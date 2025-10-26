Chi Pu khoe vòng 1 cực bốc, Hiền Hồ vén váy thi đấu hừng hực trên sân pickleball

Mới đây, loạt mỹ nhân đình đám Vbiz đã cùng đổ bộ giải đấu pickleball tại TP.HCM. Trong số đó, Chi Pu, Hiền Hồ và Bảo Anh không chỉ gây chú ý bởi kỹ năng thi đấu năng động, bộ ba còn khiến khán giả phải dán mắt vì visual và thần thái đỉnh cao trong trang phục thể thao gợi cảm nhưng vẫn thanh lịch.

Xuất hiện tại giải đấu, Chi Pu thu hút mọi ánh nhìn với outfit trắng ôm dáng, khoe body hừng hực, đặc biệt là vòng 1 nóng bỏng. Bên cạnh đó, vòng eo thon gọn và visual sắc sảo giúp Chi Pu càng trở nên nổi bật.

Dù không phải vận động viên chuyên nghiệp nhưng nữ ca sĩ thể hiện tinh thần thi đấu tập trung, phản xạ nhanh và phong thái đầy tự tin. khiến bầu không khí trên sân trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết.

Chi Pu rạng rỡ xuất hiện tại giải đấu pickleball

Nữ ca sĩ thi đấu hừng hực, "flex" body cực bốc

Gây chú ý không kém tại giải đấu này là sự xuất hiện của Hiền Hồ. Với kinh nghiệm thi đấu dày dặn, Hiền Hồ đã có màn trình diễn ấn tượng, thi đấu nghiêm túc, liên tục di chuyển linh hoạt. Kết quả, nữ ca sĩ xuất sắc mang về một giải thưởng cá nhân. Không chỉ vậỵ, Hiền Hồ ghi dấu ấn bởi nhan sắc rạng rỡ. Diện bộ váy thể thao không tay phối cổ polo trắng, nữ ca sĩ khoe vóc dáng săn chắc cùng làn da sáng.

Hiền Hồ

Hiền Hồ đã vô địch giải đấu nhánh giành cho celeb

Bên cạnh đó, Bảo Anh cũng gây ấn tượng khi tham gia giải đấu sau thời gian gia nhập bộ môn pickleball. Trong trang phục thể thao dáng váy ngắn kết hợp áo cổ tròn đơn giản, Bảo Anh chọn phong cách nhẹ nhàng, mềm mại nhưng vẫn khoe sắc rạng rỡ. Dù đã là mẹ 1 con nhưng body của nữ ca sĩ vẫn thon gọn khiến nhiều chị em trầm trồ.

Tuy không quá nguy hiểm trên sân, Bảo Anh vẫn nổi bật bởi thần thái điềm đạm và nụ cười duyên dáng. Trong các khoảnh khắc trên sân, nữ ca sĩ di chuyển khéo léo, dành sự nghiêm túc cho mỗi tình huống giằng co.

Bảo Anh khoe visual mướt mắt trên sân pickleball

Dù tham gia giải đấu không nhiều nhưng Bảo Anh ghi điểm với tinh thần nghiêm túc, quyết tâm

Pickleball đang là bộ môn thể thao tạo nên cơn sốt trong giới sao Việt. Nhiều nghệ sĩ đình đám đều mê mẩn với pickleball, thậm chí còn luyện trình để tham gia loạt giải đấu chất lượng. Từ ca sĩ, diễn viên đến hoa hậu, đạo diễn, ai cũng có một chiếc vợt riêng, lịch tập cố định và đồng đội đi kèm. Có người còn "nghiện pickleball" đến mức mỗi ngày phải đánh vài buổi mới thấy cuộc sống trọn vẹn.

Dạo một vòng mạng xã hội, không khó để thấy nghệ sĩ chia sẻ hình ảnh tập luyện nghiêm túc, tụ họp chơi vui, thậm chí đi thi đấu giao lưu. Có lẽ ngoài sân khấu ra thì sân pickleball là nơi tập kết nghệ sĩ hot nhất hiện nay.