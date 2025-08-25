Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chi Pu và Dương Hoàng Yến có cách đưa quốc kỳ Việt Nam lên trang phục khác hẳn nhau nhưng điểm chung là visual đều xứng đáng phong thần!

25-08-2025 - 20:58 PM | Lifestyle

Visual và thần thái đối lập của hai Chị Đẹp khi cùng diện trang phục mang Quốc kỳ tại sân khấu concert Sao Nhập Ngũ đang gây sốt trên mạng xã hội.

Nổi bật trong dàn sao tại concert Sao Nhập Ngũ 2025, Chi Pu và Dương Hoàng Yến đang là 2 cái tên “rần rần” MXH. Khoảnh khắc được bàn tán sôi nổi nhất chính là khi cùng diện trang phục mang màu cờ sắc áo trong tiết mục solo. Mang đến ca khúc Tuổi Trẻ Là Mấy , Chi Pu xuất hiện với trang phục đơn giản, áo thun hình cờ đỏ sao vàng kết hợp cùng váy ngắn màu đỏ, vừa trẻ trung vừa cách điệu.

Chi Pu biểu diễn Tuổi Trẻ Là Mấy

Áo mô phỏng Quốc kỳ giúp Chi Pu nổi bật trên sân khấu. Thần thái tự tin, bước đi mạnh mẽ và vũ đạo cuốn hút giúp Chi Pu chiếm trọn spotlight của khán giả. Kết hợp cùng phần âm nhạc mang màu sắc điện tử hiện đại, khiến màn trình diễn của cô càng thêm bùng nổ. Sau sự kiện, nhiều khán giả không khỏi trầm trồ và dành nhiều lời khen ngợi trên mạng xã hội. Trên TikTok, nhiều khán giả bày tỏ không thể rời mắt khỏi visual và thần thái của Chi Pu trên sân khấu.

Chi Pu và Dương Hoàng Yến có cách đưa quốc kỳ Việt Nam lên trang phục khác hẳn nhau nhưng điểm chung là visual đều xứng đáng phong thần!- Ảnh 1.

Chi Pu rực rỡ trong màu cờ sắc áo

Cùng chung ý tưởng mang trang phục có quốc kỳ, Dương Hoàng Yến cũng trở nên viral trên mạng xã hội với tiết mục Tổ Quốc Trong Ánh Mặt Trời. Khác với phong cách năng động rực rỡ của Chi Pu, Dương Hoàng Yến chọn cho mình hình ảnh thanh lịch và trang nghiêm. Cô diện bộ áo dài trắng, nổi bật với lá cờ Tổ Quốc được may trên ngực trái.

Dương Hoàng Yến biểu diễn ca khúc Tổ Quốc Trong Ánh Mặt Trời

Cùng với giọng hát nội lực và giàu cảm xúc, Dương Hoàng Yến đã mang lại một màn trình diễn vừa hào hùng và vừa xúc động. Mỗi câu hát vang lên như lời tri ân gửi đến đất nước, như lời nhắn nhủ về niềm tự hào dân tộc. Phần trình diễn nhanh chóng trở nên bùng nổ trên mạng xã hội và được khán giả đánh giá là trọn vẹn cả phần nghe lẫn phần nhìn. Khi âm nhạc, hình ảnh và cảm xúc hòa quyện tạo nên một khoảnh khắc nghệ thuật đầy tự hào tình yêu quê hương, đất nước.

Chi Pu và Dương Hoàng Yến có cách đưa quốc kỳ Việt Nam lên trang phục khác hẳn nhau nhưng điểm chung là visual đều xứng đáng phong thần!- Ảnh 2.

Khoảnh khắc thần sầu của Dương Hoàng Yến

Nếu Chi Pu thể hiện hình ảnh năng động, hiện đại, thì Dương Hoàng Yến lại mang đến vẻ đẹp dịu dàng của sự truyền thống. Cả hai đều chọn Quốc kỳ là điểm nhấn cho trang phục, nhưng cách thể hiện lại hoàn toàn khác biệt, tạo nên một màn đối lập thú vị. Khán giả không khỏi xuýt xoa trước sự đầu tư chỉn chu từ trang phục đến thần thái của hai nữ nghệ sĩ. Chi Pu và Dương Hoàng Yến đã chứng minh rằng, dù theo đuổi phong cách nào, khi khoác lên mình sắc đỏ Quốc kỳ, họ đều là những đại diện xứng đáng cho tinh thần Việt Nam.

Chùm ảnh xứng đáng được "phong thần" của 2 Chị Đẹp khi cùng ý tưởng mang Quốc kỳ lên áo:

Chi Pu và Dương Hoàng Yến có cách đưa quốc kỳ Việt Nam lên trang phục khác hẳn nhau nhưng điểm chung là visual đều xứng đáng phong thần!- Ảnh 3.

Chi Pu và Dương Hoàng Yến có cách đưa quốc kỳ Việt Nam lên trang phục khác hẳn nhau nhưng điểm chung là visual đều xứng đáng phong thần!- Ảnh 4.

Chi Pu và Dương Hoàng Yến có cách đưa quốc kỳ Việt Nam lên trang phục khác hẳn nhau nhưng điểm chung là visual đều xứng đáng phong thần!- Ảnh 5.

Chi Pu và Dương Hoàng Yến có cách đưa quốc kỳ Việt Nam lên trang phục khác hẳn nhau nhưng điểm chung là visual đều xứng đáng phong thần!- Ảnh 6.

Chi Pu và Dương Hoàng Yến có cách đưa quốc kỳ Việt Nam lên trang phục khác hẳn nhau nhưng điểm chung là visual đều xứng đáng phong thần!- Ảnh 7.

Chi Pu và Dương Hoàng Yến có cách đưa quốc kỳ Việt Nam lên trang phục khác hẳn nhau nhưng điểm chung là visual đều xứng đáng phong thần!- Ảnh 8.

Chi Pu và Dương Hoàng Yến có cách đưa quốc kỳ Việt Nam lên trang phục khác hẳn nhau nhưng điểm chung là visual đều xứng đáng phong thần!- Ảnh 9.

Chi Pu và Dương Hoàng Yến có cách đưa quốc kỳ Việt Nam lên trang phục khác hẳn nhau nhưng điểm chung là visual đều xứng đáng phong thần!- Ảnh 10.

Theo An Phúc - Ảnh: Vũ Hiệu - Clip: Team Sự kiện

Thanh niên Việt

