Chi tiết 17 điểm bắn pháo hoa ở TP.HCM dịp Tết Nguyên đán 2026

16-02-2026 - 15:56 PM | Bất động sản

Chào đón Tết Bính Ngọ, TP.HCM sẽ bắn pháo hoa tại 17 điểm ở trung tâm thành phố và các phường Bình Dương, Vũng Tàu để phục vụ người dân.

Người dân và du khách có thể lựa chọn ngắm pháo hoa tại 4 điểm bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp và 13 điểm bắn pháo hoa tầm thấp.

Danh sách 4 điểm bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp:

- Khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh)

- Khu vực Trung tâm Thành phố mới (phường Bình Dương)

- Quảng trường Tam Thắng (phường Vũng Tàu)

- Quảng trường Công viên Bà Rịa (phường Bà Rịa).

TP.HCM có 17 điểm bắn pháo hoa phục vụ người dân trong đêm giao thừa Tết Bính Ngọ 2026.

13 điểm bắn pháo hoa tầm thấp gồm:

- Công viên Văn hóa Đầm Sen, phường Bình Thới

- Sân bóng đá Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh xã Dầu Tiếng

- Sân bóng đá Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng xã Minh Thạnh

- Chợ Bình Điền, phường Bình Đông

- Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi, xã An Nhơn Tây

- Quảng trường Trung tâm Hành chính phường Tân Mỹ

- Tòa tháp Saigon Marina IFC, phường Sài Gòn

- Khu Truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, xã Tân Nhựt

- Dự án khu dân cư Vườn Cau, phường Lái Thiêu

- Khu Đô thị, Thương mại, Dịch vụ Quảng trường xanh phường Đông Hòa

- Khu Di tích Cầu tàu 914, đặc khu Côn Đảo

- Khu Biệt thự Kim Long (cầu Rạch Đỉa), xã Nhà Bè

- Đền thờ Anh hùng, liệt sĩ Rừng Sác, xã Cần Giờ.

Thời lượng bắn pháo hoa ở mỗi điểm kéo dài 15 phút. Thời gian bắn từ 0h đến 0h15 ngày 17/2/2026 (đêm Giao thừa Tết Bính Ngọ).

Các điểm bắn pháo hoa đều mở cửa miễn phí phục vụ người dân và du khách đón năm mới.

Ngoài ra, dịp Tết Bính Ngọ, TP.HCM còn tổ chức nhiều hoạt động phục vụ người dân như hội hoa xuân ở Công viên Tao Đàn, đường hoa, đường sách tại khu vực trung tâm (đường Nguyễn Huệ, Lê Lợi).

