Từ 15 phút xuống chưa đầy 60 giây: Nhân viên văn phòng Việt Nam có đối mặt thách thức sa thải với AI của FPT?

Từng mất tới 15 phút để xử lý thủ công một bộ tài liệu, giờ đây công nghệ AI Agentic Automation của FPT đã rút ngắn con số này xuống chưa đầy 60 giây.

Khi hiệu suất tăng gấp 15 lần, bài toán quản trị nhân sự đang đứng trước một ngã rẽ khốc liệt: Doanh nghiệp sẽ "giải phóng" nhân viên để làm việc sáng tạo hơn, hay đơn giản là cắt giảm những vị trí "không còn giá trị cạnh tranh" với máy móc?

Sự biến mất của nhân viên văn phòng

Trong báo cáo mới nhất từ Constellation Research một trong những đơn vị tư vấn chuyển đổi số hàng đầu tại Silicon Valley, FPT đã chính thức ghi tên mình vào Top 16 nhà cung cấp dịch vụ phần mềm tùy chỉnh toàn cầu, đứng chung hàng ngũ với những "gã khổng lồ" như IBM, Accenture hay Deloitte. Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong lần xuất hiện này không chỉ là thứ hạng, mà là năng lực làm chủ công nghệ "AI Agent" thông qua nền tảng Akabot.

Bằng sáng chế vừa được cấp tại Đài Loan (Trung Quốc) cho Akabot đã chỉ ra một sự thật phũ phàng đối với nhân viên văn phòng truyền thống. Công nghệ máy học (Machine Learning) của FPT hiện có khả năng tự động tách nhỏ, phân loại các loại hóa đơn, hợp đồng và biên bản nghiệm thu với tốc độ vượt xa khả năng của con người.

Hãy làm một phép tính quản trị đơn giản: Theo quy trình cũ, một nhân viên kế toán hoặc hành chính mất trung bình 15 phút để đối soát và nhập liệu một bộ hồ sơ. Một ngày làm việc 8 tiếng, tối đa họ chỉ xử lý được khoảng 32 bộ tài liệu nếu làm việc liên tục không nghỉ. Nhưng với sự can thiệp của AI, con số này tăng vọt lên 400 bộ mỗi ngày. Hiệu suất tăng 1.250%.

Điều này đồng nghĩa với việc một hệ thống AI có thể thay thế khối lượng công việc của ít nhất 12 nhân viên lành nghề. Khi Akabot đang được ứng dụng cho gần 2.000 khách hàng toàn cầu, từ Mỹ đến Đài Loan, chúng ta đang chứng kiến một sự dịch chuyển rõ rệt: Những công việc mang tính chất "copy-paste" hoặc phân loại dữ liệu thô đang dần bị xóa sổ khỏi bảng mô tả công việc của các tập đoàn lớn.

Sự khác biệt khiến FPT lọt vào danh sách của Constellation Research nằm ở thuật ngữ "Agentic Automation" (Tự động hóa tự chủ). Khác với các phần mềm tự động hóa đơn thuần chỉ làm theo kịch bản có sẵn, các "AI tự chủ" này có khả năng tự tư duy, phân tích các tài liệu phức tạp và đưa ra quyết định xử lý phù hợp với ngữ cảnh.

Như vậy thay vì duy trì một phòng ban hàng chục người chỉ để nhập liệu, doanh nghiệp chỉ cần một “AI tự chủ" và một người giám sát. Khi khối lượng công việc tăng gấp 10 vào mùa quyết toán, AI chỉ cần tăng công suất xử lý, trong khi con người không thể "nhân bản" tức thì.

Thêm nữa dưới góc nhìn quản trị, đây là lời giải cho bài toán sai sót do yếu tố con người (human error). Một nhân viên mệt mỏi sau 4 tiếng làm việc có thể nhập sai mã số thuế hoặc nhầm lẫn đơn giá, nhưng AI thì không.

Việc giảm tải quy trình thủ công không chỉ giúp doanh nghiệp tiết kiệm hàng nghìn giờ làm việc mỗi năm mà còn bảo vệ họ trước những rủi ro tài chính tiềm ẩn từ các lỗi sai ngớ ngẩn.

Tuy nhiên, đối với đội ngũ nhân sự văn phòng, đây lại là một tín hiệu báo động đỏ. Khi AI có thể "đọc hiểu" hợp đồng và "phân loại" hóa đơn chuẩn xác hơn cả chuyên viên, ranh giới giữa việc "được hỗ trợ" và "bị thay thế" trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Việc FPT khẳng định vị thế trong Top 16 toàn cầu cùng với các chứng nhận bảo hộ thuật toán cốt lõi tại Mỹ và Đài Loan cho thấy công nghệ này đã đạt đến độ chín về mặt thương mại. Các doanh nghiệp Việt Nam, để duy trì tính cạnh tranh về giá thành và tốc độ, chắc chắn sẽ không nằm ngoài làn sóng này.

Câu hỏi đặt ra cho giới văn phòng Gen Z và nhân sự trẻ: Bạn còn lại gì khi "kỹ năng nhập liệu" trở nên vô giá trị?

Thực tế, xu hướng CSDS (Custom Software Development Services) mà Constellation Research nhắc tới đang hướng các doanh nghiệp tới những hệ thống phần mềm có khả năng thích ứng cao. Điều này yêu cầu nhân sự con người phải chuyển dịch sang các vai trò có giá trị cao hơn như: Thiết kế kiến trúc quy trình, quản trị chiến lược dữ liệu và xử lý các tình huống đòi hỏi trí tuệ cảm xúc, thứ mà AI Agent hiện tại vẫn chưa thể chạm tới.

"Giải phóng nhân sự khỏi việc chân tay" là một slogan mỹ miều của các hãng công nghệ, nhưng dưới lăng kính kinh tế học, đó là cuộc sàng lọc nhân tâm và năng lực. Nếu không thể điều khiển hoặc cộng tác với các "AI tự chủ" như Akabot, nhân viên văn phòng rất dễ trở thành những "người thừa" trong một bộ máy đã vận hành quá trơn tru nhờ thuật toán.

Chiến thắng của FPT trên đấu trường quốc tế là niềm tự hào của công nghệ Việt, nhưng đồng thời, nó cũng là lời nhắc nhở sắc sảo nhất cho thị trường lao động trong nước: Kỷ nguyên của năng suất 4.0 đã thực sự bắt đầu, và cái giá của việc chậm thay đổi chính là sự đào thải./