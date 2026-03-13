Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Masan Consumer (MCH): Doanh thu 2 tháng đầu năm 2026 tăng 15% lên hơn 5.000 tỷ, một chỉ số tăng "sốc" tới 80%

13-03-2026 - 11:12 AM | Doanh nghiệp

Ngành hóa mỹ phẩm (HPC) ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu cao nhất với 27,7% nhờ các sản phẩm mới sau giai đoạn thử nghiệm tại WCM đang được triển khai ra kênh truyền thống (GT).

Masan Consumer (MCH) vừa công bố cập nhật kết quả kinh doanh lũy kế đến tháng 2/2026. Theo đó, trong 2 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần lũy kế của MCH đạt 5.160 tỷ đồng, tăng trưởng 15,2% so với cùng kỳ năm trước.

Con số này giúp công ty tạm thời vượt tiến độ so với kịch bản cơ sở đề ra cho cả năm là 11% - 15%.

Về từng ngành hàng, doanh thu ngành gia vị đạt 1.980 tỷ đồng, tăng trưởng 22,8% (trong đó nước mắm đóng góp gần 90% vào mức tăng trưởng này).

Ngành thực phẩm tiện lợi ghi nhận doanh thu đạt 1.520 tỷ đồng, tăng 10,3%, nổi bật với phân khúc cao cấp tăng trưởng 17%.

Ngành hóa mỹ phẩm (HPC) ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu cao nhất với 27,7% nhờ các sản phẩm mới sau giai đoạn thử nghiệm tại WCM đang được triển khai ra kênh truyền thống (GT).

Ngoài ra, ngành cà phê tăng trưởng 6,6% và ngành đồ uống đóng chai giảm nhẹ 0,5%.

Kinh doanh quốc tế duy trì ổn định với mức giảm nhẹ không đáng kể 0,1%, ghi nhận tín hiệu tích cực tại các thị trường trọng điểm.

Chiến lược Retail Supreme tiếp tục đóng vai trò là "cú hích" quan trọng, dự kiến đóng góp 30-40% vào tăng trưởng doanh thu cả năm 2026.

Tính đến tháng 2/2026, chiến lược đã đạt được khoảng 420.000 điểm bán, tăng trưởng 80% so với cùng kỳ. Khoảng 33.000 điểm bán đã sở hữu toàn bộ các ngành hàng của MCH (tăng 50% so với cùng kỳ). Trung bình đạt 5,5 SKU trên mỗi đơn hàng, tăng 85% so với cùng kỳ. Và khoảng 40.000 điểm bán tham gia chương trình trưng bày sản phẩm (kênh Off-premise).

MCH đặt mục tiêu duy trì đà tăng trưởng thông qua việc đẩy mạnh mô hình phân phối mới và các hoạt động xây dựng thương hiệu.

Cụ thể, từ tháng 3/2026, công ty sẽ tập trung mở rộng kênh On-premise (tiêu dùng tại chỗ) để thúc đẩy ngành hàng Đồ uống đóng chai, đồng thời hỗ trợ các kế hoạch tung sản phẩm mới thông qua hệ thống phân phối tối ưu này.

Ngọc Điệp

Nhịp sống thị trường

