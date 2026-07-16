Chỉ sau 6 tháng, "viên kim cương gia bảo" của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang chính thức "chung mâm" cùng Vingroup, Hòa Phát

Sở GDCK TP.HCM (HoSE) vừa công bố thay đổi thành phần các rổ chỉ số kỳ tháng 7/2024 và sẽ chính thức có hiệu lực từ 7/8/2023.

Với bộ chỉ số VN30, MCH và TCX đã lọt rổ VN30 trong kỳ cơ cấu này. Ở chiều ngược lại, 2 cổ phiếu bị loại khỏi danh mục là TPB và PLX.

Những thay đổi sẽ có hiệu lực kể từ ngày 03/08/2026. Các quỹ ETF mô phỏng chỉ số VN30 sẽ hoàn thành cơ cấu danh mục vào ngày 31/07/2026.

Ngày 25/12/2025, cổ phiếu MCH đã chính thức giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE). Như vậy, chỉ sau 6 tháng, cổ phiếu này đã lọt vào rổ VN30.

Theo MBS, cổ phiếu MCH đã đáp ứng thời gian niêm yết tối thiểu 6 tháng, tỷ lệ FreeFloat, thanh khoản, giá trị giao dịch, tỷ suất vòng quay của MCH cũng đáp ứng yêu cầu. Bên cạnh đó, sắp xếp theo thứ tự vốn hóa bình quân, MCH xếp thứ 11 nằm trong Top 20.

Tại ngày 15/7, vốn hóa của MCH là hơn 180.000 tỷ đồng, lớn thứ 12 toàn sàn chứng khoán.﻿

Chứng khoán BIDV (BSC) trên cơ sở dữ liệu ngày 24/06/2026, cũng đã đưa ra dự báo MCH có thể được thêm mới do thỏa mãn các tiêu chí của VN30 và có giá trị vốn hóa nằm trong top 20 cổ phiếu vốn hóa lớn.﻿

Theo Chứng khoán BSC, cổ phiếu MCH được dự báo chịu lực cầu lớn nhất với khối lượng ước tính khoảng 3,02 triệu cổ phiếu, tương đương gần 387 tỷ đồng. BSC lưu ý giá trị tính toán có thể bị sai lệch do ngày áp dụng dữ liệu, tỷ lệ free-float, trọng số đầu tư.

Về hoạt động kinh doanh, năm 2025, Masan Consumer ghi nhận doanh thu thuần đạt 30.557 tỷ đồng, giảm nhẹ khoảng 1,1% so với năm trước đó. Lợi nhuận sau thuế đạt 6.764 tỷ đồng. Điểm sáng là mảng kinh doanh quốc tế với mức tăng trưởng mạnh mẽ lên tới 26,8% và đóng góp 1.674 tỷ đồng vào tổng cơ cấu doanh thu của toàn công ty.

Lũy kế 5 tháng đầu năm 2026, Masan Consumer đạt doanh thu 12.732 tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ và tiếp tục bám sát mục tiêu tăng trưởng 11-15% của cả năm.

Masan Consumer đang triển khai đồng thời nhiều động lực tăng trưởng.

Đầu tiên là mô hình Retail Supreme, được mở rộng trên nhiều ngành hàng nhằm nâng cao hiệu quả phân phối và gia tăng khả năng tiếp cận người tiêu dùng. Doanh nghiệp dự kiến mô hình này sẽ đóng góp khoảng 30-40% tăng trưởng doanh thu trong năm 2026.

Song song với đó là chiến lược cao cấp hóa, tập trung vào các thương hiệu chủ lực như CHIN-SU hay Omachi. Đối với ngành hàng chăm sóc cá nhân và gia đình (HPC), nhãn hiệu Chanté tiếp tục gia tăng mức độ thâm nhập và Homey dần mở rộng quy mô sau giai đoạn ra mắt﻿.

Năm 2026, ban lãnh đạo công ty đặt ra mục tiêu doanh thu thuần dao động từ 33.800 đến 35.000 tỷ đồng, tương ứng mức tăng từ 11% đến 15% so với năm 2025. Lợi nhuận sau thuế dự kiến ở mức 7.450 đến 7.800 tỷ đồng, tăng trưởng từ 10% đến 15%.