệu nuôi con, thế nhưng phía David Duffy sẽ kháng cáo



