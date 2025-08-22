Chi Pu, Tiểu Vy, MONO... chia sẻ mất mát với Hòa Minzy giữa sự kiện, nữ ca sĩ bật khóc trong vòng tay gia đình Hoa Dâm Bụt

Sáng 22/8, Hòa Minzy tổ chức họp báo ra mắt MV Nỗi Đau Giữa Hoà Bình tại TP.HCM. Trước đó 1 ngày, nữ ca sĩ vừa trải qua nỗi mất mát lớn khi ông nội của cô qua đời vì đột quỵ. Thế nên tại sự kiện sáng nay, Hòa Minzy không giấu được cảm xúc buồn bã của mình.

Trên thảm đỏ đón khách mời và nghệ sĩ, ống kính bắt gặp khoảnh khắc Hòa Minzy liên tục hướng mắt lên trời, như hành động tưởng nhớ về người ông đã khuất. Xuyên suốt sự kiện, nữ ca sĩ cũng cố kìm nén cảm xúc, đôi mắt rưng rưng khiến người hâm mộ có mặt không khỏi xúc động theo.

Hòa Minzy buồn bã, mắt rưng rưng và liên tục nhìn lên trời tại sự kiện ra mắt MV

Hòa Minzy lộ diện buồn bã tại sự kiện sau 1 ngày ông nội qua đời

Nữ ca sĩ rưng rưng, liên tục hướng mắt lên trời

Tuy nhiên, cảm xúc của Hòa Minzy như được vỡ òa khi 2 thành viên của Gia đình Hoa Dâm Bụt xuất hiện. Trên thảm đỏ, Erik và Đức Phúc đã dành cho người chị cái ôm chặt, kèm theo đó là những lời động viên và an ủi Hòa Minzy. Ngay lúc đó, giọng ca Rời Bỏ bật khóc ngay tại chỗ.

Erik chia sẻ Hòa Minzy đã bay ngược về quê trong hôm qua để lo liệu tang sự của ông nội. Sau đó có mặt sớm tại TP.HCM trong sáng nay để chuẩn bị cho sự kiện ra mắt MV. Nam ca sĩ nhắn gửi lời động viên và hi vọng khán giả sẽ cổ vũ Hòa Minzy thật nhiều.

Sau Erik và Đức Phúc, Trang Pháp cũng tiến lên thảm đỏ và trao cho Hòa Minzy cái ôm động viên. Nhiều người có mặt tại sự kiện nghẹn ngào trước những tình cảm xúc động của các nghệ sĩ.

Hòa Minzy bật khóc sau cái ôm động viên của Gia đình Hoa Dâm Bụt

Hòa Minzt bật khóc khi 2 người em thân thiết động viên

Trang Pháp xúc động trao cho Hòa Minzy cái ôm chặt

Ngày 21/8, em trai của Hòa Minzy và quản lý của nữ ca sĩ đã chia sẻ thông tin ông nội của Hòa Minzy qua đời. Được biết, ông nội Hoà Minzy mất do đột quỵ, để lại niềm thương tiếc lớn trong gia đình. Ngay sau khi thông tin được chia sẻ, nhiều fan và đồng nghiệp đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến Hoà Minzy, mong cô và gia đình sớm vượt qua nỗi mất mát to lớn này.

Ông nội Hoà Minzy là một cựu quân nhân, từng tham gia nhiều hoạt động gắn liền với lịch sử dân tộc. Trước đây, nữ ca sĩ nhiều lần thể hiện niềm tự hào về ông khi chia sẻ hình ảnh hai ông cháu trong các dịp đặc biệt. Còn nhớ, trong lần ra Điện Biên theo dõi lễ diễu hành vào tháng 5/2024, Hoà Minzy đã không giấu được sự xúc động khi được đồng hành cùng ông nội trong khoảnh khắc thiêng liêng này.

Hình ảnh ông nội Hoà Minzy trong quân phục, với nụ cười hiền hậu bên con cháu từng được chính nữ ca sĩ đăng tải và nhận về nhiều sự ngưỡng mộ từ khán giả. Với Hoà Minzy, ông không chỉ là một người thân yêu trong gia đình mà còn là biểu tượng cho lòng tự hào và tinh thần kiên cường. Cô tự hào viết: "Ngàn đời nhớ ơn công lao của các anh hùng dân tộc. Cảm ơn ông nội, thật vui khi được đưa ông lên đến Điện Biên trong ngày trọng đại của cả nước".