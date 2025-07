Chỉ sau 30 phút trình báo công an, người phụ nữ Hà Tĩnh đã nhận lại hơn 50 triệu đồng chuyển khoản nhầm

Công an xã Kỳ Lạc, tỉnh Hà Tĩnh vừa kịp thời xác minh, hỗ trợ chị Lê Thị An, sinh năm 1978, trú tại Phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh nhận laị số tiền hơn 53 triệu động chuyển nhầm vào tài khoản người khác.

Trước đó, vào hồi 10 giờ 00 phút ngày 03/7/2025, Công an xã Kỳ Lạc tiếp nhận phản ánh của chị Lê Thị An về việc: trong quá trình thực hiện giao dịch chuyển khoản ngày 01/7/2025, chị đã chuyển nhầm số tiền 53.300.000 đồng vào tài khoản mang tên Trần Xuân Lành (SN 1991, trú tại thôn Tân Cầu, xã Kỳ Lạc).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Kỳ Lạc đã chủ động phối hợp xác minh, làm rõ sự việc. Qua xác minh, số tiền nói trên đã được chuyển vào đúng tài khoản của anh Trần Xuân Lành.

Sau khi được lực lượng Công an tuyên truyền và giải thích quy định của pháp luật liên quan, đến khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, anh Trần Xuân Lành đã tự giác hoàn trả toàn bộ số tiền 53.300.000 đồng cho chị Lê Thị An tại trụ sở Công an xã, dưới sự chứng kiến của cán bộ Công an.

Hành động trung thực, có trách nhiệm của anh Trần Xuân Lành rất đáng ghi nhận, góp phần lan tỏa những hành động đẹp. Công an xã Kỳ Lạc đã tiến hành lập biên bản xác nhận sự việc và biểu dương tinh thần hợp tác, ý thức chấp hành pháp luật của anh Trần Xuân Lành.

Việc kịp thời tiếp nhận, xác minh và hỗ trợ công dân xử lý vụ việc thể hiện rõ vai trò nòng cốt của lực lượng Công an xã trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở, đồng thời góp phần tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân, nhất là trong công tác tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh của người dân.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh