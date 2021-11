Chi phí vận chuyển tăng mạnh, IDI báo lãi 9 tháng giảm 20% so với cùng kỳ năm trước

CTCP Đầu tư và phát triển đa quốc gia I.D.I (mã chứng khoán IDI) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2021 với doanh thu và lợi nhuận đều giảm sút so với cùng kỳ. Cụ thể, doanh thu thuần trong quý đạt 1.111 tỷ đồng, giảm 26,6% so với quý 3 năm ngoái, trong khi tỷ lệ giảm chi phí vốn cao hơn, đến 27,8% nên dẫn đến lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ còn gần 100 tỷ đồng, giảm 12,5% so với cùng kỳ.

Trong quý do chi phí vận chuyển hàng hóa tăng mạnh, dẫn tới chi phí bán hàng tăng 17 tỷ đồng so với cùng kỳ, lên hơn 45 tỷ đồng. Tuy vậy chi phí quản lý doanh nghiệp giảm được 2,3 tỷ đồng và ngoài ra còn có thêm khoản lợi nhuận khác gần 8 tỷ đồng từ cho thuê tài sản.

Kết quả, quý 3 IDI lãi sau thuế còn chưa đến 10 tỷ đồng, giảm 69,3% so với lợi nhuận đạt được quý 3/2020, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 9,4 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021 doanh thu thuần đạt 4.311 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ. Trong cơ cấu doanh thu của công ty, doanh thu bán thành phẩm cá tra đạt 1.722 tỷ đồng, đóng góp đến 40% tổng doanh thu công ty, tuy vậy vẫn giảm 15% so với cùng kỳ. Doanh thu bán bột cá, mỡ cá đạt 1.651 tỷ đồng, chiếm trên 38% tổng doanh thu và tăng hơn 11% so với cùng kỳ. Mảng thức ăn chăn nuôi mang về 860 tỷ đồng doanh thu, đóng góp 20% vào tổng doanh thu. Còn lại là doanh thu kinh doanh bất động sản, dịch vụ và doanh thu khác.

Trong kỳ doanh thu tài chính giảm 40 tỷ đồng, xuống còn hơn 64 tỷ đồng chủ yếu do giảm thu lãi tiền gửi. Trong khi đó chi phí tài chính giảm được 19 tỷ đồng so với cùng kỳ, còn 194 tỷ đồng cũng chủ yếu giảm chi phí trả lãi tiền vay. Chi phí bán hàng tăng vọt 34 tỷ đồng so với cùng kỳ, lên 128 tỷ đồng do tăng chi phí vận chuyển. Ngoài ra trong kỳ công ty ghi nhận khoản lợi nhuận khác hơn 18 tỷ đồng, nhờ khoản thu nhập từ cho thuê tài sản (22 tỷ đồng).

Tính đến 30/9/2021 IDI ghi nhận dư vay nợ thuê tài chính dài hạn giảm 98 tỷ đồng so với đầu kỳ, còn 352 tỷ đồng và dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm 188 tỷ đồng xuống còn 3.622 tỷ đồng. Lượng hàng tồn kho giảm 381 tỷ đồng xuống còn 1.126 tỷ đồng.

Kết quả, 9 tháng đầu năm 2021 IDI báo lãi sau thuế 58 tỷ đồng, giảm 20% so với lợi nhuận đạt được 9 tháng đầu năm 2020, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 52 tỷ đồng.