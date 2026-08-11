Nhà mái Nhật là kiểu nhà có phần mái được thiết kế với độ dốc vừa phải, mở rộng theo nhiều hướng, tạo tổng thể cân đối và thanh thoát. Kiểu mái này tạo điểm nhấn thẩm mỹ đồng thời giúp thoát nước nhanh, hạn chế tình trạng đọng nước trên mái.

Chi phí xây nhà mái Nhật 2 tầng 80m² trọn gói bao nhiêu?

Để tính chi phí xây nhà, cần tính tổng diện tích xây dựng và đơn giá xây dựng. Trong đó, tổng diện tích tính xây dựng không chỉ bao gồm diện tích các tầng mà còn tính cả phần móng, mái và một số hạng mục liên quan theo tỷ lệ quy đổi.

Thông thường, móng băng được quy đổi tương đương khoảng 50% diện tích sàn, trong khi móng cọc chiếm khoảng 20-40%. Đối với mái Nhật, phần diện tích này thường được tính theo hệ số khoảng 50-70% diện tích sàn, tùy thiết kế và phương án thi công...

Nhà mái Nhật 2 tầng. (Ảnh minh họa: AI)

Với nhà 2 tầng mái Nhật diện tích sàn 80m², sử dụng móng cọc, diện tích xây dựng tham khảo như sau:

Diện tích tầng 1: 80 x 100% = 80m²

Diện tích tầng 2: 80 x 100% = 80m²

Diện tích móng: 80 x 40% = 32m²

Diện tích mái Nhật: 80 x 70% = 56m²

Tổng diện tích xây dựng là 248m²

Đơn giá xây nhà trọn gói hiện nay dao động từ khoảng 5 đến 8 triệu đồng/m². Mức giá cụ thể thay đổi tùy thuộc vào gói dịch vụ, chất lượng vật tư hoàn thiện và phong cách kiến trúc của ngôi nhà.

Nếu tính đơn giá xây trọn gói 5 triệu đồng/m², chi phí xây nhà mái Nhật 2 tầng 80m² là:

248m² x 5 triệu đồng/m² = 1,24 tỷ đồng

Nếu đơn giá xây trọn gói 8 triệu đồng/m², chi phí xây nhà mái Nhật 2 tầng 80m² là:

248m² x 8 triệu đồng/m² = 1,98 tỷ đồng

Như vậy, tổng chi phí xây nhà mái Nhật 2 tầng 80m² trọn gói có thể dao động khoảng 1,24 - 1,98 tỷ đồng. Nếu sử dụng vật liệu cao cấp, thiết kế cầu kỳ hoặc đầu tư nhiều cho hệ mái Nhật, cửa, nội thất và cảnh quan, ngân sách có thể vượt 2 tỷ đồng.

Những yếu tố ảnh hưởng đến chi phí xây nhà

Diện tích và kết cấu

Nhà có kết cấu phức tạp, nhiều phòng, ban công lớn hoặc hệ thống cột, dầm đặc biệt sẽ có chi phí cao hơn mẫu nhà có thiết kế đơn giản.

Phần móng

Đây là khoản chi phí khó xác định chính xác nếu chưa khảo sát địa chất. Đất nền tốt có thể sử dụng móng đơn hoặc móng băng tùy thiết kế; trong khi nền đất yếu có thể phải gia cố hoặc sử dụng giải pháp móng có chi phí cao hơn.

Kiểu mái Nhật

Mái Nhật có độ dốc vừa phải, các lớp mái và phần đua mái tạo điểm nhấn cho công trình. Nếu sử dụng hệ mái bê tông kết hợp ngói hoặc vật liệu cao cấp, chi phí sẽ tăng đáng kể so với phương án mái đơn giản.

Vật tư hoàn thiện

Gạch lát, sơn, thiết bị vệ sinh, cửa, lan can, đèn chiếu sáng và thiết bị điện có nhiều phân khúc giá. Đây là một trong những yếu tố khiến hai căn nhà có cùng diện tích nhưng tổng ngân sách chênh lệch hàng trăm triệu đồng.

Địa điểm xây dựng

Đơn giá thi công tại khu vực đô thị thường khác khu vực nông thôn. Điều kiện vận chuyển vật liệu, mặt bằng thi công và khoảng cách đến công trình cũng tác động đến tổng chi phí.