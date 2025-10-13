Chỉ số chứng khoán quan trọng của Việt Nam lần đầu vượt 2.000 điểm

Bất chấp thị trường tài chính toàn cầu biến động dữ dội cuối tuần trước, chứng khoán Việt Nam vừa có một phiên giao dịch bùng nổ, lập nhiều kỷ lục mới. Từ mức giá đỏ đầu phiên, VN-Index đảo chiều tăng gần 18 điểm, qua đó đóng cửa cao nhất lịch sử, trên 1.765 điểm.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đóng vai trò dẫn dắt với các đầu tàu tăng mạnh như VIC, TCB, VJC, HDB, VRE,… Chỉ số VN30 đóng cửa tăng gần 32 điểm, lên trên 2.012 điểm. Đây là lần đầu tiên chỉ số chứng khoán quan trọng này vượt mốc 2.000 điểm.

Từ khi FTSE Russell thông báo nâng hạng Việt Nam lên thị trường mới nổi thứ cấp (Secondary Emerging Market) rạng sáng ngày 8/10, thị trường chứng khoán đã tăng 4 phiên liên tiếp. Có thể thấy kỳ vọng lớn của nhà đầu tư vào triển vọng của thị trường sau quyết định mang tính bước ngoặt này.

Theo báo cáo mới đây, J.P. Morgan cho rằng quyết định nâng hạng của FTSE Russell sẽ mở ra làn sóng dòng vốn thụ động đáng kể vào Việt Nam. Theo ước tính của J.P. Morgan, các quỹ chỉ số toàn cầu có thể rót khoảng 1,3 tỷ USD vào thị trường chứng khoán Việt Nam, tương đương tỷ trọng 0,34% trong rổ FTSE Emerging Market All Cap Index.

Dựa trên quy mô vốn hóa hiện tại, khoảng 22 cổ phiếu Việt Nam có thể được thêm vào danh mục chỉ số này. Các cổ phiếu dự kiến hút tiền mạnh đều là những Bluechips còn room ngoại, trong đó nhóm Vingroup là tâm điểm. Ngoài ra, các cổ phiếu khác như MSN, VJC, GEX hay các công ty chứng khoán lớn cũng được kỳ vọng sẽ lọt danh mục FTSE Emerging.

Trên cơ sở đó, J.P. Morgan nâng mục tiêu VN-Index trong 12 tháng tới lên mức 2.000 điểm cho kịch bản cơ sở và 2.200 điểm cho kịch bản lạc quan, tương đương mức tăng 20 – 30% so với mặt bằng hiện tại. Nền tảng vĩ mô vững chắc và tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp là hai yếu tố then chốt hỗ trợ cho xu hướng tích cực của thị trường.

Theo J.P. Morgan, GDP quý 3/2025 của Việt Nam đã tăng 8,2% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận các doanh nghiệp niêm yết được dự báo tăng bình quân 20% mỗi năm giai đoạn 2026 – 2027. Bên cạnh đó, nếu quá trình nâng hạng theo tiêu chuẩn MSCI diễn ra thuận lợi, thị trường có thể được hưởng thêm khoảng 10% mức tăng từ việc định giá lại hệ số P/E.

J.P. Morgan cho rằng mức định giá hiện tại của VN-Index vẫn ở vùng hợp lý. Chỉ số được dự báo giao dịch với P/E dự phóng 15 – 16,5 lần trong 12 tháng tới, cao hơn trung bình ASEAN nhưng vẫn thấp hơn hai giai đoạn đỉnh lịch sử năm 2018 và 2021. Điều này phản ánh kỳ vọng tăng trưởng dài hạn của nền kinh tế và năng lực sinh lời ngày càng cải thiện của doanh nghiệp Việt Nam.

Đồng quan điểm, chia sẻ tại sự kiện Investor Day mới đây, ông Lê Anh Tuấn – Tổng Giám đốc Dragon Capital cho rằng GDP tăng trưởng hai chữ số sẽ tác động tích cực đến thị trường chứng khoán.

“Khi GDP tăng trưởng hai chữ số, tăng trưởng của thị trường chứng khoán không còn tính bằng phần trăm mà phải tính bằng lần. Ở mốc VN-Index 1.700 điểm, định giá P/E hiện quanh 12,5–13 lần, trong khi lợi nhuận năm 2026 dự kiến tăng 18–20%. Tôi cho rằng thị trường chứng khoán Việt Nam đang đứng trước một vận hội mới, dù đã tăng tương đối mạnh thời gian qua” , ông Tuấn nhấn mạnh.

Với nền tảng vĩ mô ngày càng vững vàng và bài học từ các thị trường đi trước, Tổng Giám đốc Dragon Capital tin tưởng rằng nếu Việt Nam duy trì được đà tăng trưởng hai chữ số, thị trường chứng khoán hoàn toàn có thể bước vào một chu kỳ tăng trưởng mới, không chỉ mở rộng về quy mô mà còn nâng cao chất lượng, chiều sâu và sức cạnh tranh trên bản đồ tài chính toàn cầu.

Tương tự, báo cáo mới đây của Chứng khoán NH (NHSV) cũng cho rằng việc được nâng hạng là một bước ngoặt lớn, mở ra nhiều cơ hội tăng trưởng cho thị trường chứng khoán Việt Nam. Đây là bước đệm để đưa thị trường chứng khoán Việt Nam hội nhập với thế giới. Sau khi được nâng hạng bởi FTSE Russell, dự kiến dòng vốn ETF chảy vào thị trường đạt khoảng 1,4 tỷ USD, cùng lượng vốn chủ động lớn hơn đáng kể, có thể lên tới 4-5 tỷ USD.

Bên cạnh đó, NHSV đánh giá làn sóng IPO là điểm nhấn trong năm 2025 – 2026. Nhà đầu tư trong nước dự kiến tiếp tục đóng vai trò lực đỡ chính của thị trường, trong khi các thương vụ niêm yết quy mô lớn như TCBS, VPS và Gelex Infrastructure phản ánh niềm tin mới của khối doanh nghiệp.

VN30 là chỉ số đại diện cho 30 cổ phiếu có giá trị vốn hóa và thanh khoản lớn nhất trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE). Chỉ số này giúp nhà đầu tư đánh giá xu hướng của nhóm cổ phiếu dẫn đầu thị trường, thường được gọi là cổ phiếu "Bluechip".





