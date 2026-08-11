Ngay tháng sau, tuyến cao tốc "xuyên rừng đẹp nhất" Việt Nam hơn 18.000 tỷ đồng do Tập đoàn Sơn Hải đầu tư đặt mục tiêu đạt cột mốc quan trọng

Theo Cổng TTĐT tỉnh Lâm Đồng, sáng 10/8, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thắng đã có buổi kiểm tra thực tế tình hình triển khai Dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc.

Theo báo cáo, cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc dài khoảng 66 km. Trong đó, đoạn qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng dài khoảng 55 km, đi qua 5 xã, phường gồm phường 1 Bảo Lộc, phường 2 Bảo Lộc, xã Đạ Huoai, xã Đạ Huoai 2 và xã Đạ Tẻh 2.

Tuyến cao tốc đi qua khoảng 24 km đất rừng đã được điều chỉnh đưa ra khỏi quy hoạch lâm nghiệp và hoàn tất thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất. Tổng diện tích đất thu hồi trên địa bàn tỉnh hơn 401 ha.

Đến nay, các địa phương đã phê duyệt phương án bồi thường cho 909/950 hộ, với tổng kinh phí hơn 1.095 tỷ đồng. Đối với các trường hợp còn lại, cơ quan chức năng đang khẩn trương hoàn thiện kiểm kê, xác minh nguồn gốc đất và lập, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thắng yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư tăng cường phối hợp, tập trung nhân lực và nguồn lực để xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc; đẩy nhanh phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động nhằm tạo sự đồng thuận của người dân.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thắng nhấn mạnh mục tiêu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong tháng 9/2026, bảo đảm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư và nhà thầu để tổ chức thi công đồng bộ, liên tục, góp phần đưa cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc triển khai đúng tiến độ và sớm phát huy hiệu quả đầu tư.

Được biết, ﻿tuyến cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc được khởi công vào ngày 19/12/2025. Đây là tuyến đường được kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ TP.HCM đi Đà Lạt từ hơn 6 giờ xuống còn khoảng 3 giờ, đồng thời được đánh giá là tuyến cao tốc “xuyên rừng đẹp nhất” Việt Nam.

Đây là dự án nhóm A, tiêu chuẩn đường bộ cấp I, tốc độ thiết kế 80 km/h, triển khai theo hình thức đối tác công tư (PPP). Tuyến dài khoảng 66 km, trong đó khoảng 12 km qua Đồng Nai và gần 54 km qua Lâm Đồng.

Khi hoàn thành, tuyến cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc sẽ góp phần rút ngắn thời gian di chuyển từ TP.HCM đến Đà Lạt, giảm tải đáng kể cho Quốc lộ 20 đang quá tải, đồng thời mở ra dư địa thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển du lịch, công nghiệp và logistics cho khu vực phía Nam tỉnh Lâm Đồng