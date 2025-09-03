Chi Pu - Hưng Nguyễn gây náo loạn Trạm khách A80, dàn nam thần Tân Binh Toàn Năng khoe visual "hack cam thường"

Sáng nay tại trạm khách A80, không khí vốn đã náo nhiệt lại càng bùng nổ hơn khi loạt nghệ sĩ trẻ và dàn sao đình đám bất ngờ xuất hiện giao lưu. Từ sáng sớm, hàng trăm bạn trẻ đã tập trung, mang theo cờ đỏ sao vàng, tạo nên một bầu không khí rực lửa, đầy tự hào.

Trạm khách nóng lên khi dàn cast của Chiến Sĩ Quả Cảm và đạo diễn chương trình - chị Mai Thắm xuất hiện giao lưu với khán giả. Phan Mạnh Quỳnh, vợ chồng Long Hạt Nhài và Hưng Nguyễn vô cùng thân thiện, ký tặng và phát quà cho người hâm mộ. Đặc biệt, màn lộ diện của Nam vương cao gần 1m9 khiến nhiều khán giả phấn khích. Diện sơ mi trắng khoe visual điển trai, vẻ đẹp rắn rỏi cuốn hút, Hưng Nguyễn gây náo loạn Trạm khách A80. Nam vương liên tục được fan "dí" chụp ảnh, xin chữ ký.

Dàn cast Chiến Sĩ Quả Cảm check-in Trạm khách A80

Đạo diễn chương trình và dàn sao chụp ảnh giao lưu cùng người hâm mộ

Salim khoe visual mặn mà, thân thiện với fan có mặt

Long Hạt Nhài lên đồ, rạng rỡ giao lưu cùng mọi người

Phan Mạnh Quỳnh và Hưng Nguyễn tham gia các hoạt động tại Trạm khách A80

Nam ca sĩ ký tặng lên vật phẩm, quà tặng fan

Nam vương Hưng Nguyễn khoe visual "đỉnh nóc"

Vẻ điển trai, nam tính và chiều cao gần 1m9 khiến Hưng Nguyễn nổi bật

Sự xuất hiện của Nam vương gây náo loạn Trạm khách A80

Trạm khách A80 còn được khuấy động thêm lần nữa với màn đổ bộ của dàn cast chương trình Hàng Xóm Mới. Cặp đôi Ninh Dương Story, KOL An Trương, Khuyến Dương và Nam vương Tuấn Ngọc tiếp tục mang đến bầu không khí bùng nổ. Hàng trăm fan có mặt đã reo hò, giơ điện thoại ghi lại từng khoảnh khắc khi được giao lưu trực tiếp cùng thần tượng.

Trong dàn cast Hàng Xóm Mới còn có Chi Pu lộ diện. Nữ ca sĩ diện trang phục đơn giản nhưng vẫn khiến fan trầm trồ vì nhan sắc ngọt ngào, tươi tắn. Giọng ca Anh Ơi Ở Lại gây náo loạn Trạm khách A80 khi nhiều người hâm mộ thi nhau muốn chụp ảnh. Đáp lại, Chi Pu vô cùng thân thiện, vừa cùng fan ghi lại kỷ niệm, vừa lan toả tinh thần yêu nước giữa không khí hào hùng trong ngày 2/9.

Dàn sao chương trình Hàng Xóm Mới xuất hiện giao lưu cùng người hâm mộ

Chi Pu được fan vây kín tại Trạm khách A80

An Trương và Khuyến Dương hào hứng phát quà tặng cho khán giả

KOL Nguyễn Tùng Dương khiến fan phấn khích không ngớt

Nổi bật nhất là màn check-in của dàn nam thần Top 11 Tân Binh Toàn Năng. Xuất hiện trong trang phục đồng điệu với áo thun đỏ, các "tân binh" gây náo loạn bởi visual sáng trưng, thần thái cuốn hút. Không chỉ đứng từ xa vẫy chào, các chàng trai còn chủ động giao lưu, phát nước suối tận tay, ký tặng cho fan và tạo nên những khoảnh khắc gần gũi khiến khán giả "ôm tim" vì quá đáng yêu.

Cận visual dàn nam thần bước ra từ chương trình Tân Binh Toàn Năng

Các "tân binh" Vbiz khiến fan rần rần khi check-in tại Trạm khách A80

Các nam thần khoe visual xịn xò, thân thiện giao lưu cùng người hâm mộ

Long Hoàng tất bật đưa nước tiếp sức cho khán giả có mặt

Trạm khách: A80 Tự hào Việt Nam đã trở thành tâm điểm vui chơi, sinh hoạt của người dân Thủ đô. Khắp trạm vang lên những tiếng hô vang "Tổ quốc muôn năm", "Tổ quốc trong tim", xen lẫn tiếng hát rộn ràng của ca khúc bất hủ “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”. Không khí náo nức, hân hoan của ngày hội non sông tràn ngập khắp các con đường trung tâm, cùng với hình ảnh cờ đỏ sao vàng rực rỡ trên tay người dân, làm nổi bật tinh thần đoàn kết và tự hào dân tộc.

Qua dự án "Trạm khách: A80 Tự hào Việt Nam", Hà Nội không chỉ giữ được nét truyền thống gắn với các trạm khách xưa mà còn khẳng định sự quan tâm, chăm lo đến đời sống người dân. Ngày hội lớn đang cận kề và nơi đây chính là minh chứng sống động cho niềm tự hào, vui tươi, tinh thần yêu nước của người dân Thủ đô.