2 món nước chống già của Mỹ Tâm: Toàn món dân dã cứ ra chợ là có, vừa ngập collagen vừa thải mỡ giữ eo thon

Hơn 20 năm đứng trên đỉnh cao showbiz, Mỹ Tâm vẫn giữ vững vị trí "nữ hoàng Vpop" trong lòng khán giả. Không chỉ sở hữu giọng hát truyền cảm, đầy nội lực, cô còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi nhan sắc ngày càng trẻ trung, thậm chí có người ví von rằng "Mỹ Tâm đang lão hóa ngược".

Ở tuổi 44, nữ ca sĩ vẫn xuất hiện với làn da căng bóng, vóc dáng gọn gàng, năng lượng tràn đầy như thuở đôi mươi.

Không ít fan hâm mộ tò mò bí quyết nào giúp "chị đẹp" giữ được vẻ ngoài rạng rỡ đến vậy. Trong nhiều chia sẻ gần đây, Mỹ Tâm bật mí rằng mình có thói quen duy trì 2 loại nước chống già cực kỳ đơn giản: Nước dừa uống ban ngày và nước mật ong ấm uống buổi tối. Nghe qua tưởng chừng quen thuộc, nhưng khi phân tích kỹ, 2 loại nước này thực sự có công dụng đáng kinh ngạc với làn da và vóc dáng.

1. Nước dừa

Nước dừa tươi chứa nhiều điện giải (đặc biệt là kali), vitamin nhóm B, khoáng chất và một ít đường tự nhiên. Nó giúp bù nước, cân bằng điện giải sau vận động hoặc vào ngày nóng. Đây là điều rất quan trọng để làn da giữ được độ căng bóng và không khô sạm. Các chuyên gia dinh dưỡng cũng chỉ ra nước dừa có chứa chất chống oxy hóa nhẹ, giúp trung hòa một phần gốc tự do gây lão hóa.

Với việc "bơm collagen" cho da, uống nước dừa không trực tiếp tạo collagen, nhưng duy trì trạng thái hydrat hóa tốt cộng với dinh dưỡng đầy đủ giúp collagen da hoạt động hiệu quả hơn, biểu hiện là da căng mọng, ít nếp nhăn.

Nếu bạn uống nước dừa thay cho đồ uống nhiều đường (nước ngọt, trà sữa...), tổng năng lượng giảm, kết hợp ăn uống và tập luyện hợp lý thì giữ eo thon hoàn toàn có thể đạt được nhờ thâm hụt calo, giúp thải mỡ hiệu quả.

Gợi ý sử dụng (an toàn và hiệu quả):

- Uống 200-300 ml nước dừa tươi trong ngày, hoặc sau tập nhẹ, không quá lạm dụng.

- Thay nước ép nhiều đường và đồ uống có ga bằng nước dừa để giảm lượng calo rỗng.

Lưu ý: Người có bệnh thận (vấn đề giữ kali), đang dùng thuốc điều chỉnh huyết áp hoặc rối loạn đường huyết cần tham khảo bác sĩ trước khi uống nhiều nước dừa (kali cao; đường tự nhiên). Ngoài ra, nước dừa vẫn chứa calo, uống quá nhiều có thể gây tăng cân.

2. Nước mật ong ấm

Mật ong là thực phẩm tự nhiên giàu đường đơn (glucose, fructose) nhưng cũng chứa các hợp chất có đặc tính kháng khuẩn, chống viêm và chống oxy hóa. Uống một cốc nước ấm pha chút mật ong trước khi ngủ có thể giúp thư giãn, giảm ho, hỗ trợ giấc ngủ với tác dụng dịu thanh quản và tinh thần.

Giấc ngủ tốt góp phần quan trọng cho quá trình tái tạo da (tổng hợp collagen và sửa chữa tế bào). Các nghiên cứu tổng quan cũng ghi nhận mật ong có lợi trong hỗ trợ lành vết thương khi dùng bôi; khi ăn, mật ong cung cấp chất chống oxy hóa giúp chống tổn thương do gốc tự do.

Về giữ eo thon, mật ong không phải chất "đốt mỡ" thần kỳ. Tuy nhiên, thay thế đồ ngọt tinh luyện bằng một thìa mật ong tự nhiên (vừa đủ) và uống vào buổi tối thay đồ ăn vặt nhiều dầu mỡ có thể giúp giảm lượng calo rỗng và kiểm soát thói quen ăn đêm. Kết hợp với chế độ ăn và vận động, đây là mẹo nhỏ dễ thực hiện.

Gợi ý sử dụng (an toàn và hiệu quả):

- Pha 1 thìa cà phê mật ong nguyên chất với 200 ml nước ấm (không quá nóng) và uống 30-60 phút trước khi ngủ.

- Không dùng mật ong cho trẻ dưới 1 tuổi. Người tiểu đường cần tư vấn bác sĩ vì mật ong làm tăng đường huyết.

- Tránh pha mật ong vào nước quá nóng (trên 60°C) vì nhiệt độ cao làm giảm một số enzyme và hoạt chất có lợi trong mật ong.

Đôi khi bí quyết trẻ trung không phải chỉ là thủ thuật thẩm mỹ mà còn là những thói quen nhỏ, bền bỉ như Mỹ Tâm đang làm. Nước dừa ban ngày giúp cân bằng điện giải và giữ da ẩm mượt; mật ong ấm buổi tối hỗ trợ thư giãn, cung cấp chất chống oxy hóa, cả hai đều góp phần gián tiếp vào việc da căng mịn và vóc dáng (khi được dùng hợp lý trong một lối sống lành mạnh). Đừng quên ăn uống hợp lý, ngủ đủ, tập luyện và chăm da đúng cách để ngày càng trẻ ra giống nàng "Họa mi tóc nâu".

